Engánchate a 'La amiga estupenda': Puedes ver los primeros episodios de la serie en RTVE Play

Engánchate a 'La amiga estupenda': Puedes ver los primeros episodios de la serie en RTVE Play

Elisa del Genio y Ludovica Nasti en 'La amiga estupenda'

Verónica Casanova
Verónica Casanova

La historia de Elena Greco y Lila Cerullo empieza en Nápoles en los años 50. Son las más inteligentes de su clase y empiezan a compartir paseos por las calles de su barrio, juegos y su amor por la lectura. Así nace una amistad que, a lo largo de las décadas siguientes, se mantiene a la vez que se transforma.

La amiga estupenda ha sido todo un éxito internacional, confirmado en su reciente llegada a RTVE. La aclamada serie italiana, basada en la saga literaria Dos amigas de Elena Ferrante, emite nuevos episodios este sábado en La 1 y RTVE Play. Si quieres ponerte al día o volver a descubrir la magnética relación entre Lila y Lenù, en la plataforma de streaming y vídeo bajo demanda de RTVE están disponibles los tres primeros episodios de la ficción.

Episodio 1: Las muñecas

Elena Greco recibe una llamada: Lila, la persona más importante de su vida, parece haber desaparecido sin dejar rastro. Elena enciende su ordenador y empieza a escribir la historia de su amistad. Nos lleva al Nápoles de los años 50. Lila y Elena se conocen en primer año de primaria, en 1950. Juegan juntas en el barrio napolitano en el que crecen, una Nápoles sin mar, un lugar en el que es Don Achille quien manda e infunde miedo en los corazones de todos. Lila decide subir las escaleras hasta la casa de don Achille. Ese es el día en el que Elena y Lila, afrontando juntas sus miedos, ponen la piedra angular de su amistad.

La amiga estupendaLa amiga estupenda - T1 - Episodio 1: Las muñecas

Estamos en Nápoles en los años 50. Elena y Lila, dos niñas muy diferentes, se conocen jugando juntas. Y nace una amistad para toda la vida.

La amiga estupenda - T1 - Episodio 1: Las muñecasrtve play

Episodio 2: El dinero

Elena y Lila descubren los placeres de la lectura y deciden que quieren ser escritoras cuando sean mayores. Pero sus familias son pobres y sin educación y no tienen intención de dejarles estudiar. Tras innumerables discusiones con sus padres, Elena consigue el permiso para ir a la Escuela Secundaria, mientras que Lila se ve obligada a abandonar sus estudios.

La amiga estupendaLa amiga estupenda - T1 - Episodio 2: El dinero

Elena y Lila descubren los placeres de la lectura y deciden que quieren ser escritoras cuando sean mayores.

La amiga estupenda - T1 - Episodio 2: El dinerortve play

Episodio 3: La metamorfosis

Elena continúa sus estudios, pero le resulta difícil sacar buenas notas. Lila, aunque ha acabado trabajando en la fábrica de zapatos de su padre, consigue ayudarla con el latín y acaba eclipsándola cuando todos en el barrio se dan cuenta de que Lila es la chica que ha leído todos los libros de la biblioteca local.

La amiga estupendaLa amiga estupenda - T1 - Episodio 3: La metamorfosis

Elena continúa sus estudios, pero le resulta difícil sacar buenas notas. Lila ha acabado trabajando en la fábrica de zapatos de su padre.

La amiga estupenda - T1 - Episodio 3: La metamorfosisrtve play

La historia de Elena Greco y Lila Cerullo continúa este sábado en La 1 y RTVE Play. A partir de las 22.00 horas disfruta de nuevos episodios de La amiga estupenda, la exitosa serie italiana que te atrapará.