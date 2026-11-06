Crece la tensión entre Elena y Nino en los nuevos capítulos de 'La amiga estupenda'

La relación de Elena Greco y Nino Sarratore se ve puesta a prueba en los nuevos episodios de La amiga estupenda, que llegan a RTVE Play y La 2 este sábado. Las grietas en la pareja, como aquellas que abrió el terremoto en toda Nápoles, son cada vez más visibles. Mientras Elena espera el nacimiento de su hija con Nino casi como un nuevo paso en su relación, uno que confirme que ella es su verdadera familia y que disipe sus celos, Nino insiste en su compromiso... pero sin separarse de su mujer, Eleonora, ni hacer nada para demostrarlo.

De nada han servido hasta ahora las advertencias de Lila, que no se fía ni un pelo del hombre que le rompió el corazón en el pasado y que tiene a su mejor amiga bajo su hechizo. La ilusión de Elena, sin embargo, parece empezar a resquebrajarse en los nuevos episodios de La amiga estupenda.

La reconciliación de Elena y Lila a pesar de Nino

Tras mucho tiempo distanciadas, sin duda por el dolor que le produjeron a Elena las palabras de Lila cuando descubrió que dejaba a Pietro para irse con Nino, Elena y Lila han pasado página. Vuelven a compartir confidencias y a estar tan unidas como siempre, aunque Lila sigue sin confiar en Nino. A ella ya le rompió el corazón una vez y está convencida de que también se lo romperá a Elena.

Lila y Elena en 'La amiga estupenda'

Lila ha hecho de todo por abrirle los ojos a su mejor amiga, empezando por revelarle que Nino nunca ha dejado a su mujer, que la ha mentido y que mantiene una doble vida. Sin embargo, Nino la ha convencido de que es lo correcto en su situación y Lila ha optado por tolerar su presencia para seguir en la vida de Elena.

Las dos están embarazadas y disfrutan de compartir un momento tan importante en sus vidas cuando un terremoto sacude Nápoles y sus alrededores. Lila y Elena están juntas cuando ocurre, alejadas de sus familias. Enzo y Gennarino se encuentran en Avellino, una de las zonas más afectadas, y Lila está de los nervios. Dede y Elsa están en Florencia, a salvo de los temblores, y Elena quiere ponerse en contacto con Nino a toda costa para comprobar que está bien.

Elena y Lila tras el terremoto en 'La amiga estupenda'

Mientras Lila consigue reunirse con su hijo y con Enzo, Elena descubre que Nino ha abandonado Nápoles. En vez de ir a buscarla a ella, que está embarazada, Nino corrió a llevarse a Eleonora y sus hijos fuera de la ciudad, a la casa de la familia de su todavía mujer, para ponerlos a salvo.

Celos por el reencuentro de Lila y Nino

La relación entre Elena y Nino cada vez está más tensa en los nuevos episodios, tanto que Elena cuestiona qué papel tiene -o, mejor dicho, no tiene- en la vida de Mirko, su hijo con Silvia. Sus preguntas enfadan a Nino, que se va de casa. El nacimiento de Immacolata, la hija de Elena y Nino, parece apaciguar las aguas y hacer que todo vuelve a ser como antes, aunque por poco tiempo.

Nino y Lila se reencuentran en 'La amiga estupenda'

El nacimiento de la niña saca a la luz las diferencias entre Elena y Nino y hace que, además, Nino y Lila se reencuentren cuando esta va a ver a su mejor amiga. La visita reaviva los celos de Elena, unos celos que no paran de crecer y crecer cuando Nino y Lila se quedan solos.