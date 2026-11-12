Ada Colau, la candidata de Frente Amplio que da el salto a la política nacional con su "lucha" antidesahucios

BIOGRAFÍA Lugar y fecha de nacimiento. Barcelona, 3 de marzo de 1974. Formación. Estudios de Secundaria en la Academia Febrer y de Filosofía en la Universidad de Barcelona (UB), inacabada por dos asignaturas. Años en política. Alcaldesa de Barcelona por Barcelona en Comú de 2015 a 2023) y concejala de 2023 a 2024. Familia. Divorciada y con dos hijos de 15 y 9 años.

La activista antidesahucios Ada Colau, primera mujer en llegar a la Alcaldía de Barcelona, da el salto en estas elecciones generales a la política nacional como candidata a la Presidencia del Gobierno por la coalición de izquierdas Frente Amplio —Movimiento Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y los Comunes—. Llega más de dos años después de haber dejado los cargos institucionales y lo hace al frente de una coalición en la que no ha conseguido que esté Podemos, pese a haberse ofrecido la propia Colau a ceder su liderazgo a quien "genere más consenso".

Barcelonesa de 52 años vinculada al activismo por el derecho a la vivienda desde 2009, en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria, participó en la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) con la campaña Stop Desahucios. Entrevistada en La Hora de La 1 sólo unas horas después de trascender su apuesta por Frente Amplio, llamaba a seguir la "lucha" por el derecho a la vivienda que había protagonizado Maricarmen Abascal, la anciana de 87 años con discapacidad que fue desahuciada y falleció días más tarde en el hospital Gregorio Marañón de Madrid.

La número uno de la lista de Frente Amplio por Barcelona se lanza a la política nacional, después de haber rechazado a lo largo de estos dos últimos años ofertas para volver a la primera línea política, según revelaba ella misma, y tras haber participado como activista en iniciativas propalestinas como la Flotilla Global Summud.

Su compromiso con la causa palestina, han llegado a denunciar dirigentes de las formaciones en Frente Amplio, fue el motivo de que Estados Unidos denegara su entrada en Puerto Rico para participar en la cumbre de la red municipalista global Fearless Cities, que nació en 2017 bajo el impulso de Barcelona en Común durante su etapa como alcaldesa.

La primera alcaldesa de Barcelona

Colau renunció el 7 de mayo de 2014 a la portavocía de la PAH y un mes después presentó la plataforma Guanyem Barcelona dirigida a formar una candidatura para las elecciones municipales de febrero de 2015. Así fue como nació la coalición electoral Barcelona en Comú (BC), en la que estaban integradas Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa, Equo, Procés Constituent, Podemos y la plataforma Guanyem, al frente de la cual fue proclamada candidata el 15 de marzo, tras un proceso de primarias abiertas.

Se convirtió en la primera mujer alcaldesa de la ciudad condal tras ganar las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 con el 25,2% de los votos (176.337) y logró 11 concejales, resultado que le permitió arrebatar la alcaldía a Xavier Trías, de CiU, gracias al apoyo de ERC, la CUP y el PSC.

Casi un año después, fruto de un acuerdo con el PSC, cuatro ediles de esta formación se incorporaron al gobierno municipal de Barcelona liderados por Jaume Collboni, el actual alcalde, quien entonces pasó a segundo teniente de alcalde con el objetivo de "reforzar las políticas de cambio".

Sin embargo, Colau todavía tuvo que superar las dificultades previsibles de un Gobierno municipal en minoría con solo 15 concejales —frente a una mayoría de 26 ediles en la oposición— y ese mismo año, en noviembre, tras ser rechazados los Presupuestos, la primera edil decidió vincular su aprobación a una cuestión de confianza. La oposición disponía de un mes, hasta finales de enero de 2017, para acordar un candidato alternativo a la Alcaldía, pero al no lograr un consenso, las cuentas de ese ejercicio quedaron aprobadas de forma automática.

