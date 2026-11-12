Pedro Sánchez cierra la precampaña junto a Manu Sánchez: las 10 claves de su entrevista en 'El perro andaluz'

Pedro Sánchez se ha sentado este jueves frente a Manu Sánchez en El perro andaluz en un momento marcado por la actualidad política y la proximidad de las elecciones generales del 29 de noviembre. Con su habitual locuacidad y un tono incisivo, el presentador ha conducido una conversación en la que el presidente se ha pronunciado sobre la tragedia ferroviaria de Urda y que, sin esquivar los asuntos más candentes de la agenda política, ha puesto especial énfasis en las preocupaciones sociales y los problemas que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía: "Contra los que quieren derogar el sanchismo, nosotros les respondemos aprobando nuevas medidas, pero necesitamos más diputados progresistas para poder hacer más cosas y llegar más lejos".

De la vivienda y la inmigración al futuro político del país, Manu Sánchez ha planteado al presidente preguntas sobre las decisiones de su Gobierno y los desafíos pendientes. Un intercambio que también ha dejado espacio para conocer al Pedro Sánchez que existe detrás del cargo, con reflexiones sobre el desgaste del poder, la exposición pública y su vida más personal, hasta llegar al particular confesionario.

"En el último acto de precampaña en Sevilla ha intervenido Begoña porque quería expresar el agradecimiento por el cariño que ha recibido de mucha gente. Nos conocimos en un bar, ella ya era profesional y llevaba muchos años trabajando en consultoría. Tuvo la mala suerte de enamorarse de un político sin saber lo que ocurriría, porque ahí solo era concejal. Ella es una mujer independiente, autónoma y me da pena que en este debate pretendan deshumanizarla", confesaba el presidente en el arranque del programa.

El perro andaluz by Manu Sánchez Pedro Sánchez, sobre su mujer: "Begoña tuvo la mala suerte de enamorarse de un político" En el Palacio de Congresos de Sevilla su mujer, Begoña Gómez, ha tomado la palabra y ha apoyado al PSOE, un gesto que, según el mandatario, no ha gustado "a la derecha y a la ultraderecha". Ver ahora

La actualidad política y la tragedia ferroviaria de Urda

La tragedia ferroviaria de Urda ha ocupado un lugar central. Manu Sánchez ha preguntado al presidente por la respuesta del Gobierno, las investigaciones, la seguridad ferroviaria y las responsabilidades políticas, incluida la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes.

“Durante esa semana hablé mucho con él -Óscar-. Él me mandó un mensaje minutos antes de su decisión y era irrevocable. Me mandó un WhatsApp muy largo que no me deja margen. Él tiene mucho criterio y toma las decisiones con mucho acierto. Y creo que fue el momento de hacerlo porque primero, aportó soluciones a las familias con el decreto ley, después aportando soluciones a la tragedia, rindiendo cuentas a todos con ruedas de prensa eternas y asumiendo la dimisión. Es extraño que se asuman estas decisiones, pero creo que ha dignificado la política”.

El perro andaluz by Manu Sánchez Pedro Sánchez, sobre Urda: "Se ha hecho mucho esfuerzo, pero claramente es insuficiente" Ver ahora

"Se ha multiplicado por 20 la inversión en la línea Madrid-Sevilla. Se hará una auditoría, pero lo que tenemos que resolver es si un sistema operativo, que no es que fallara, sino que falló el hardware. Tenemos que ver cómo podemos dar más capacidad al controlador y controladora para que el margen de error sea el mínimo posible, mejorar la formación de ellos, revisar las jornadas laborales con más descansos, simulacros de estas situaciones", continuaba Sánchez. "Son elementos de seguridad que pueden reducir estos desastres. Este sistema que nosotros tenemos es seguro, valorado por los maquinistas. No es tanto si está obsoleto el LZB, sino que debemos hacer lo que nos ha pedido Europa, que es cambiar el sistema para que, cuando se integre la red ferroviaria en todo el continente, tengamos todos el mismo sistema”, concluía durante su paso por El perro andaluz.

