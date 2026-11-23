Si durante los años noventa escuchabas un pitido en mitad de clase, en el autobús o mientras estabas jugando con tus amigos, había una posibilidad bastante alta de que alguien tuviera una emergencia. Y no era una llamada, ni un mensaje, ni una alarma.

Se trataba, por mucho que los más jóvenes que leamos esto nos cueste creerlo, de un pequeño huevo de plástico que reclamaba comida, atención o que alguien le limpiase la "caca". El responsable de aquella pequeña crisis tenía nombre, Tamagotchi. "Aún recuerdo cuando te sonaba en un momento que no debía, no sabías donde meterte hasta que conseguías silenciarlo", recuerda con nostalgia Marta, una "cuidadora" de este muñeco virtual.

Este 23 de noviembre, se cumplen 30 años desde que Bandai lanzara en Japón aquella mascota electrónica que consiguió que millones de personas se preocuparan por un puñado de píxeles. La idea principal parecía un sencillo juguete, pero terminó convirtiéndose en un fenómeno internacional y en uno de los productos más reconocibles de la cultura popular del fin de siglo. Tres décadas después, sigue existiendo, ha evolucionado y continúa buscando nuevos dueños.

¿Qué era el Tamagotchi? 30 años de vida virtual

Para quienes no vivieron aquella fiebre, el Tamagotchi era una mascota virtual que cabía en la palma de la mano. Tenía forma de huevo, una pequeña pantalla LCD en blanco y negro y tres botones con los que podías controlar toda su vida. Y sí, se llevaba colgado de una cadena, en el bolsillo o enganchado a la mochila: "me parece imposible que alguien vaya hoy por la calle con eso colgado y jugando. Ahora pedimos móviles o tablets, no un huevo con botones", asiente entre risas Ángela, una joven nacida en la década del 2010.

Tamagotchi pidiendo comer y limpiarGETTY IMAGES

Su nombre mezclaba dos palabras, tamago -huevo en japonés- y watch -reloj en inglés-, y su funcionamiento era sencillo, pero exigía bastante dedicación. Primero nacía una pequeña criatura de la que había que hacerse cargo. A partir de ahí, como si de un hijo se tratase, había que alimentarla, limpiarla, jugar con ella para mantenerla contenta, curarla si enfermaba y hasta reñirla cuando se portaba mal.

Para quienes lo tuvieron entre las manos, aquella responsabilidad era una experiencia completamente nueva: "fue mi primera mascota virtual. Te robaba la atención toda la tarde, estabas pendiente de si tenía hambre, de si había que limpiarlo o de si necesitaba jugar. Hasta entonces de lo único que habíamos cuidado era de mis muñecas, que las tenías en tus propias manos. Esto fue un universo completamente nuevo y desconocido", cuenta Luisa. Para ella, de la Generación X, y también para muchos Millennial (Generación Y) fue su primer acercamiento a la vida tecnológica.

También necesitaba descansar, pero no era sinónimo de dejarla olvidada en un cajón. Sin los cuidados necesarios, podía morir. Y os puedo asegurar que encontrarse con esta noticia al volver a mirar la pantalla, en aquellos años, era un auténtico drama: "cuando volvías a mirar la pantalla y había muerto, te daba una rabia tremenda. Habías estado todo el día pendiente de él y, de repente, tenías que empezar de nuevo". Una tragedia efímera, todo hay que decirlo, ya que bastaba con reiniciar y empezar de nuevo con una nueva mascota.

El adios del Tamatgochi por falta de cuidadosGETTY

Ahí estaba precisamente la gracia y el pequeño drama del invento. No era un videojuego al que dedicarle un rato y apagar cuando te cansaras. Tu mascota te seguía incluso cuando ibas al colegio o salías al parque a jugar. Y precisamente esto hacía de este entretenimiento que no fuera siempre una experiencia individual. En muchos casos, el pequeño dispositivo acababa convirtiéndose también en un entretenimiento compartido: "tener un Tamagotchi era casi un lujo, la persona que lo tenía pasaba a ser de los populares. No todos teníamos uno, así que cuando alguien lo llevaba al parque aprovechábamos para jugar varios con la misma mascota. Aunque eso te daba más ganas de tener la tuya propia", relata Ángel.

De Japón al mundo: de un huevo de plástico a un negocio de miles de millones

El Tamagotchi salió a la venta y su éxito superó rápidamente las previsiones de Bandai. En apenas ocho meses se habían distribuido diez millones de unidades en Japón y otros mercados.

