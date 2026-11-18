Antes de su estreno, GTA VI ya es el videojuego de los récords. Su primer tráiler promocional está en el Libro Guinness como el vídeo más visto en YouTube en 24 horas. Ha recaudado más de mil millones de dólares antes de salir a la venta. La precarga digital, que comenzó el pasado 10 de noviembre y pesa unos 200 gigas, disparó una actividad en la red nunca vista, 33,01 terabits por segundo. Y se prevé un absentismo laboral sin precedentes en los días posteriores a su lanzamiento. Hay empresas que presumen de haber dado el día libre a sus trabajadores. Es un fenómeno cultural de dimensiones extraordinarias, que se ha hecho esperar 13 años. Se estima que supere los 8.000 millones de ingresos (por comparar, la película más taquillera de la historia, Vengadores: Endgame, está a las puertas de los 3.000 millones). Su aterrizaje en consolas —PlayStation 5 y Xbox Series— está a la altura de los grandes acontecimientos del entretenimiento o del deporte.

Los números son tan grandes como lo que ofrece cada nueva entrega de Grand Theft Auto (GTA), una ciudad sin límites, con una libertad de interacción cada vez mayor y capas narrativas que empujan los límites del propio medio, rivalizando con otras grandes obras. “Ningún juego representa a tal escala el mundo real que podrías ver en la calle”, explica Kersty a RTVE Noticias, creador de contenido especializado en este videojuego. Para Skynex, otro de los creadores que llevan años siguiendo la saga, buena parte del atractivo está en la profundidad de los escenarios: “Lo que atrae a muchísima gente no es estar cometiendo crímenes como un loco, sino explorando lugares que se han cuidado hasta el último detalle”, algo que permite perderse en ese universo durante cientos de horas.

En 1868, el escritor John Williams De Forest acuñó el término “la gran novela americana”. Su tesis era que Estados Unidos necesitaba una gran obra literaria capaz de retratar la complejidad de su sociedad. Y eso es, en parte, lo que han hecho los últimos GTA. Y el VI promete coger el testigo, ampliando esa mirada. “En GTA V ya había temas de política. La historia se desarrolla después de la recesión inmobiliaria de Estados Unidos en 2008”, recuerda Clara Castaño, autora del libro GTA V. Vida de un gánster virtual (ed. RBA). “Siempre ha tirado de ironía para diseccionar el mundo actual”, afirma Jorge Morla, periodista especializado en cultura y videojuegos, y uno de los pocos en jugarlo de forma anticipada en la sede central en Edimburgo de la compañía responsable del título. El videojuego que nació de la inspiración de la literatura, el cine y la televisión se ha convertido décadas después en un referente cultural para estos medios.

Imagen del videojuego GTA VIRockstar/Take-Two

Un Estados Unidos que no existe, pero casi

La saga GTA es la historia de tres ciudades imaginarias que son muy familiares para cientos de millones de jugadores. Las conocen como si hubieran vivido en ellas. Liberty City reproduce el carácter de Nueva York, con su skyline, sus rascacielos, barrios y organizaciones criminales. Los Santos está en la costa oeste, una versión exagerada de Los Ángeles con su Hollywood, sus mansiones y desigualdades. Y Vice City, con su estética tropical que recrea un Miami ficticio, entremezclando lujo, turismo y crimen. “La saga conecta a través de sus ciudades”, explica Clara Castaño, que recuerda que esas urbes digitales han ido creciendo en tamaño y complejidad con la llegada de nuevas entregas. Son lugares reconocibles, pero no réplicas exactas. Sus creadores toman la geografía, la arquitectura y la cultura estadounidense, exagerando todo hasta transformarlo en una caricatura.

En el caso de GTA VI,la acción transcurre en un periodo más contemporáneo y se extiende por el estado de Leónida, principalmente en la ciudad de Vice City, las versiones digitales de Florida y Miami, donde proliferan los neones. “Rockstar -el estudio responsable de esta aventura mastodóntica- ha creado un parque temático virtual total”, explica Jorge Morla, que cuando vio el juego por primera vez quedó impresionado por la densidad del entorno, con calles repletas de gente y tráfico por todas partes. El nivel técnico está fuera de dudas. Los desarrolladores se han esmerado en que parezca vivo: hojas movidas por el viento, reflejos sobre los charcos e incluso insectos que aparecen entre los rayos de sol. En el terreno visual, el salto tecnológico es considerable.

