'La amiga estupenda' despide su cuarta temporada con el trágico suceso que marca el final de la serie
- Los dos últimos capítulo ponen el punto final a la serie con algunas preguntas sin resolver
- Disfruta de la serie completa en RTVE Play
Los seguidores de La amiga estupenda ya conocen cuál es el desenlace de la cuarta y última temporada de la serie. Tras su estreno en agosto y acompañar durante estos meses a Elena Greco y Rafaella Cerullo desde su infancia en un conflictivo barrio de Nápoles hasta su madurez, la ficción italiana ha emitido sus dos últimos capítulos con la expectativa de cerrar décadas de vínculos, heridas y ambiciones personales.
El tramo final de la serie, ya completa y en versión original en RTVE Play, culmina el retrato psicológico y vital de dos mujeres cuya relación ha sido un refugio, un espejo, una razón y la vez miedo por parte de las dos. A lo largo de esta cuarta entrega, el dramatismo de la serie se ha vuelto más íntimo y oscuro, reflejando el paso del tiempo y el desgaste de las ilusiones que sentimos en la juventud.
Estos dos últimos episodios concentran el desenlace de los grandes conflictos que han tenido que enfrentar en toda la historia. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado ? Te contamos todos los detalles.
Un final marcado por la angustia
El penúltimo capítulo de la serie, "La desaparición", sitúa a las protagonistas ante un inesperado y brutal suceso que trastoca el equilibrio y estabilidad que empezaban a tener las protagonistas. En un momento ya cargado de tensión y duelo, la reaparición de figuras del pasado y una desaparición desatan la alarma en el barrio, obligando a recordar que nadie está a salvo.
Mientras el dolor y la incertidumbre golpean con fuerza a Lila, el vínculo entre ambas amigas vuelve a demostrar su capacidad para permanecer una al lado de la otra incluso en los momentos más oscuros. La escritura, herramienta de escape para Elena, reaparece para intentar ordenar las ideas de la joven, justo cuando una nueva y violenta amenaza sacude los cimientos del barrio.
En "La restitución", el octavo y último episodio de la serie, la historia avanza para mostrar cómo las trayectorias individuales de Lila y Lenú se reconfiguran tras los duros golpes recibidos. Las relaciones sentimentales y familiares de las dos protagonistas atraviesan cambios profundos, dando lugar a nuevas etapas que se abren paso. De ahí que vuelva a darse un distanciamiento físico y emocional, pues la madurez les obliga a asumir el lugar que ocupa cada una tras tantos años de lucha que las han desgastado por completo.
El cierre de una historia inolvidable
Con este desenlace, La amiga estupenda pone punto final a un viaje televisivo que ha destacado por su fidelidad a las novelas de Elena Ferrante y por su cuidada ambientación. El cierre promete dejar huella tanto por el destino de sus personajes como por una amistad que ha sobrevivido al tiempo, a las ausencias y a los cambios del mundo.
Los que han seguido la serie, se ha encontrado en estos dos últimos capítulos una despedida a la altura de su historia: emotiva, compleja y fiel a las contradicciones de la amistad de Elena y Lila. ¿Todavía no lo has visto? ¡Dale al play y descubre cómo termina esta historia inolvidable!