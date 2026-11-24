El Real Madrid remonta; ya no es noticia. El conjunto de José Mourinho ha ganado este martes al PSV en el Santiago Bernabéu en partido de la jornada 5 de la Champions League. Pleno de victorias en competición continental y ya diez seguidas contando los partidos de liga.

Una nueva montaña rusa de emociones del Madrid, que dejó una pobre impresión a su grada en la primera parte y mostró el carácter de un quince veces campeón de la Champions en la segunda. El gran culpable fue Jude Bellingham, que se quedó en el banquillo de inicio y salió en la segunda parte para cambiar la cara de su equipo. No fue sólo su actuación personal, coronada con el golazo de la noche en el 2-1, sino lo que hizo para que el resto rindiera mucho mejor de como empezaron.

Aparecieron los fantasmas en el Bernabéu. Después de dos sustos iniciales en los primeros minutos en la cabeza de Mijnans y las botas de Perisic, parecía que el Madrid se hacía con el control de la situación. Pero rondando la media hora de partido, un pisotón absurdo de Tchouameni a Mijnans dentro del área fue revisado por el VAR y acabó siendo penalti.

Perisic engañó a Courtois (minuto 32) y de nuevo al Madrid le tocaba remar a contracorriente, algo a lo que está acostumbrando a su parroquia últimamente. Sin ir más lejos, contra el Celta en Liga unos días atrás. Al igual que contra los vigueses, el juego en la primera parte fue pobre.

No es que fuera escasez de ideas, es que las ideas eran malas. Con todo, el Madrid gozó de ocasiones como una de Vinicius a la misma escuadra y una contra clara que frustró Mbappé con un mal pase a Güler. De las pocas veces que los blancos supieron salir de la presión del PSV.

'No Bellingham, no party'

Sin Bellingham de inicio, en el banquillo por precaución debido a unas molestias, el Madrid perdía al jugador más en forma en la construcción ofensiva. Silva y Güler se veían incapaces de deshacerse de sus 'sombras', Gertruida y Sano. El japonés perdonó una muy clara para ahondar la herida local antes del descanso.

En la reanudación Mourinho cambió la pareja de centrales, Huijsen y Konaté se pusieron el traje de 'cazafantasmas' y liberó a la 'bestia': Jude Victor William Bellingham. Otra cara, otro Madrid y el mismo Bernabéu de las grandes noches de Champions en cuanto rodó el balón.

El impacto que tiene un solo jugador en forma cuando tiene la calidad de Bellingham es brutal. El PSV era un flan ante el empuje del Madrid y a los blancos sólo les faltaba 'meter la cuchara'. Bellingham estaba en todas, aunque en el empate los últimos toques fueron de Vinicius a Diomande, este a Güler y dejada del turco a la llegada desde atrás de Valverde para que fusilara (minuto 50).

El protagonismo lo merecía el inglés y se llevó el premio diez minutos después con una jugada personal, acomodándose el balón con toques sin dejarlo caer y voleando desde la frontal (minuto 60). Remontada culminada y el Bernabéu a los pies de Bellingham, cantando el "Hey, Jude" para a continuación pasar al "¿cómo no te voy a querer?".

Si encima regalas, apaga y vámonos. Sano regaló el balón en su propia zona de salida y Güler lo aprovechó para asistir a Mbappé, que no perdonó la ocasión (minuto 64). El que faltaba era Vinicius, que tuvo una muy buena ocasión en el mano a mano con Kovar, que detuvo más de una en esos buenos minutos del Madrid.

Vini se reencuentra con el gol

No se le podía achacar casi nada al brasileño, que volvió a rendir al nivel de la segunda parte contra el Celta. El que no falla en su cita es Mbappé, que se apuntó su doblete con un regate ante Kovar para meter el cuarto a placer (minuto 83). 19 goles en 18 partidos y sin faltar a la cita un solo encuentro en Champions. La asistencia fue de Brahim, que salió por Diomande.

Mourinho cambió al marfileño, pero no a Vinicius. Lo necesitaba el '7', que por fin se reencontró con el gol culminando una contra para batir al meta del PSV por entre las piernas. Sonrió de nuevo Vini, bailó y sus compañeros le abrazaron en corro mientras el Bernabéu le ovacionaba.

Aparecieron los fantasmas en el inicio, pero los fantasmas también se pueden ahuyentar si se tiene el potencial ofensivo de este Madrid y se le da el mando a un auténtico líder. Mourinho ya parece tenerlo claro.

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