Los seguidores de La amiga estupenda ya conocen cuál es el desenlace de la cuarta y última temporada de la serie. Tras su estreno en agosto y acompañar durante estos meses a Elena Greco y Rafaella Cerullo desde su infancia en un conflictivo barrio de Nápoles hasta su madurez, la ficción italiana ha emitido sus dos últimos capítulos con la expectativa de cerrar décadas de vínculos, heridas y ambiciones personales.

El tramo final de la serie, ya completa y en versión original en RTVE Play, culmina el retrato psicológico y vital de dos mujeres cuya relación ha sido un refugio, un espejo, una razón y la vez miedo por parte de las dos. A lo largo de esta cuarta entrega, el dramatismo de la serie se ha vuelto más íntimo y oscuro, reflejando el paso del tiempo y el desgaste de las ilusiones que sentimos en la juventud.

Estos dos últimos episodios concentran el desenlace de los grandes conflictos que han tenido que enfrentar en toda la historia. ¿Quieres saber qué es lo que ha pasado ? Te contamos todos los detalles.

Un final marcado por la angustia

El penúltimo capítulo de la serie, "La desaparición", sitúa a las protagonistas ante un inesperado y brutal suceso que trastoca el equilibrio y estabilidad que empezaban a tener las protagonistas. En un momento ya cargado de tensión y duelo, la reaparición de figuras del pasado y una desaparición desatan la alarma en el barrio, obligando a recordar que nadie está a salvo.

Mientras el dolor y la incertidumbre golpean con fuerza a Lila, el vínculo entre ambas amigas vuelve a demostrar su capacidad para permanecer una al lado de la otra incluso en los momentos más oscuros. La escritura, herramienta de escape para Elena, reaparece para intentar ordenar las ideas de la joven, justo cuando una nueva y violenta amenaza sacude los cimientos del barrio.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 9 - La desaparición Nino, que no ha visitado a su hija Imma desde hace mucho tiempo, aparece en el barrio. Cuando Tina desaparece, las sospechas en los Solara. rtve play

En "La restitución", el octavo y último episodio de la serie, la historia avanza para mostrar cómo las trayectorias individuales de Lila y Lenú se reconfiguran tras los duros golpes recibidos. Las relaciones sentimentales y familiares de las dos protagonistas atraviesan cambios profundos, dando lugar a nuevas etapas que se abren paso. De ahí que vuelva a darse un distanciamiento físico y emocional, pues la madurez les obliga a asumir el lugar que ocupa cada una tras tantos años de lucha que las han desgastado por completo.

La amiga estupenda La amiga estupenda - Temporada 4: Episodio 10 - La restitución Pasa el tiempo, Pasquale es arrestado y Elena pide ayuda a Nino, ahora un importante miembro del parlamento. rtve play

El cierre de una historia inolvidable

Con este desenlace, La amiga estupenda pone punto final a un viaje televisivo que ha destacado por su fidelidad a las novelas de Elena Ferrante y por su cuidada ambientación. El cierre promete dejar huella tanto por el destino de sus personajes como por una amistad que ha sobrevivido al tiempo, a las ausencias y a los cambios del mundo.

Los que han seguido la serie, se ha encontrado en estos dos últimos capítulos una despedida a la altura de su historia: emotiva, compleja y fiel a las contradicciones de la amistad de Elena y Lila. ¿Todavía no lo has visto? ¡Dale al play y descubre cómo termina esta historia inolvidable!