Día 7: Sin mítines de Sánchez, Feijóo y Abascal Sin mitines de Sánchez, Feijóo y Abascal, unas palabras polémicas de Ayuso se cuelan en la campaña Día 8: Cara a cara entre Sánchez y Feijóo El cara a cara entre Sánchez y Feijóo y unas declaraciones de Puigdemont marcan la jornada Día 9: El ecuador de la campaña La resaca del cara a cara Sánchez-Feijóo marca el ecuador de la campaña Día 10: Los candidatos llaman a la movilización Los candidatos exhiben fuerza y apelan al voto en grandes actos de campaña

04.11 min La campaña electoral avanza con los candidatos llamando a la movilización

Pasado el ecuador de la campaña, los candidatos han optado este sábado por multitudinarios mítines, donde han mostrado fuerza junto a la militancia y han apelado al voto para ganar y marcar la diferencia el 29N.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha protagonizado un acto en la plaza de toros de Valencia, símbolo de las grandes victorias de la formación; el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha volado hasta Tenerife y por la tarde ha viajado a Gran Canaria; el candidato de Vox, Santiago Abascal, ha optado por hacer doblete en la capital hispalense y en Alicante, mientras que la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, ha elegido que Barcelona -ciudad de la que fue alcaldesa- sea la ubicación para su acto central de campaña.

Feijóo saca músculo en la Plaza de Toros de Valencia y advierte de que en el PSOE son "capaces de todo" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha congregado a unas 12.000 personas, según el PP, procedentes de toda la Comunidad Valenciana y de otros puntos de la geografía española, a las que ha pedido "no fiarse" de las encuestas, ni del ambiente, y ha advertido de que el PSOE es "capaz de todo". "Los conocemos, son capaces de todo, y heridos son todavía más peligrosos", ha asegurado. Feijóo, que ha estado acompañado de buena parte de la plana mayor del PP, ha pedido a los asistentes "multiplicarse por diez" para lograr la "victoria electoral" el próximo 29-N. Y aunque no se ha referido específicamente a la dana de 2024 que dejó 234 fallecidos, sí que ha prometido que será un presidente que "en la desgracia" pondrá "todos los recursos del Estado" al servicio de la gente y estará "al frente" de la gestión "sin esperar" y "sin que nadie tenga que pedirlo". La Plaza de Toros de Valencia se ha convertido de nuevo este sábado en uno de los escenarios de los grandes mítines del PP. Feijóo ha vuelto a uno de los recintos que los populares' consideran su particular talismán electoral. Y es que aquí se han celebrado algunos de los grandes actos del partido, que precedieron a las victorias de José María Aznar y Mariano Rajoy. La Comunidad Valenciana reparte 33 diputados en el Congreso y en las generales de 2023, el PP obtuvo 13 escaños. Feijóo pide en Valencia "no fiarse" y advierte de un PSOE "capaz de todo": "Heridos son todavía más peligrosos" Mª Carmen Cruz Martín En paralelo, el expresidente del Gobierno José María Aznar ha participado en un acto en Las Rozas (Madrid) junto a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Allí, el histórico dirigente 'popular' ha afirmado que las del 29N son las elecciones "más importantes de los últimos 50 años" ya que cree que Pedro Sánchez, tras las concesiones en 2023, solo puede optar por el "desmontaje total" de la Constitución con el "reconocimiento nacional de aquellos cuyo voto necesita para estar en el gobierno" y, por ende, la descomposición de la "continuidad histórica" del país. Por su parte, Ayuso ha cargado contra el "perronismo", un proyecto que le recuerda al "peronismo" por sus "campañas idénticas", y ha vuelto a alertar de que, si las cosas no cambian tras las elecciones, "España se va a suicidar como nación". "A ver si se acostumbra Pedro Sánchez a entender que no es el amo de España, que no es el amo de los españoles", ha lanzado. Por otro lado, el PP ha exigido a la secretaria del PSPV, Diana Morant, una rectificación pública después de que haya dicho que a muchos les hubiera gustado que Sánchez "le diera cuatro bofetadas bien dadas" a Feijóo en el debate. Para los 'populares', sus palabras "promoviendo la violencia" son "inaceptables". La también ministra de Ciencia ha respondido en redes al secretario general del PP, Miguel Tellado, que deben "mejorar la comprensión lectora" porque "todos menos vosotros entendieron la metáfora". "Seguimos esperando a que vosotros condenéis a Ayuso por llamar hijo de puta al presidente del Gobierno", ha añadido.

