Thibaut Courtois ha renovado su contrato con el Real Madrid por una temporada más, hasta el 30 de junio de 2028, cuando haya cumplido sus 36 años de edad, según anuncia el club blanco en un comunicado durante la misma semana en la que también han ampliado su compromiso con el equipo Arda Güler y Aurélien Tchouaméni, ambos hasta el 30 de junio de 2032.

El portero belga, exjugador del Genk, Atlético de Madrid y Chelsea, llegó al equipo de la capital de España en 2018 y, tras nueve temporadas, suma 348 partidos, en los que ha ganado catorce títulos: dos Ligas de Campeones (2022 y 2024), tres Ligas (2020, 2022 y 2024), una Copa del Rey (2023), dos Mundiales de Clubes (2018 y 2022 , una Copa Intercontinental (2024), dos Supercopas de Europa (2022 y 2024), y tres Supercopas de España (2020, 2022 y 2024).

"Su contribución a todos estos títulos ha estado marcada por actuaciones trascendentales que le han convertido en el mejor portero del mundo", escribe el equipo blanco en el citado comunicado respecto al guardameta, de 34 años, que prolonga su contrato por una año más siguiendo la política habitual del Real Madrid con los jugadores veteranos.

¿Dónde colocarlo en la lista de mejores porteros del Madrid?

En su comunicado el club destaca los logros individuales del belga, con un palmarés en el que brillan el Guante de Oro del Mundial de Rusia 2018, el The Best a mejor portero de la FIFA ese mismo año, el Yashin de 2022, el Zamora de 2014 o el premio a Mejor Jugador de la Final de la Liga de Campeones de París 2022, en la que el Real Madrid ganó su decimocuarta Copa de Europa.

En una trayectoria colosal como su físico, que le convierte en un unicornio futbolístico al unirlo a su agilidad y reflejos, esa Champions de 2022 es quizá su mayor exhibición. No solo por la calidad y cantidad de récord en número de intervenciones ante el Liverpool en la final sino por todas las que acumuló en las eliminatoria de aquella inolvidable Champions: desde el penalti que detuvo a Messi en París durante la ida de octavos, sus paradones a Azpilicueta o Marcos Alonso en cuartos ante el Chelsea o, cómo no, su pie mágico para desviar un remate a bocajarro de Grealish que precedió al milagro de la vuelta ante el City en el Bernabéu.

Ni así sonó para el Balón de Oro, que ese año ganó su compañero Karim Benzema, así que parece improbable que ese reconocimiento llegue, ya veterano, en lo que le queda ahora de carrera, pero nada es descartable en un futbolista de su capacidad. Desde luego, tendrá una temporada más para seguir haciendo méritos en un debate en el que hace tiempo que es obligatorio incluirle: si Thibaut Courtois es o no el mejor portero en la historia del Real Madrid.