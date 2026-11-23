El Real Madrid afronta este martes contra el PSV en el Estadio Santiago Bernabéu a partir de las 21:00 horas un encuentro de Liga de Campeones con el buen sabor de boca de la victoria “in extremis” frente al Celta en Liga y con Vinicius “de vuelta”.

El técnico del Real Madrid José Mourinho confía en el brasileño del que dice que “volverá a su mejor versión”. "Los jugadores a veces cuando se acercan a los 30 o 33 algunos no consiguen mantener el nivel físico ideal, jugadores que cuando llegan a esas edades algunos pierden un poco la motivación. Vini es joven, la gente se puede olvidar de que ha llegado aquí muy joven y a un nivel altísimo demasiado pronto, quizás. Ha ganado todo. Como yo siempre decía cuando lo querían matar, muy buen chico, muy empático con todos, y eso para mí es una base fundamental. Ahora ha llegado, ha tenido una participación muy positiva".

En su opinión, la expulsión frente al Villarreal interrumpió “un momento de crecimiento, de confianza, de la mejor condición". Pero insiste: “de mi parte no tiene presión, tiene presión de trabajar bien, de querer ayudar al equipo en fase ofensiva pero también en defensiva, importante para el equilibrio del equipo. Si lo da todo, no necesita ser el hombre del partido”.

El técnico ha analizado también la sobrecarga de partidos que están pasando factura a algunos jugadores en forma de lesiones. “Creo que si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos y es la vida. Si algún jugador quiere hacer huelga porque jugamos mucho, se le puede proponer que gane un 50% menos. Es un conflicto, pero al final es el plin plin”, ha indicado con gracia.

"Ganar en los últimos minutos tiene sus riesgos"

Ha respondido igualmente a los últimos encuentros del Real Madrid, en los que ha ganado en los últimos minutos. “A veces ganar en el último minuto tiene muchas cosas buenas, pero tiene sus riesgos”. De hecho, en su opinión, el partido contra el Celta, “en condiciones normales no los ganas. Son puntos de oro. Crédito para todos, también para los mentirosos que lo han dado todo", en referencia a jugadores que decían estar a punto para jugar, pero notaron el cansancio de los encuentros con sus selecciones.

"Comesaña tiene amnesia"

Mourinho, además, no dejó pasar la oportunidad de responder al centrocampista del Villarreal Santi Comesaña, después de que su equipo perdiera este domingo contra el Barcelona. Comesaña había apuntado: "Estos equipos, igual que el Real Madrid, la presión que ejercen a los árbitros es muy dura. Nos pasó lo mismo en el Bernabéu. En la primer parte, hay siete jugadores del Barça protestando encima de él, y luego les afecta".

"Él tiene amnesia. Contra el Real Madrid, 2-0, partido acabado, gol anulado, Vinícius fuera, Real Madrid con 10 por 20 minutos más 8 de prórroga. Les gusta hacer lo más fácil, que es meter los dos en el mismo saco. Que lo haga, pero que no lo haga con Negreira, con Negreira que no nos meta en el saco. Si quiere decir tonterías en estas cosas pequeñas, no es drama", respondió Mourinho.