Sánchez "pisa la arena política" en gran acto en Tenerife Desde el terrero de lucha canaria del Puerto de la Cruz (Tenerife), el candidato del PSOE a la reelección ha animado a "votar con fuerza" para evitar una España en "blanco y negro" gobernada por PP y Vox. "Frente a aquellos que quieren llevarnos a la España de blanco y negro, el color del avance en estas elecciones es el rojo del PSOE", ha gritado. "Votar con fuerza significa votar a favor de los derechos de los migrantes, aunque no seamos migrantes", ha dicho, teniendo en cuenta que Canarias es una de las comunidades que más migrantes en situación irregular recibe. La entrada de Sánchez al recinto se ha vivido con gran emoción por parte de los asistentes (3.000 según la organización), que han gritado "¡A por ellos!" y "¡Yo sí te voto!", en referencia a la canción creada con inteligencia artificial que circula por las redes sociales y que muestra su apoyo a Pedro Sánchez. Además de este mitin en Tenerife, el candidato del PSOE ha estado por la tarde en Gran Canaria. Desde el Gran Canaria Arena y ante más de 5.000 asistentes (entre dentro y fuera del recinto), Sánchez se ha referido a la denuncia de una productora teatral después de que el Ayuntamiento de Pinto (Madrid), gobernado por el PP, haya cancelado por supuestos "motivos ideológicos" una obra inspirada en Federico García Lorca. "Lorca murió asesinado hace 90 años y aún le siguen censurando. La censura es lo opuesto a la democracia y se vence con más democracia", ha dicho, cosechando un gran aplauso de los asistentes. Sánchez anima a "votar con fuerza" desde Canarias para evitar una España en "blanco y negro" gobernada por PP y Vox Àlex Cabrera Pedro Sánchez también ha anunciado este sábado en una entrevista en Onda Cero que el Gobierno prorrogará el impuesto a la banca hasta 2027, destinando toda esa recaudación a políticas de vivienda. Asimismo, ha prometido que si sigue en la Moncloa después del 29 de noviembre, ese impuesto se mantendrá toda la legislatura. El impuesto acababa este 2026 y con la prórroga el Ejecutivo pretende recaudar 1.400 millones de euros que se utilizarán para construir vivienda protegida, dar bonificaciones fiscales a inquilinos y rehabilitar viviendas. Mientras tanto, ocho históricos dirigentes del PSOE han publicado un artículo en El País apelando al voto por Sánchez y emplazándole a seguir "con los avances en materia económica y social que mejoren la vida de la gente". Además, han advertido del riesgo de "involución" en caso de que la extrema derecha logre entrar en el Gobierno junto al PP. Lo han firmado gran parte de la plana mayor de los gobiernos de Felipe González: los exministros Javier Solana, José María Maravall, Joaquín Almunia, Manuel Chaves, Narcís Serra, Carlos Solchaga, Claudio Aranzadi. A ellos se ha sumado también la exdiputada y primera mujer de González, Carmen Romero. Con esta carta, marcan una posición contrapuesta a la del expresidente socialista, que en los últimos meses avanzó que iba a votar en blanco si era Sánchez el que encabezaba las listas del partido. Poco después, ha sido el exministro de Defensa José Bono el que se ha pronunciado. "¡Felipe, haz el favor, no hagas el tonto! (...) El PSOE te debe mucho a ti, pero tú le debes más al PSOE", ha clamado en un mitin en Alcázar de San Juan (Ciudad Real).

Abascal pide desde Sevilla el voto contra "la mafia" de Sánchez A poco más de una semana de las elecciones, Santiago Abascal redobla sus esfuerzos en busca de votos que se traduzcan en escaños. Este sábado, el candidato de Vox ha acudido por la mañana a Sevilla a un mitin de campaña y por la tarde estará en Alicante. Desde el Muelle de la Sal, a orillas del Guadalquivir, Abascal ha criticado al PP por haber apelado al voto útil recientemente. "Me ha parecido muy desagradable", ha valorado el candidato de la extrema derecha. "No debe ni puede volver a pasar", ha avisado el líder de Vox. "El que esté de acuerdo con la prioridad nacional y la remigración solo puede votar a Vox; el que no, que no se vea obligado a votar a la mafia del PSOE, pero podría votar a Feijóo", ha aventurado. Según Abascal, el "último escaño en Sevilla" está en juego entre su partido "y la izquierda". "Eso es lo que es el voto útil. Es útil votar a todo lo que represente una alternativa a Sánchez", ha incidido. "Yo respeto al que vote al PP, a ellos les pido lo mismo, y le pediría algo más, me gustaría que Feijóo, que el otro día zarandeó a Sánchez, conteste también con quién va a pactar", ha añadido. Abascal critica las apelaciones al voto útil del PP y pide "respeto": "Que cada uno vote a lo que quiera" Félix Donate Mazcuñán A una semana vista de las elecciones, Abascal ha vuelto a calificar los comicios como "anormales" pero "históricos y existenciales". "Quizás sean las últimas en las que los españoles puedan decidir libremente su futuro", ha expresado antes de volver a criticar la "trampa de la Ley de Nietos". Al respecto, Abascal ha avisado que "una vez más, Vox ha acudido a los tribunales porque el Gobierno ha decidido colocar las urnas de los que no pueden votar y dando instrucciones en los consulados".

