Engánchate a 'La amiga estupenda': Puedes ver los primeros episodios de la serie en RTVE Play
- La serie, basada en las novelas de Elena Ferrante, es todo un éxito
- Los primeros episodios de La amiga estupenda, en RTVE Play
La historia de Elena Greco y Lila Cerullo empieza en Nápoles en los años 50. Son las más inteligentes de su clase y empiezan a compartir paseos por las calles de su barrio, juegos y su amor por la lectura. Así nace una amistad que, a lo largo de las décadas siguientes, se mantiene a la vez que se transforma.
La amiga estupenda ha sido todo un éxito internacional, confirmado en su reciente llegada a RTVE. La aclamada serie italiana, basada en la saga literaria Dos amigas de Elena Ferrante, emite nuevos episodios este sábado en La 1 y RTVE Play. Si quieres ponerte al día o volver a descubrir la magnética relación entre Lila y Lenù, en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE están disponibles los tres primeros episodios de la ficción.
Episodio 1: Las muñecas
Elena Greco recibe una llamada: Lila, la persona más importante de su vida, parece haber desaparecido sin dejar rastro. Elena enciende su ordenador y empieza a escribir la historia de su amistad. Nos lleva al Nápoles de los años 50. Lila y Elena se conocen en primer año de primaria, en 1950. Juegan juntas en el barrio napolitano en el que crecen, una Nápoles sin mar, un lugar en el que es Don Achille quien manda e infunde miedo en los corazones de todos. Lila decide subir las escaleras hasta la casa de don Achille. Ese es el día en el que Elena y Lila, afrontando juntas sus miedos, ponen la piedra angular de su amistad.
Episodio 2: El dinero
Elena y Lila descubren los placeres de la lectura y deciden que quieren ser escritoras cuando sean mayores. Pero sus familias son pobres y sin educación y no tienen intención de dejarles estudiar. Tras innumerables discusiones con sus padres, Elena consigue el permiso para ir a la Escuela Secundaria, mientras que Lila se ve obligada a abandonar sus estudios.
Episodio 3: La metamorfosis
Elena continúa sus estudios, pero le resulta difícil sacar buenas notas. Lila, aunque ha acabado trabajando en la fábrica de zapatos de su padre, consigue ayudarla con el latín y acaba eclipsándola cuando todos en el barrio se dan cuenta de que Lila es la chica que ha leído todos los libros de la biblioteca local.
La historia de Elena Greco y Lila Cerullo continúa este sábado en La 1 y RTVE Play. A partir de las 22.00 horas disfruta de nuevos episodios de La amiga estupenda, la exitosa serie italiana que te atrapará.