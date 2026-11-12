La UCO revela un intercambio de mensajes donde Corvillo confirma a De Aldama una reunión con Sánchez en 2023 y Moncloa lo niega

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha señalado información "reveladora" del "grado de vinculación" que habría mantenido el PSOE con Cristian Corvillo, el empresario que condujo el vehículo de Pedro Sánchez durante las primarias del partido en 2017. Así, han destacado varios mensajes en los que Corvillo le dice al comisionista Víctor de Aldama haber mantenido una reunión de 35 minutos con el presidente del Gobierno en 2023 en Córdoba para hablar del exministro de Transportes José Luis Ábalos, un extremo que Moncloa niega tajantemente.

En el informe que desató la semana pasada nuevos registros en el marco del caso Koldo y al que ha tenido acceso RTVE, los investigadores profundizan en las relaciones que este empresario mantuvo con Ábalos, su exasesor Koldo García y Víctor de Aldama, y en los indicios de que habría participado en "la organización criminal investigada" en la Audiencia Nacional.

En concreto, se recogen los chats de WhatsApp de Corvillo informando a De Aldama de que Sánchez viajaba a Córdoba y que tenían previsto mantener una "reunión privada" con él para hablar de asuntos "personales" y relacionados con el exministro de Transportes, asegurando que había sido Óscar López –entonces jefe de gabinete de Sánchez– quien le había llamado. Tras el encuentro, se produjo un intercambio de mensajes que, según la UCO, "permite constatar" que el empresario había mantenido con Sánchez una reunión de 35 minutos y sin terceras personas.

"Muy positiva", "de lujo, lujo", detalló Corvilló, asegurando que se trató de una conversación "lógicamente" para hablar "del jefe", en referencia a Ábalos. "En fin, todo perfecto", añadió.

Fragmento del informe de la UCORTVE Noticias

Fuentes de Moncloa niegan, no obstante, que haya habido encuentro alguno: "Es falso. Jamás ha existido esa reunión y, por descontado, ese señor nunca habló tampoco con Óscar López".

Según los mensajes, el encuentro tuvo lugar el 20 de abril de 2023, casi dos años después de que Ábalos renunciara a su cargo en el Ministerio de Transportes. La cita coincide además con la participación de Sánchez en un acto político en Córdoba para respaldar al entonces candidato socialista al Ayuntamiento, Antonio Hurtado.

A lo largo del informe, la Guardia Civil desgrana cómo Corvillo comenzó su relación con Koldo, quien ejercía como intermediario entre el empresario y Ábalos. Posteriormente, varios mensajes de 2023 desvelarían el papel de Corvillo como "elemento de conexión" entre Víctor de Aldama y Ábalos, "facilitando la entrega de dinero en efectivo a este último".

Tras un encuentro con el comisionista, Corvillo "preguntó a Koldo" a qué hora podían verse. "Minutos después, Koldo le comunicó que no podía citarse con él", añade, a lo que el exchófer respondió: "Ya habla este contigo". Para la Guardia Civil, "esta expresión permite inferir que, al no haber sido posible mantener encuentro presencial" con el exasesor, el asunto sería abordado entre este y una tercera persona que "se correspondería con De Aldama".

Corvillo fue detenido el pasado jueves, cuando agentes de la UCO arrestaron a seis personas e iniciaron una nueva tanda de registros en Valencia, Córdoba, Madrid y Sevilla en relación con la apertura de una pieza separada secreta del caso Koldo en la Audiencia Nacional. Por su parte, Pedro Sánchez negó cualquier vinculación con las personas detenidas. "Ninguna de esas personas tiene nada que ver conmigo", aseguró en una rueda de prensa tras la celebración de la XXX Cumbre Iberoamericana en Madrid.

Fuentes de la investigación señalaron que en 2017 Corvillo actuó como chófer de Sánchez durante las primarias en las que ganó a Susana Díaz. Por su parte, fuentes del PSOE matizaron este dato, y aclararon que el detenido "no es ni ha sido conductor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ni en sus desplazamientos de partido ni en los que ha realizado como presidente del Gobierno".

Casa de Cerro del Murmullo

Los investigadores apuntan también a "indicios que permiten relacionar a Corvillo con fondos destinados a Andrea de la Torre", pareja de Ábalos que también fue detenida el pasado 5 de noviembre, a través de una sociedad portuguesa vinculada a una tercera persona, y le sitúan asimismo como el "elemento de conexión" entre De Aldama y el exministro "para facilitar la entrega de dinero en efectivo a este último".

En el informe, los agentes ponen el foco en una transferencia de 65.000 euros que De la Torre recibió en concepto de "préstamo" a través de una sociedad ubicada en Portugal y vinculada a un tercero. "Posteriormente, Andrea habría destinado estos fondos a la adquisición de la denominada Casa de Cerro del Murmullo", indican.

Asimismo, subrayan que la "proximidad temporal" entre "la necesidad económica manifestada por Ábalos y la búsqueda de financiación para adquirir una vivienda para Andrea, unida al posterior encuentro mantenido con Corvillo, apuntaría a que el exministro habría recurrido a este último para obtener esa financiación".

Esta hipótesis quedaría respaldada en la "práctica coincidencia" entre la cantidad que buscaba el exministro y el precio de compraventa del inmueble, entre otros elementos recogidos en la investigación que apuntan a una posible "capacidad de influencia de Corvillo" sobre quien proporcionó la financiación. De hecho, la UCO sostiene que Corvillo recurrió a terceras personas para evitar figurar "directamente" en las sociedades implicadas en determinadas actividades económicas.

Corvillo también habría asesorado a De Aldama sobre cómo concretar la adquisición del chalet de La Alcaidesa en Cádiz, una contraprestación para Ábalos por mediar en la licencia de la operadora de hidrocarburos.