La demanda era tan grande que la compañía llegó a recibir más de 10.000 consultas diarias de personas que no conseguían encontrar uno en las tiendas. Hubo problemas de abastecimiento, colas y hasta falsificaciones.

En Nueva York, por ejemplo, la histórica juguetería FAO Schwarz llegó a vender 10.000 unidades durante sus primeras 24 horas de comercialización. El fenómeno había traspasado fronteras y el pequeño huevo electrónico se había convertido en uno de los juguetes más deseados de la época.

La primera generación alcanzó los 40 millones de unidades distribuidas entre noviembre de 1996 y marzo de 1999, según los registros corporativos de Bandai Namco. Una cifra que permite dimensionar el alcance de aquella primera fiebre, antes incluso de las posteriores generaciones del producto.

Sin necesidad algoritmos ni IA, ¿por qué enganchó tanto?

La pregunta es interesante porque, visto desde 2026, resulta difícil entender cómo un dispositivo con una pantalla diminuta y tres botones pudo generar semejante entusiasmo. No tenía gráficos espectaculares y que decir de conexión a internet ni mundos abiertos. Ni siquiera necesitaba una historia especialmente elaborada.

Esa dificultad para entender su éxito también aparece entre quienes crecieron con otras formas de entretenimiento digital: "me han contado lo que era y la revolución que supuso en aquella época, pero no termino de entenderlo. Entiendo que era otra época, pero con toda la interacción que tenemos hoy en día en los videojuegos y las plataformas, no creo que me entretuviera demasiado jugar con él".

Su secreto estaba en algo mucho más sencillo, que el jugador sintiera que había algo que dependía de él. La mascota crecía, cambiaba y respondía a los cuidados. No era conseguir puntos o superar niveles, era tener una responsabilidad en tus manos.

Y aquí aparece una curiosa e inevitable comparación con la época actual. Vivimos rodeados de aplicaciones, redes sociales y plataformas que utilizan algoritmos y sistemas de recomendación para captar nuestra atención, conocer nuestros gustos y conseguir que pasemos cada vez más tiempo frente a una pantalla. El Tamagotchi lograba algo parecido hace 30 años, pero sin inteligencia artificial, internet ni conocer nuestros hábitos.

¿Su fórmula? Una criatura que tenía hambre, se aburría, enfermaba y reclamaba nuestra atención mediante pequeños pitidos. Cada aviso era una invitación a volver. No hacía falta que un algoritmo nos dijera qué queríamos ver, teníamos una mascota virtual que nos necesitaba. Además, este juguete introdujo una experiencia que podía acompañarte durante todo el día, lo llevabas contigo. Aquella combinación de portabilidad, interacción, avisos constantes y vínculo emocional fue la clave de su éxito.

Su influencia fue más allá del juguete. En 2025, el Tamagotchi entró en el World Video Game Hall of Fame, el reconocimiento del museo The Strong, en Estados Unidos, que distingue a los videojuegos y experiencias electrónicas con una influencia duradera en la cultura popular y en la industria. El museo destaca precisamente su papel en la popularización de los juegos de cuidado de mascotas virtuales y su influencia en productos posteriores.

¿Qué supuso esta revolución en España?

La fiebre también cruzó nuestras fronteras. El Tamagotchi llegó al mercado español el 24 de mayo de 1997, con un precio que rondaba las 3.000 pesetas, unos 18 euros actualmente.

Según los datos que Bandai facilitó entonces a Servimedia, se vendieron 30.000 unidades durante los primeros cinco días, más de 250.000 en el primer mes y más de 500.000 hasta finales de agosto de aquel año.

No hablamos de una moda limitada a Japón, ni un simple juguete que se regalaba por Navidad. En España se convirtió en un auténtico objeto de deseo en todas las casas. Tener uno no significaba únicamente jugar, era organizar toda una vida de clases, viajes y amigos que podían verse interrumpidos por sus inoportunos avisos.

Tamagotchi, un juguete compartidoGETTY

De Tamagochi al Pou: la mascota que se mudó al móvil

Si hay un nombre que puede ayudar a las generaciones más jóvenes a entender qué supuso el Tamagotchi, ese es Pou. La aplicación, que se popularizó especialmente durante la década de 2010, trasladó al teléfono móvil una fórmula muy parecida: alimentar a una criatura, limpiarla, jugar con ella, verla crecer y personalizar su aspecto.

La diferencia es que ya no hacía falta llevar un dispositivo adicional colgado de la mochila. Bastaba con sacar el móvil del bolsillo. Y el éxito tampoco ha sido pequeño: Pou supera los 1.000 millones de descargas en Google Play, según la ficha oficial de la aplicación.