Lucía y Jason, los Bonnie y Clyde del siglo XXI

La historia está protagonizada por Lucía Caminos y Jason Duval. Su relación es el eje principal de una trama que se desencadena cuando un golpe aparentemente sencillo sale mal y ambos quedan atrapados en una vorágine criminal, que los lleva a lo largo y ancho de Leónida. El mundo del hampa es el leitmotiv de la saga GTA. Una pareja fugitiva que recuerda a Bonnie y Clyde, los atracadores de los años 30 del siglo pasado, pero llevada a un entorno de exposición pública, la inmediatez de los medios de comunicación, las redes sociales y los teléfonos móviles. “Hay que destacar la incorporación de un personaje principal femenino. Hasta ahora, las mujeres habían ocupado un papel secundario”. Las aventuras de la pareja protagonista también pueden recordar a Asesinos natos (1994) de Oliver Stone, que tiene lugar en una América grotesca que convierte a los delincuentes en celebridades, una caricatura extrema más acorde con los ingredientes de Grand Theft Auto. O Amor a quemarropa (1993), de Tony Scott. Ambas con guiones de Quentin Tarantino, uno de los nombres fuentes de inspiración constante de la franquicia. Una referencia cinematográfica más contemporánea sería el amor fugitivo de Jodie y Daniel en Queen & Slim (2019), que introduce el racismo y la violencia policial.

Por lo que se ha podido ver en los vídeos oficiales antes del lanzamiento, la relación de Lucía y Jason promete ser de las que marcan una época. Ella es la primera mujer protagonista de la saga, que viene a sumarse a un historial de criminales legendarios que han aparecido en anteriores Grand Theft Auto. Durante la partida, puedes controlar a ambos y cambiar de uno a otro la mayoría de las veces. Cuando no están juntos, se comunican usando el móvil. El jugador decide la relación entre los dos. Si la descuidas, como en la vida real, hay secuelas. Para el periodista Jorge Morla, la incorporación de Lucía es una de las grandes novedades de GTA VI: “Es el gran hallazgo narrativo. Creo que es un personaje del que se va a hablar durante muchos años”. Aprovecha para valorar la importancia que se le da a la interpretación actoral en la saga y que, a veces, pasa desapercibida. Todo apunta a que en esta ocasión ha habido un intento de humanizar aún más a los personajes.

Imagen del videojuego GTA VI (Rockstar/Take-Two)

Si hay que elegir entre uno u otro, tanto Skynex como Kersty, creadores de contenidos especializados en GTA, difieren en su elección predilecta. El primero se queda con Jason: “Parece un personaje que pasa muy desapercibido en los vídeos promocionales. Da la sensación de que es una persona a la que le cuesta mucho socializar, poco habladora. Cuando está solo, destaca, pero cuando aparece Lucía, se hace más pequeño”. Kersty es partidario de ella: “Creo que va a tener ese lado impulsivo en el que va a intentar manipular a Jason para continuar por la senda criminal, para ir más allá, conseguir más dinero, para progresar en un mundo en el que a lo mejor su compañero ya no quiere pertenecer.

Una historia donde el jugador también es coguionista

“Hay gente que lo va a utilizar para echarse unas carreras, hay gente que lo va a utilizar para explorar y pasear, otros para tiroteos con pandilleros”, explica Skynex para describir la libertad de este tipo de juegos de mundo abierto, donde cada jugador lleva la historia por rumbos insospechados. “Ellos (los creadores) quieren que no tengas claro si estás jugando a una misión del juego o simplemente has salido a dar una vuelta”, afirma Jorge Morla. Para el periodista, esa combinación de situaciones inesperadas y puesta en escena cinematográfica es uno de los avances más prometedores de GTA VI. Una acción cotidiana puede terminar en una pequeña aventura. Un simple paseo en coche puede desembocar en miles de situaciones distintas. Kersty pone como ejemplo la interacción con los NPC (Non-Player Character), los personajes no jugables, aquellos que pululan por el escenario y pueblan las calles. “Tengo ganas de ver cómo reaccionan. Quiero hablar con todos. A pesar de que parecen acciones naturales, ha habido un equipo dedicado a crear las historias de todas esas vidas secundarias”. Se estima que en el guion del videojuego han trabajado decenas de guionistas.

Esa libertad total, que permite al jugador decidir qué tipo de diversión quiere vivir, a veces plantea cuestiones morales. Es importante señalar que, por contenido adulto y lenguaje explícito, es un videojuego para mayores de 18 años. Clara Castaño recuerda que no todos los jugadores se comportan igual en este tipo de experiencias, incluso en situaciones insignificantes. “Los hay que, cuando van conduciendo y el semáforo se pone en rojo, se paran. Otros aceleran y se lo saltan. Forma parte de la naturaleza del videojuego. Tenemos que tener en cuenta que es una ficción”, matiza. En esta entrega se ha incluido un sistema llamado “perfil criminal”, que registra el comportamiento del jugador, y que puede modificar cómo reacciona el entorno y las consecuencias narrativas de la historia.

