Sánchez confía en una "remontada épica" del PSOE en un arranque de campaña donde Begoña Gómez interviene por primera vez

Pedro Sánchez se aferra a la movilización y a la "fuerza de la gente", como reza su lema de campaña, para volver a presidir el Gobierno de España y revertir lo que dicen la mayoría de encuestas. El candidato del PSOE y actual jefe del Ejecutivo, con un auditorio Fibes de Sevilla lleno a rebosar, ha pedido una "movilización histórica" para impedir una mayoría absoluta de PP y Vox.

"El próximo 29 que lo escuchen alto y claro Feijóo y Asbacal: va a haber una movilización histórica para una remontada épica de una España de progreso que va a volver a derrocar a la involución en las urnas", ha gritado Sánchez, unas palabras que han cosechado un largo aplauso de los más de 3.000 asistentes presentes en el mitin de arranque de campaña.

Uno de los momentos más destacados ha sido, sin duda, cuando el candidato socialista ha llegado al auditorio de la mano de su mujer, Begoña Gómez, y cuando ella ha tomado la palabra. Ambos también se han abrazado sobre el escenario y se han dado un beso, repitiendo un gesto que ya se vivió en un acto en Madrid al inicio de la precampaña.

La presencia de Gómez ha evidenciado un cambio de registro en los mítines que venía haciendo el PSOE tras el accidente ferroviario de Urda, que habían adoptado un aspecto más sobrio. En el de este jueves, incluso, Sánchez se ha arrancado a bailar vestido con una camiseta que portaba el lema "La fuerza de las mujeres".

El PSOE ha elegido Sevilla para el arranque de campaña, todo un talismán para el partido teniendo en cuenta que los socialistas nunca han perdido en esta provincia en unas elecciones generales. De los 12 escaños que se reparten, el PSOE cuenta actualmente con cinco y su reto es el de lograr un sexto diputado.

Fuentes del partido apuntan a que si la participación del 29 de noviembre llega al 74% o 75% el PSOE tiene posibilidades de revalidar el Gobierno de coalición de la mano de las fuerzas progresistas. Primero, añaden, es necesario apelar al 17% de los electores que aún no tienen decidido el voto.

Sánchez apela al voto de las mujeres

Buena parte del discurso del candidato socialista se ha dirigido al voto de las mujeres. "Cuando las mujeres dan un paso al frente, toda España va detrás", ha declarado. "El próximo 29 de noviembre os pido a las mujeres cuatro años más de un Gobierno progresista y llegar aún más lejos", ha remarcado-.

Sánchez también ha agradecido a los sindicatos su labor y les ha felicitado por la huelga general de este miércoles y les ha defendido de los insultos manifestados por la derecha y la ultraderecha. "A los sindicatos no se les debe llamar basura, ni mafia, sino agradecerles la reforma laboral y el aumento del salario mínimo interprofesional", ha asegurado.

En el acto de este viernes también ha estado la exvicepresidenta del Gobierno y actual líder del PSOE en Andalucía, María Jesús Montero. "No daremos paso atrás derechos. Escuchamos a PP y Vox que quieren volver a modificar la ley del aborto para decidir nuestra maternidad", ha criticado.

Begoña Gómez participa por sorpresa en el mitin: "¡No estás sola!"

Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, ha tomado la palabra por sorpresa en el acto de arranque de campaña de los socialistas en Sevilla. Gómez ha agradecido a "muchas personas" que le han dado la mano en "todo este tiempo", en referencia a su causa judicial por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación. "Me habéis dado el aliento para continuar", ha dicho. El público, hasta en dos ocasiones, le ha coreado "¡No estás sola!".

Asimismo, Gómez ha hecho un fuerte alegato a favor de las mujeres durante su discurso. "Demasiado tiempo hemos sido 'señoras de', y ese tiempo ha terminado. Somos las autoras de nuestra propia vida", ha remarcado.

"Que nadie decida por nosotras, le pese a quien le pese, y digan lo que digan", palabras que han recogido un largo aplauso. La esposa del presidente ha insistido en que las siglas del PSOE son las que defienden la igualdad y que su voto será crucial el próximo 29 de noviembre.

Sánchez, en su discurso, ha tenido también unas palabras para su mujer. "Soy afortunado de ser tu esposo y el padre de tus hijas", ha dicho entre aplausos.

Presencia internacional en la campaña de Sánchez

El candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno contará en esta campaña, además de con ministros y cuadros socialistas, con la presencia de líderes internacionales progresistas. Ha sido este mismo jueves cuando el presidente de Brasil, Lula da Silva, ha informado de que recalará en España el próximo lunes 16 de noviembre, tras estar en Turquía en la COP31. El presidente brasileño hará así parada en Madrid para estar en un mitin con Pedro Sánchez.

Asimismo, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se ha puesto en contacto con Sánchez a través de una llamada telefónica. Lo ha hecho el mismo día que arranca la campaña electoral, sin que haya trascendido mucha información sobre esa conversación.

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