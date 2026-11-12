Pedro Sánchez lanza un mensaje de apoyo a Broncano durante su visita en 'El perro andaluz': "Vamos a mandarle un abrazo"

El debate generado por la entrevista a Santiago Abascal en La Revuelta también ha llegado a El perro andaluz. Durante su charla con Manu Sánchez, Pedro Sánchez no ha dudado en pronunciarse sobre lo sucedido y en enviar un emotivo mensaje de apoyo a Broncano: "Vamos a mandarle a David un abrazo". El presentador andaluz también se sumó al gesto con unas palabras de cariño: "Te queremos y te admiramos, David Broncano, ahora más que nunca".

No es la primera vez que el jefe del Ejecutivo se pronuncia sobre lo sucedido. Tras la emisión del programa, Sánchez ya había criticado en redes sociales las palabras con las que Abascal se despidió de Broncano. El humorista aseguró que no le deseaba suerte y el dirigente de VOX respondió que él sí que iba a necesitarla. "Amenazar sonriendo no es hacer humor, es degradar nuestra democracia. Para esto luchamos: para que España no vuelva a ser un país donde los ultraderechistas amenacen a cómicos y periodistas. Frente a la involución, movilización", escribió entonces el presidente en su perfil de X.

¿Qué ocurrió en la entrevista de Santiago Abascal en La Revuelta?

La visita del candidato de VOX a La Revuelta estuvo rodeada de espectación desde antes de su emisión. El programa aceptó una petición excepcional del equipo del político: hacerse cargo de la selección de los asistentes al teatro, lo que obligó a cancelar las invitaciones del público que tenía previsto acudir a la grabación.

El cambio condicionó el desarrollo de una conversación que dejó a un lado buena parte del humor habitual del formato para abordar asuntos como la vivienda, la inmigración, la desigualdad de género y la actualidad internacional. Durante la propia entrevista, Broncano expresó sus dudas sobre la decisión de modificar el público al considerar que los aplausos, constantes y hacia el invitado, podían transmitir una imagen de respaldo a sus opiniones que no reflejaba necesariamente la diversidad de posturas de la sociedad.

Las disculpas de David Broncano tras la visita de Abascal

La respuesta del presentador llegó al día siguiente. El martes 10 de noviembre, David Broncano pidió disculpas a los espectadores de La Revuelta y reconoció que se había equivocado tanto en la organización de la entrevista como en su planteamiento.

Especialmente crítico consigo mismo, lamentó haber decepcionado a parte de su audiencia y admitió que no había estado a la altura de lo que esperaba de él el público de RTVE. También cuestionó su decisión de prescindir del humor e intentar desarrollar una entrevista de carácter más periodístico sin disponer de suficientes datos para contrastar determinadas afirmaciones.