Del sueño americano a la sátira social

Los Grand Theft Auto son el claro exponente del logro del sueño americano, tan arraigado en la cultura estadounidense. Cualquiera puede alcanzar el éxito y da igual los métodos para conseguirlo. Sus protagonistas suelen ser delincuentes, mafiosos, balas perdidas que sienten que no encajan en la sociedad. Buscan la riqueza y una segunda oportunidad. Son personalidades con una gran carga social, reforzadas por los elementos que les rodean y pasan inadvertidos, como los anuncios publicitarios, los programas de televisión, las emisoras de radio y, en GTA VI, las redes sociales. “Muchas de las sátiras que aparecen son anécdotas, vídeos virales que han ocurrido en la vida real. Criticar la sociedad estadounidense es relativamente fácil. La línea entre la sátira y la realidad no existe”, señala Skynex.

“Sus creadores quieren hacer una crítica muy mordaz de la sociedad actual", afirma Jorge Morla, convencido de que será un espejo de la cultura de buena parte del planeta, no solamente de Estados Unidos. El videojuego se ha colado en series como Los Simpsons o Big Bang Theory, y hay marcas que se han apropiado de su particular estética para sus anuncios. La relevancia de la franquicia se mide por su capacidad de llegar a quienes no juegan habitualmente.

Imagen del videojuego GTA VI (Rockstar/Take-Two)

La gran novela americana cede su legado a un videojuego

Con permiso de Mark Twain, Tom Wolfe, Toni Morrison o David Foster Wallace, entre otros, la envergadura y profundidad de Grand Theft Auto VI promete una de las crónicas más ambiciosas de la sociedad estadounidense. El videojuego reclama así un lugar reservado a la literatura y el cine, el de las grandes obras que retratan las contradicciones de una nación. Esta superproducción destinada a un público adulto, propone una experiencia capaz de atraer a perfiles muy diferentes de jugadores. Está muy pensada para hacer caja, los 230 millones de copias vendidas de GTA V así lo corroboran. “Siempre vas a tener un motivo por el que te guste volver a Vice City. Puedes hacer multitud de actividades. Seguir la historia principal o no, decidir ir a bucear, montar en bici, ir a comprar ropa, entrenar en el gimnasio”, comenta Jorge Morla. Tiene la capacidad de abordar la crítica social, la delincuencia y el humor con escenas cotidianas.

“La espera ha sido muy larga”, confiesan los creadores de contenidos Skynex y Kersty. Forman parte de la comunidad La Sexta Estrella. Los dos se dedican profesionalmente a hacer vídeos informando sobre GTA. Llevan años esperando este momento. Han convertido su afición en un trabajo, el que les obligará a no cogerse el día libre este 19 de noviembre. Aseguran que tienen por delante largas jornadas y retransmisiones en vivo: “Mi agenda está cancelada para el resto del año”, dice entre risas Kersty, “que no cuente nadie conmigo desde este jueves al domingo”. Lleva 14 años hablando de GTA VI, mucho antes de que el proyecto fuese una realidad. Skynex también espera dedicar incontables horas a descubrir los rincones de Leónida para sus seguidores: “El atractivo de este juego no son únicamente los gráficos. Es cómo se siente al jugar, el cuidado de los detalles, las físicas, que los personajes tengan movimientos naturales”.

Imagen del videojuego GTA VI (Rockstar/Take-Two)

La atención mediática y la popularidad conllevan un interrogante, ¿pueden otros estudios que no sean Rockstar permitirse movilizar miles de millones de presupuesto, miles de trabajadores e infinitos recursos para crear un videojuego? La industria de 2026 poco tiene que ver con la de 2013, cuando salió GTA V. Tras los años de la pandemia, es un sector machacado por continuos despidos y cierres de estudios (entre 2024 y 2026, acumula 37.000 despidos). “Es muy probable que si hubiera sido otra compañía, este proyecto habría sido cancelado, o la empresa no hubiese seguido adelante”, explica la autora de Vida de un gánster virtual, Clara Castaño. La escritora se pregunta qué pasará cuando los creadores de GTA tengan que decidir su próximo proyecto. En el horizonte no hay un juego capaz de hacerle sombra. El único que se le acerca en ambición es la segunda parte de Cyberpunk 2077, que como pronto llegaría en 2030-2031.

La inteligencia artificial también plantea interrogantes. Sus herramientas podrían acelerar procesos que requieren años de trabajo para acortar los plazos de desarrollo, pero aún está por demostrar si es capaz de replicar la complejidad, coherencia y personalidad de un mundo como el de Grand Theft Auto. No sería descabellado pensar que esta octava entrega fuese la culminación de una época irrepetible. Lo más inmediato es que millones de personas están a punto de regresar a Vice City. Y, como recuerda Clara Castaño, “no sabemos cuándo vamos a volver a tener un evento de estas características”.

Grand Theft Auto VI, disponible para PlayStation 5 y Xbox Series X/S a partir del 19 de noviembre