Colau protagoniza el acto central de Frente Amplio respaldada por Díaz, Urtasun y Delgado Este sábado, Ada Colau ha jugado en casa, Barcelona, la ciudad que la hizo alcaldesa y donde se convirtió en referente en la lucha por una vivienda digna. Junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el cabeza de lista de Frente Amplio por Madrid, Emilio Delgado, Colau ha protagonizado el acto central de la campaña electoral de la formación, que asegura que han asistido 2.500 personas. Ha sido el acto más multitudinario de los que la coalición ha celebrado hasta la fecha. Colau ha reivindicado "otra forma de hacer política, con una sonrisa". La candidata ha insistido en que "queda una semana" y "Cataluña será determinante", ya que "siempre se ha movilizado para frenar a la extrema derecha". Frente Amplio pide en Barcelona no bajar los brazos o "la gente sufrirá las consecuencias de PP y Vox" Noemí San Juan Yolanda Díaz, que hace unos días se retiró de la carrera para presidir la OIT, ha pedido el voto para Frente Amplio, ya que es la manera "para que la gente trabajadora pueda vivir mejor". Y ha insistido en que "la política no es una broma" y por eso ha reclamado el voto "en Barcelona, en Cataluña, en Madrid… para que nos dejemos la piel para seguir ganando derechos laborales en España". "Un PSOE fuerte en la oposición no sirve de nada. El voto más útil para garantizar un gobierno de izquierdas es el Frente Amplio", ha dicho por su parte Urtasun.

ERC llama a las mujeres a votar el 29N y ser "muro de contención" al PP y Vox La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha llamado a las mujeres a votar y hacer de "muro de contención" contra el PP y Vox. En un acto en Barcelona, acompañada de medio centenar de mujeres del partido, Alamany ha animado a activar el voto femenino para que sea "decisivo" y ha considerado que en esta campaña se está hablando "poco" de las mujeres y ha reivindicado su papel: "Podemos cambiar el guion de la historia, como hemos hecho tantas y tantas veces". Por otro lado, el candidato al Congreso Gabriel Rufián se ha hecho eco de las palabras de Yolanda Díaz, que en el acto de Frente Amplio ha reprochado a los republicanos haber estado dispuestos a dejar caer la reforma laboral en 2022. "Escucho a algún candidato catalán que se presenta a las elecciones decir que votó en contra de la reforma laboral aunque era buena", ha dicho, tras lo cual ha reconocido que se refería a Rufián. "Uno nunca puede votar en contra de una norma que es buena para la clase trabajadora", ha añadido. En respuesta, el dirigente republicano ha compartido en redes un fragmento de una entrevista en la que él afirma que la reforma fue "buena", pero "hubiera sido mejor si hubiera sido pactada con ERC y Bildu, y no con Inés Arrimada". Tras recordar que pidieron medidas como que "no saliera tan barato despedir", ha cuestionado que el Gobierno "diera la espalda" a sus principales socios. "Pásale esto a tu colega de los Comunes", ha escrito Rufián en X.