Las nuevas generaciones sí que son capaces de reconocen las similitudes, pero también encuentran grandes diferencias entre ambos formatos: "el Pou se parece bastante, pero es mucho más completo. Lo tienes en el móvil, tiene muchos juegos incluidos dentro y al final es lo que te entretiene. Yo he jugado mucho, lo tenía ahí en el móvil cuando me aburría, pero más como pasatiempo. Nunca me tomé el cuidarlo como una responsabilidad".

No son exactamente el mismo producto, pero comparten una idea que sigue funcionando tres décadas después, cuidar de un personaje digital y sentir que necesita que vuelvas a visitarlo. Lo que antes ocupaba un pequeño huevo de plástico ahora vive dentro de una aplicación en nuestro dispositivo móvil.

30 años después, todavía hay quien lo cuide

Podría parecer que, con la llegada de los teléfonos inteligentes y los videojuegos cada vez más sofisticados, el Tamagotchi habría quedado relegado a un recuerdo de los noventa. Pero no ha sido así. Bandai recuperó la franquicia en 2004 y desde entonces ha ido incorporando nuevas funciones y tecnologías, desde la comunicación por infrarrojos hasta las pantallas a color y la conectividad Wi-Fi. Su evolución más reciente incluye Tamagotchi Paradise, lanzado en julio de 2025, que permite explorar y cuidar a las criaturas en cuatro escalas diferentes, desde el nivel celular hasta el cósmico. También conviven los modelos que recuperan el diseño original con otros pensados para nuevas generaciones y coleccionistas.

Hablando de precio, por si alguien aún quiere hacerse hoy con uno, los modelos que recuperan el diseño original se encuentran en torno a los 20-25 euros, mientras que las versiones más avanzadas, como el Paradise, rondan los 45-50 euros.

Aunque no todos los que crecieron después sienten la misma curiosidad por aquella mascota virtual: "sí que se lo que es, como es y que se hacía con ello porque lo he escuchado. Además, lo veía en centros comerciales y catálogos de juguetes para Navidad, pero aparecía junto a un montón de cosas más grandes y llamativas. Nunca se me ocurrió pedir un Tamagotchi, gastar un puesto de mi lista en esto en vez de en otros juguetes".

Pese a que existan voces críticas con el formato, las cifras dan una idea de su recorrido. La franquicia superó los 100 millones de unidades distribuidas en todo el mundo a finales de julio de 2025, según Bandai. Además, reconocen que el producto está viviendo un nuevo impulso internacional, con especial crecimiento del interés en mercados como Norteamérica y Asia.

También está teniendo un impulso muy significativo gracias a quienes jugaron con él durante su infancia y ahora deciden compartir esa parte de su niñez con sus hijos. En 2025, Bandai anunció que las reservas de Tamagotchi Paradise habían superado en más de cuatro veces las del modelo anterior, Tamagotchi Uni, en su mercado de lanzamiento japonés. Una señal de que el interés por la mascota virtual no se limita a la nostalgia de quienes crecieron con ella.

Tamagotchi y GTA VI: dos fenómenos separados por 30 años

La distancia entre aquel pequeño dispositivo y el entretenimiento digital actual también permite una comparación llamativa. Y mucho más en una semana en la que, lo conociéramos o no previamente, la locura del GTA VI entró en nuestras vidas de alguna manera.

Durante estas líneas venimos repasando como la salida del Tamagotchi supuso una auténtica revolución. Pero como se quedan si les decimos que esta mascota virtual necesitó ocho meses para alcanzar los diez millones de unidades distribuidas y ahora, 30 años después, el lanzamiento GTA VI se estima que llegó a los 24,58 millones de copias digitales en su primer día, según la firma de análisis Sensor Tower.

Sin duda, unas dimensiones comerciales de otra escala. Cifras que no son directamente comparables al hablar de productos, mercados y modelos de negocio diferentes, pero que sí que sirven para ilustrar cuánto ha cambiado el entretenimiento digital en estas tres décadas. En 1996, millones de personas estaban pendientes de que no se muriera una criatura de píxeles. En 2026, esperamos lanzamientos capaces de movilizar miles de millones.

Sin embargo, hay algo que en realidad no ha cambiado tanto, seguimos encontrando motivos para volver a una pantalla y ocuparnos de un mundo virtual. Un momento de desconexión y freno de la vida real, para vivir en un universo más similar al que, quizás, soñamos.