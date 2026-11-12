España derriba el muro checo en Praga y avanza como líder de grupo a la última jornada de la Nations League

España sigue contando sus partidos por victorias en la Nations League. La selección de Luis de la Fuente se impuso por 0-2 a Chequia en el Letná de Praga, en un encuentro que dominó durante buena parte de la primera mitad, pero en el que tuvo que esperar hasta el 37' para encontrar el camino del gol. Una mano deAmbros revisada por el VAR permitió a Álex Baena adelantar a la Roja desde los once metros.

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El partido no quedó resuelto hasta el tiempo añadido. Los checos llegaron a estrellar un balón en el larguero y obligaron a España a emplearse en defensa, resistiendo incluso con un jugador menos tras la expulsión de Krejci en el 71'. Los vigentes campeones del mundo tuvieron ocasiones para ampliar su ventaja, pero fue Pubill en el 95' quien puso el broche a una nueva victoria que mantiene el pleno español en la competición: cinco triunfos en cinco jornadas y15 puntos liderando el grupo A3.

Baena rompe el cerrojo checo

España salió decidida a llevar la iniciativa y pronto empezó a instalarse en campo contrario. La primera ocasión llegó a través de Cucurella, cuyo disparo desde el corazón del área se marchó rozando el larguero. Huijsen también obligó a Kovar a intervenir con un cabezazo a la salida de un córner y, poco después, Cubarsí encontró de nuevo el travesaño, aunque la acción quedó invalidada porque el balón había salido previamente.

La insistencia española encontró premio cerca del descanso. En el minuto 35, Dabanović acudió al monitor para revisar una posible mano de Ambros dentro del área. Tras comprobar la acción, señaló penalti y Baena asumió la responsabilidad. El atacante del Atlético, que ya había avisado de su presencia durante el encuentro, ajustó un lanzamiento potente y cruzado que Kovar llegó a rozar sin poder evitar el 0-1.

UEFA Nations League Gol de penalti de Álex Baena en el minuto 39 del Chequia - España (0-1) | Nations League Una mano de Ambros fue advertida por el VAR para señalar el penalti que Baena convirtió en el 0-1 de España en Praga ante Chequia. Ver ahora

España incluso estuvo cerca de ampliar la ventaja antes del intermedio, pero el disparo de Fabián Ruiz desde la frontal se estrelló en el poste.

Chequia se queda con diez

La segunda parte comenzó con un nuevo susto para los checos. Un envío largo de Unai Simón encontró la carrera de Yeremy Pino, que superó a Krejci y batió a Kovar en el mano a mano. La celebración española duró poco. El VAR detectó que el canario había partido en posición adelantada y anuló el tanto.

Era un golazo...



El tanto anulado a Yeremy Pino por fuera de juego tras una asistencia fantástica de Unai Simón. #NationsRTVE#UNL



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La respuesta local llegó casi de inmediato, con un cabezazo de Zima que se marchó por encima del larguero y una acción posterior en la que los checos encadenaron hasta tres disparos dentro del área, todos bloqueados por la defensa española.

Los de Santi Denia fueron creciendo con el paso de los minutos y volvieron a rozar el empate en un remate de Krejci que se marchó demasiado cruzado y en un cabezazo de Hlozek que acabó golpeando el larguero. Pero el encuentro dio otro giro en el minuto 71. Krejci derribó a Roberto cuando el delantero español se marchaba hacia el área y Dabanović, después de revisar la acción en el monitor, corrigió su decisión inicial: de la amarilla pasó a mostrarle la roja directa al capitán checo.

🟥 ¡Se queda con diez Chequia!



Krejci se va expulsado tras este agarrón a Roberto Fernández cuando era el último hombre.



El colegiado tuvo que acudir al VAR para rectificar su decisión inicial, que había sido mostrar la tarjeta amarilla. #NationsRTVE#UNL



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Pubill sentencia en el descuento

Con uno más sobre el césped, la selección española buscó cerrar el encuentro. De la Fuente refrescó el equipo con las entradas de Pedri, Pubill y De Frutos, y la Roja encontró más espacios para acercarse al área de Kovar.

Baena estuvo cerca de firmar su doblete con un lanzamiento de falta y volvió a probar fortuna poco después, pero el portero checo sostuvo a los suyos. En el otro lado, Cucurella también tuvo que aparecer para bloquear una peligrosa llegada de Hopi.

😥 ¡Hasta en dos ocasiones Roberto Fernández estuvo apunto de estrenarse como goleador de la @SEFutbol !



El delantero del Espanyol se topó con el portero checo en el 92' y con la madera en el 95'



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La sentencia se hizo esperar hasta el último suspiro. Roberto tuvo una ocasión clarísima en el 91' a la que Kovar respondió con una gran parada, y el delantero volvió a encontrarse con el poste en el 95'. En esa misma prolongación llegó el 0-2: Pubill recuperó el balón cerca del área checa y culminó la acción con un disparo raso que superó al guardameta.

UEFA Nations League Gol de Marc Pubill en el minuto 95 del Chequia - España (0-2) | Nations League Pubill recuperó el balón cerca del área checa tras una ocasión de Roberto en el 95' y puso un disparo raso que superó a Kovar. Ver ahora

España cerró así una jornada de paciencia y resistencia en la fría noche de la Ciudad Dorada, sumó 44 victorias consecutivas a su récord mundial y prolongó su pleno de triunfos en la Nations League antes de medirse a Inglaterra en la última parada de la fase de grupos.