"Pretendemos preservar el derecho a la huelga"

Sobre la huelga general del pasado 11 de noviembre, Pedro Sánchez quiso expresar su opinión respecto a lo ocurrido en toda España y a la presión policial ejercida sobre los manifestantes: “No ha sido una huelga contra una institución. Son todas las que deben implicarse en una solución al acceso a la vivienda. Yo me he dado por aludido, pero todos deben darse. Lo que no es aceptable es decir que son una mafia. "Milicias", que decía Abascal… Si uno mira atrás estos 8 años, las mejoras que han venido han sido de la mano de los sindicatos. Algunas veces es difícil conciliar y particularmente en jornadas como la de ayer. Marlaska ha admitido que se hará una investigación porque nosotros pretendemos preservar el derecho a la huelga. Fernando es mi ojito izquierdo o derecho y es el mejor ministro del Interior que ha tenido la democracia española. Es íntegro y dedicado a su labor y trata de hacer las cosas bien.”

El perro andaluz by Manu Sánchez Pedro Sánchez analiza la huelga general y las protestas contra el Gobierno Ver ahora

Las elecciones del 29 de noviembre y el futuro político

A pocas horas del inicio de la campaña electoral, el presidente también abordó las próximas elecciones generales, su balance de gestión y las propuestas con las que su partido aspira a continuar al frente del Ejecutivo. Manu Sánchez no dudí en preguntar por el escenario político que podría abrirse tras las urnas, los retos de una nueva legislatura y el papel de los responsables públicos en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y la creciente dificultad para distinguir los hechos de los relatos interesados.

El perro andaluz by Manu Sánchez Pedro Sánchez se pronuncia sobre Zapatero, Ábalos y Koldo: "He actuado con la contundencia debida" Ver ahora

"Te cuento una cosa que no he contado nunca", continuaba el presidente. "Tengo dos hijas que salen de copas y en algunas ocasiones cuatro o cinco les han dicho estas cosas -insultos-, y eso ha sido muy violento. A mi madre le mando un beso desde aquí: no le hagas ni caso a esta gente, porque al final… Me ha pasado una cosa muy interesante: me cruzo con una persona que decía que me iba a votar porque no soportaba que se me insultara de esa manera. Yo no insulto. No entiendo por qué la oposición solo insulta. Tendrá que ver con las políticas que ponemos en marcha. Es como Milei con la motosierra".

El papel de España en el escenario internacional

La conversación ha ampliado el foco al escenario internacional y a la transformación del mapa político global. Los resultados electorales en distintos países, desde la victoria de Lula en Brasil hasta el avance de fuerzas conservadoras en otros escenarios, han servido para analizar la situación de la izquierda, el crecimiento de la ultraderecha y el peso de figuras como Donald Trump y Javier Milei. Un contexto de cambios políticos que también plantea interrogantes sobre el papel de Europa y la posición de España en el nuevo orden internacional.

Pedro Sánchez, más allá de la Moncloa

Pero Manu Sánchez también ha querido conocer a la persona que existe detrás del cargo. ¿Cómo se convive con la crítica constante? ¿Qué impacto tiene la exposición pública sobre la familia? ¿Es posible desconectar de la política cuando se ocupa la Presidencia del Gobierno?

El presentador llevó la entrevista hacia una dimensión más íntima, con preguntas sobre el desgaste personal, las renuncias, las rutinas y la manera en que el poder ha transformado la vida de Pedro Sánchez.

El perro andaluz by Manu Sánchez El consejo de Loli Vázquez, madre de Manu Sánchez Ver ahora

El confesionario de Sánchez

Como es habitual en El perro andaluz, Manu Sánchez reservó un espacio para las preguntas clásicas de su particular confesionario y otras cuestiones más pícaras. Desde si alguna vez ha robado hasta qué ocurriría si la UCO entrara en su casa, el presidente se ha enfrentado a un cuestionario que ha dejado momentos de complicidad y más de una carcajada. Manu Sánchez no desaprovechó la ocasión para repreguntar, tirar de la lengua y conseguir que el presidente se mojase en más de una respuesta: "No va a haber batacazo. Lo siento por la derecha".

La visita ha dejado también uno de los momentos más singulares del programa: el paso de Pedro Sánchez por el peculiar Consejo de Ministros de El perro andaluz, donde ha recibido su particular cartera ministerial. Un guiño de perro a perro entre dos presidentes: el del Gobierno y Manu Sánchez, presidente del prime time.