Junts se rodea de sus cargos municipales y se compromete a llevar al Congreso una nueva ley del padrón Junts ha convocado este sábado en Vic (Barcelona), uno de sus feudos, a sus cargos municipales y a las primeras espadas del partido para defender que la "voz" de Cataluña se haga escuchar en Madrid tras las elecciones del 29N con medidas como una nueva ley del padrón. "La ley está hecha y la llevaremos aprobada en esta nueva legislatura", ha dicho la candidata al Congreso Miriam Nogueras, que ha proclamado que "somos una voz que solo sirve a Cataluña". "Los impuestos que pagamos en Cataluña los tenemos que gestionar, recaudar y decidir desde Cataluña. Y en esta legislatura, la gente de Junts devolveremos el dinero de los catalanes a Cataluña. Y también, la nueva ley del padrón", ha destacado. Por su parte, el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha comenzado su intervención dando las gracias a los alcaldes del partido por defender la lengua y la cohesión ante un Govern "que tiene a todos enfadados y que no hace ni deja hacer". Al hilo, ha dicho que los consistorios son los primeros en dar la cara, pero los últimos en recibir recursos, por lo que ha reclamado que, mientras Cataluña no disponga de un concierto económico, hace falta una nueva ley de financiación municipal, también para gestionar el reto demográfico. "No es suficiente constatar que Cataluña crece. Tenemos que ser capaces de gobernar este crecimiento, empezando por un padrón que refleje exactamente quién vive en cada pueblo", ha subrayado. ““

EH Bildu se erige en "voto eficaz" para "dar una paliza democrática a los reaccionarios" El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, ha reclamado para su formación el "único voto eficaz" que permita que "los reaccionarios reciban una paliza democrática antológica en tierras vascas". "Estamos hablando de una cita histórica, y es cierto que el 29 de noviembre hay mucho en juego. (...) El próximo domingo no termina nada. Nos equivocaríamos si pensáramos que todo empieza y acaba en Madrid", ha advertido Otxandiano, que ha descrito esta cita con las urnas como "la antesala de un ciclo electoral en el que la izquierda soberanista está llamada a ser protagonista". Otxandiano ha cerrado el mitin que EH Bildu ha celebrado este sábado en Vitoria, en el que han intervenido también el cabeza de lista al Congreso, Mikel Otero, y el candidato al Senado Josu Estarrona, entre otros. El dirigente abertzale ha insistido en que EH Bildu será la garantía de que el "bloque reaccionario" no alcance el Gobierno español y siga cuatro años más en la oposición porque su formación, ha recalcado, "no juega a la equidistancia" y es "muy consciente de lo que está en juego". "Somos la izquierda que suma y multiplica, la que saca poco ruido y trabaja mucho", ha aseverado. ““

El PNV avanza que no van a Madrid "a hacer seguidismo" En Eibar, el PNV ha vuelto a defender su capacidad de gestión y negociación, así como su apuesta por el autogobierno en el País Vasco, al tiempo que han lanzado críticas veladas a EH Bildu. La cabeza de lista por Gipuzkoa, Maribel Vaquero, ha reiterado que, "gobierne quien gobierne", la "brújula" de su partido "siempre apunta a Euskadi". "No vamos a Madrid a hacer seguidismo. No vamos a Madrid a decir sí a todo. No vamos a confrontar por confrontar. Vamos a defender lo que Euskadi necesita", ha afirmado. En la misma línea se ha expresado el lehendakari Imanol Pradales, que ha aprovechado para lanzar varios dardos a la izquierda abertzale. "¿Quién va a ser más exigente en Madrid: nosotros o los del plato de lentejas? Esos que desde que pisan moqueta en Madrid dan su apoyo 'gratis et amore'”, ha planteado en referencia a unas declaraciones del candidato de EH Bildu Oskar Matute a principios de noviembre en Nueva Economía Fórum. "Menos lecciones, menos pancartas y menos eslóganes. Que ni el antifascismo ni el antisanchismo pagan hipotecas ni sueldos a la gente", ha aseverado. Por su parte, el líder del partido jetzale, Aitor Esteban, ha cargado contra Feijóo, al que ha cuestionado por llegar a Euskadi "con la agenda de Madrid bajo el brazo", y contra Sánchez por los casos de corrupción en torno al PSOE, recordando que "gobernar no consiste en ir apagando un escándalo detrás de otro". ““

Oltra y Baldoví piden el voto a Compromís-Front Valencià: "Nos jugamos la vida" El síndic de Compromís, Joan Baldoví, y la candidata de la formación a la Alcaldía de Valencia, Mónica Oltra, han reclamado el voto a Compromís-Front Valencià porque es la "única papeleta que no fallará". Lo han hecho durante el acto central de campaña de la coalición. Oltra, que ha comenzado su intervención visiblemente emocionada, ha proclamado que Valencia "será libre" en mayo, en alusión a las elecciones municipales, y ha subrayado que la papeleta de su coalición reúne "todo el color de las izquierdas valencianas" y es "la única que no te fallará". Por su parte, Baldoví ha llamado a votarles porque es la "única papeleta que reúne toda la esperanza, toda la dignidad y toda la valentía de los valencianos y valencianas". Por ello, "el 29N nadie se puede quedar en casa" porque "nos jugamos la vida". "No son unas elecciones más. Son las elecciones probablemente más importantes desde que recuperamos la democracia", ha comentado. Este sábado por la mañana, las juventudes de Compromís han desplegado una pancarta con las fotos del expresident Carlos Mazón y de Alberto Núñez Feijóo junto a la palabra "CÓMPLICES" junto a la plaza de toros de Valencia, donde se ha celebrado el mitin del PP, para pedir responsabilidades por la dana. ““