El procés, uno de los momentos más difíciles

A la candidata de Frente Amplio le tocó afrontar el procés independentista que la Generalitat había impulsado con el referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, tras el cual el Parlament proclamó la independencia de Cataluña. El Tribunal Constitucional declaró la consulta ilegal y el Gobierno de Mariano Rajoy decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución.

En protesta por la aplicación del 155 y ante el apoyo a esta medida por parte del PSC, que entonces se encontraba bajo el liderazgo de Miguel Iceta, las bases de Barcelona en Comú decidieron romper en noviembre de 2017 el pacto de gobierno con los socialistas catalanes.

A pesar de no haber logrado ser la candidata más votada en las elecciones municipales de 2019, en las que la lista de ERC obtuvo más votos, de nuevo logró ser investida como alcaldesa de Barcelona con los votos del PSC y de Manuel Valls. Este fue un momento muy difícil para Colau, que a punto estuvo de apartarse de la política ante el rechazo del independentismo, y ya entonces adelantó que sería su último mandato. Como muestra de apoyo al independentismo, una de sus primeras decisiones fue colocar un lazo amarillo en la fachada del Ayuntamiento.

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Ese no fue el único momento difícil que vivió como alcaldesa. Solo unos meses antes de su reelección había protagonizado una polémica tras afirmar que al entrar en política le habían ofrecido acabar sus estudios de Filosofía en la Universidad de Barcelona (UB). Al día siguiente hizo una petición pública de disculpas a la universidad, aclarando que quien le hizo esa oferta fue la directiva de una multinacional. "Nadie en la universidad me ofreció nada irregular", dijo Colau, reconociendo que había contribuido "a un ruido y una confusión".

Pero, sin duda, uno de los mayores hitos de su etapa como alcaldesa de Barcelona fue su plan de choque contra las viviendas turísticas ilegales para luchar contra esta actividad sumergida con sanciones incluidas a las plataformas Airbnb y Homeaway por anunciar viviendas irregulares y la puesta en marcha de una web para que los ciudadanos de Barcelona pudieran consultar los pisos turísticos con licencia e informar de posibles irregularidades.

La "lucha" de Maricarmen y el paso adelante de Colau

Preguntada por cómo asumiría la candidatura en caso de ser elegida —las formaciones que integran Frente Amplio acordaron el 12 de octubre designarla como candidata a la Presidencia del Gobierno— afirmaba en RTVE que hay que "ponerlo todo" en un "momento histórico" en el que "nos jugamos muchísimo" y hacerlo "con valentía, con energía" porque la "extrema derecha" quiere que estén "tristes" y porque se "niega a resignarse" a que "aquí vaya a gobernar la extrema derecha".

Su nombre como posible candidata de Frente Amplio saltaba a los titulares, tras proponerlo Más Madrid, sin que todavía se hubiera producido un consenso entre las formaciones que integran la coalición.

La misma semana que se conocía la candidatura de Colau, los acontecimientos dieron un giro de 180 grados. El desahucio de MaricarmenAbascal en un frágil estado de salud desató un movimiento de protesta con miles de personas en las calles y una acampada en la Puerta del Sol de Madrid y en otras capitales para revindicar medidas contra los desahucios.

Colau mantiene intacto su compromiso como activista antidesahucios por la vivienda, que en este contexto ha supuesto el empujón definitivo en su decisión de volver a la responsabilidad institucional y dar además el salto a la política nacional. "Me reconozco plenamente, he sido más años activista que cargo institucional, para mí es una forma de vivir, comprometerte con tu entorno y juntarte con los demás para intentar mejorar la realidad y eso lo he hecho en movimientos sociales", aseguraba Colau en La Hora de La 1.

Asume la responsabilidad de encabezar la candidatura de Frente Amplio y, pese a todo, reconoce sentir "rabia" ante el hecho de tener que "estar luchando por lo evidente, como es el derecho a la vivienda digna y frenar la especulación". Al mismo tiempo, valora los "avances" al plantearse medidas como "congelar los alquileres" y asegura que estamos en un sistema "que cada día genera más desigualdad", pero "tiene que acabar y puede acabar, esto es lo que nos estaba diciendo Maricarmen y eso es lo que le debemos".

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