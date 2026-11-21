Un auditorio desbordado y lleno de energía ha recibido a la candidata de Frente Amplio en las próximas elecciones al grito de "presidenta, presidenta". Este sábado Ada Colau jugaba en casa, Barcelona, la ciudad que la hizo alcaldesa y donde se convirtió en referente en la lucha por una vivienda digna. El de este sábado ha sido el acto central de la campaña electoral de la formación, que asegura que han asistido 2.500 personas.

Celebrado en el Parque de Sant Martí, ha resultado el acto más multitudinario de los que la coalición ha celebrado hasta la fecha. Colau ha reivindicado "otra forma de hacer política, con una sonrisa". La candidata ha insistido en que "queda una semana" y "Cataluña será determinante", ya que "siempre se ha movilizado para frenar a la extrema derecha".

Así lo decían también el medio centenar de voluntarios que han participado en el acto. David y Aurora son dos de ellos. En un puesto, reparten chapas, pegatinas y postales con los lemas de Frente Amplio y las caras de los cabezas lista de Barcelona. David ha explicado a RTVE Noticias que afrontan la recta final de la campaña con ilusión "a pesar del retroceso" que algunos anuncian: "Espero que se estén equivocando mucho en las encuestas", confesaba, recordando que "no está hecho, aún queda una semana".

David y Aurora reparten material electoral de Frente Amplio en el mitin de BarcelonaNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Otros puestos de aperitivos, juegos o de serigrafía, para llevarse a casa camisetas y bolsas con los logos de Frente Amplio, han calentado el ambiente en el entorno de la plaza antes de la cita de los candidatos con la militancia.

Colau, a Sánchez: "No es aceptable resignarse"

En los discursos políticos, muy presente todavía el cara a cara de esta semana entre Sanchez y Feijóo. Colau ha querido enviar un mensaje al candidato del PSOE y a todo el partido, a quienes ha advertido que "no es aceptable resignarse a que gane la derecha y la extrema derecha, no es aceptable que un partido que ha liderado un gobierno progresista baje los brazos".

"No nos rendiremos", ha animado a los suyos, a pesar de calificar el debate de "realmente desolador". En un momento "crítico", cuando las encuestas apuntan hacia un gobierno "de derecha y extrema derecha", la Colau ha señalado que en el cara a cara "parecía que una de las partes se resignaba".

También la militancia de Frente Amplio ha hablado a RTVE Noticias de debate a dos con cierta perplejidad. Antonio, pensionista y votante convencido de izquierda, ha lamentado que fue un encuentro "penoso", con "mucha demagogia por parte de los dos". Es, sin embargo, optimista de cara a la próxima cita en las urnas.

Durante su intervención, seguida con atención por el número dos de la lista de Barcelona y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta primera y ministra de trabajo, Yolanda Díaz, la candidata a la presidencia ha mostrado el agradecimento a "los compañeros que han estado en ministerios" durante la última legislatura, porque han sacado adelante "las mejores medidas de estos años". "Medidas de las que presume Sánchez en sus mitines", lanzaba a modo de reproche al presidente.

La exalcaldesa de Barcelona también ha lamentado que en el cara a cara entre Sánchez y Feijóo no hubo ninguna referencia a la violencia machista, a pesar de que ese mismo día una mujer habiá sido asesinada en Parla. "Hace falta que llegue al debate una candidata para poner las cosas en su sitio", ha dicho, asegurando que tiene muchas ganas del debate a cuatro que se celebrará la próxima semana.

Y en Castellano, ya que el grueso de su discurso ha sido en catalán, Colau se ha dirigido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha asegurado, salió "crecido" del debate. "Esa sonrisa le va a durar poco: como en 2023 se la vamos a congelar, vamos a darle la vuelta a las encuestas", ha replicado, para continuar diciendo que "no nos engañan, la gente no es idiota: Sabemos que la agenda es la que marca la extrema derecha", ha asegurado.

Yolanda Díaz entra en la campaña

La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que hace unos días se retiró de la carrera para presidir la OIT, ha llegado para dar un nuevo impulso a Frente Amplio en el ecuador de la campaña y cuando está a punto de abrirse una semana crucial de cara a la próxima cita con las urnas.

"No va de sacar el mejor resultado electoral. Va de que Feijóo y Abascal no lleguen al Gobierno de España", ha dicho Díaz al público, a los que ha pedido apoyo "para que la gente trabajadora pueda vivir mejor". "En Barcelona, en Cataluña, En Madrid, para que nos dejemos la piel para seguir ganando derechos laborales en España", ha insistido la vicepresidenta, que ha insistido en que "la política no es una broma".