Belarra pide apostar "por la izquierda que puede cambiar las cosas" y acusa al PSOE de "rendirse" La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha pedido a la gente que, en estas elecciones, "no se deje engañar" y que apueste "por la izquierda que puede cambiar las cosas". Desde Murcia, la dirigente 'morada' ha señalado que estos últimos años "la gente ha visto claramente cómo la derecha solo ha ido acumulando cada vez más poder judicial porque el PSOE se lo entregó, cada vez más poder económico y mediático, y ahora parece que lo único que les queda es el gobierno de España". "Creo que, al menos a mí, esa es la sensación que me dejó el cara a cara entre el señor Sánchez y el señor Feijóo", ha remarcado Belarra. Frente a eso, ha dicho, "nosotras no nos rendimos, nosotras pensamos que a las derechas se les frena con más derechos, con derechos laborales, con feminismo, con derecho a la vivienda y que lo hemos demostrado a lo largo de estos últimos años". ““

CC reclama tener voz en el Congreso para hablar de los problemas de los canarios La candidata de Coalición Canaria, Cristina Valido, ha reclamado estar presente en el Congreso para hablar de los problemas de los canarios y lograr financiación para el archipiélago. En un mitin en Santa Cruz de Tenerife, Valido ha recordado que el Gobierno de España cumple con Canarias cuando necesitan su voto y que los asuntos de importancia para las islas que han salido adelante han sido porque "estábamos ahí para reclamarlos". Por ello, ha pedido el voto para que "voces fuertes que exijan que se cumpla con Canarias". ““

UPN-PP se compromete a eliminar la disposición transitoria cuarta de la Constitución El candidato al Senado de la coalición UPN-PP, Javier Esparza, ha anunciado su compromiso de votar a favor de eliminar la disposición transitoria cuarta de la Constitución en una eventual reforma, con el objetivo de cerrar "para siempre" la posibilidad de incorporación de Navarra al País Vasco. En un acto electoral frente al Palacio de Navarra, Esparza ha acusado al PSOE y a EH Bildu de no respetar el régimen foral navarro y ha advertido de que la Comunidad Foral "sigue estando en riesgo" por los acuerdos políticos alcanzados durante los últimos años. "Queremos cerrar esa ventana mediante una reforma constitucional que garantice que Navarra no siga manteniendo ese carácter transitorio, porque Navarra no es transitoria", ha manifestado. ““

BNG apela al voto para "frenar cualquier posibilidad de resucitar Altri" La líder del BNG, Ana Pontón, ha apelado en Palas de Rei (Lugo) a concentrar el voto gallego en su partido para frenar en las urnas cualquier posibilidad de reactivar el proyecto de la macroplanta de celulosa de Altri. En su intervención, Pontón ha afirmado que fue la movilización ciudadana, con especial mención a la Plataforma Ulloa Viva, la que logró paralizar lo que ha calificado una vez más como una "bomba ambiental". También el cabeza de lista al Congreso por A Coruña Néstor Rego ha pedido "no bajar la guardia" ante el riesgo de que un futuro Gobierno del PP con la ultraderecha reactive la planta mediante fondos públicos o cambios en la planificación eléctrica y ha concluido que "la única opción que garantiza que no habrá Altri en Galicia es el BNG".

Ara Més-Front Ampli avisa: "Menorca no está en venta" La candidata de Ara Més-Front Ampli, Carme Gomila, ha señalado que el voto a su partido valdrá "para combatir el fascismo, para cuestionar a todos los que quieren que todo siga igual y para transformar y vertebrar nuestras islas". En un acto desde Menorca, ha dicho que quiere hacerse cargo de "la angustia" colectiva y ha asegurado que se presentan "para mejorar tu vida". "Por eso nosotros nos declaramos en rebeldía", ha continuado Gomila, que ha cuestionado que las Islas Baleares generen "más riqueza que nunca" mientras su gente "no llega a final de mes" y ha lanzado un mensaje claro: "Menorca no está en venta: ni su territorio, ni sus pueblos, ni el futuro de su gente".