Tras relatar los logros de su espacio político en el Ejecutivo de coalición, ha insistido: "No nos conformamos. Queremos reducir la jornada laboral". "Queremos más", ha demandado, "que la gente viva mejor" por ejemplo, con "una prestación universal por crianza para reducir la desigualdad en España".

Según Frente Amplio, 2.500 personas han asistido al acto central de su campaña, en BarcelonaNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

También ha intervenido el número dos de la papeleta de Frente Amplio en Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que ha insistido en que "un PSOE fuerte en la oposición no sirve de nada. El voto más útl para garantizar un gobierno de izquierdas es el Frente Amplio". "Aquí no baja los brazos ninguno", ha pedido.

Emilio Delgado, candidato de la formación por Madrid, ha asegurado que las del 29N son "las elecciones más importantes de 50 años". Delgado ha asegurado que el voto a Frente Amplio vale el triple y ha calificado a la derecha de "antipatriotas, vende patrias, que no merecen ni un voto".

Ha pedido el apoyo a la "gente humilde, a la gente trabajadora", porque "el Frente Amplio es un voto que no te hace agachar la cabeza en las comidas familiares", ya que "ninguno de nuestros representantes ha sido sorprendido por corrupción, ninguno ha mandado a apalear huelguistas, ninguno ha bajado los brazos en la materia que les competía.

"Tenemos hojas de servicios intachables", ha asegurado, recordando algunas de las medidas adoptadas por ministros de Sumar en el ejecutivo coalición, como la reforma laboral o las ayudas a la dependencia. "Ese es el legado que traemos a las elecciones, estamos orgullosos".

Salsa y juegos para calentar el ambiente

El acto central de la campaña de Frente Amplio se ha convertido en una auténtica fiesta ya antes de empezar. Un grupo de militantes bailaba salsa antes del inicio y una batucada caldeaba el ambiente, mientras se llenaban, poco a poco, las sillas del público.

Asistentes al mitin de Frente Amplio calientan motores bailando salsaNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Alrededor de la plaza, uno de los puestos repartía una especie de "kits" electorales: bolsas con material de campaña (carteles, pegatinas, chapas) para que los asistentes al acto se lo puedan llevar a sus municipios. "Así no hace falta ir con la furgo a cada pueblo y además es más ecológico", han dicho los voluntarios a RTVE Noticias.

Unos metros más allá, Marta planteaba a los asistentes a un particular 'Juego de la Oca' en el que el azar decidirá si hemos de intentar adivinar el precio de una vivienda publicado en un conocido portal inmobilliario o responder cuestiones relacionadas con la legislación inmobiliaria. Y quien cayera en el buitre, vuelta a empezar.

Marta ofrece a los asistentes al mitin de Frente Amplio juegos para ampliar sus conocimientos sobre el derecho a la viviendaNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

En otro juego, ofrecía a los asistentes aros de goma con los que pueden elegir a qué dedicarían el presupuesto. "Es divertido", ha asegurado Marta a RTVE, pero sobre todo sirve para "enseñar a la gente qué se puede seguir avanzando en políticas de vivienda" y les ayuda a pensar "a qué destinarían el dinero".

La militancia ha venido a apoyar, pero también a aprender. Es el caso de Shar. De nacionalidad inglesa, no puede votar aunque vive desde hace más de veinte años en España. Pero viene con sus hija, de unos nueve años, porque considera importante que aprenda. Tampoco puede votar Marcello, italiano, que a pesar de ello es apoderado de Frente Amplio. Ante RTVE Noticias muestra su "energía y optimismo", ya que está "convencido de que se puede revalidar gobierno progresista".

Juegos en el mitin de Frente Amplio en BarcelonaNOEMÍ SAN JUAN/ RTVE

Alfonso está muy convencido de su voto a Frente Amplio, porque "la sociedad que quieren es la que quiero yo, una sociedad sin odio", dice a RTVE Noticias. Viene acompañado de su hijo, también llamado Alfonso, que vota por primera vez y forma parte de la militancia de la formación. "No hay que retroceder, hay que mejorar la vida, ganar derechos". Respecto a los jóvenes que dan su voto a la derecha, responde con rotundidad: "Les díria que estudien historia para saber de donde vivimos".

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