La cuenta atrás para GTA VI ha comenzado y su campaña de reservas promete batir récords de ventas

Ahora sí que sí, la cuenta atrás para el lanzamiento del videojuego de la década ha comenzado. Con las reservas abiertas desde la medianoche del 25 de junio, el estreno de GTA VI entra en su recta final. La campaña de reservas apunta a que será la más exitosa de un videojuego, y que vendrá acompañada de una promoción publicitaria sin precedentes. Durante meses, su fecha de lanzamiento ha sido una incógnita. Se ha retrasado en varias ocasiones. En noviembre de 2025, Rockstar Games marcó en el calendario el 19 de noviembre. Ese día, se prevé que haya mucha gente que falte al trabajo con tal de ser los primeros en vivir nuevas aventuras en Vice City, una ciudad ficticia inspirada en Miami.

Cualquier detalle que rodea a GTA (Grand Theft Auto) es noticia. Y que nadie se extrañe. La franquicia ha vendido en total 470 millones de copias (última cifra oficial a mayo de 2026). El GTA V se ha mantenido entre los diez juegos más vendidos durante trece años. De hecho, la mitad de las ventas de la saga corresponden a esta entrega. A día de hoy, se sigue vendiendo a un ritmo de 5 millones de copias por trimestre. Ha conseguido colarse entre los tres videojuegos más vendidos de la historia -junto a Tetris y Minecraft-.

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Un fenómeno cultural sin precedentes Con una comunidad que se cuenta por cientos de millones, es todo un fenómeno cultural. El pasado 11 de junio, la empresa Burger Motorsport anunciaba en su cuenta de Instagram que el día del estreno de GTA VI preveían “una pausa temporal”. En clave de humor, el escrito vaticinaba que numerosos empleados estarían “indisponibles, ilocalizables y/o en Vice City”. “Una vez hayan completado su exploración inicial, terminado al menos una misión y vuelto a la realidad, la actividad volverá a la normalidad en la empresa”, concluye el comunicado. Sea una maniobra de publicidad o no, lo cierto es que, más allá de lo viral, esta anécdota refleja lo que pasará cuando el juego esté instalado en millones de consolas. Mucha gente se pedirá el día libre para jugar. Y no solo porque los fans llevan demasiados años esperando un nuevo capítulo, sino también porque es uno de esos videojuegos que ha atraído a usuarios que solo juegan a GTA. Trasciende más allá del medio. Cada imagen publicada por Rockstar se ha convertido en un acontecimiento, con miles de usuarios analizando hasta el más mínimo detalle de los vídeos y arte promocional. El primer vídeo oficial del juego, publicado en diciembre de 2023, tiene varios récords en su haber: el de superar en un día 90 millones de reproducciones. casi 9 millones de "me gusta" en 24 horas y el vídeo no musical más visto en ese intervalo de tiempo.

El culebrón del precio El último culebrón hasta la fecha ha sido qué precio tendría de venta al público. Se ha llegado a especular que sería el primer videojuego en superar el umbral de los cien euros —la media en un título de consola oscila entre los sesenta y los ochenta—, y que eso serviría de excusa a otras compañías para encarecer sus próximos lanzamientos. Al final no ha sido así. La comunidad respira algo más tranquila, y nadie en las oficinas de Rockstar ni en las de Take-Two (el editor del título) ha querido aprovecharse de la expectación creada. La edición estándar se mantiene en ochenta y la especial, con contenido extra, sube hasta los cien. Saber cuánto costaría ha generado un debate casi tan grande como el propio juego. Analistas, jugadores y expertos de la industria han debatido si había llegado el momento de redefinir el valor de las grandes producciones. Esta conversación deja patente la influencia de la saga en el sector. Cualquier movimiento que hagan sus creadores provoca un efecto dominó en la competencia. Pocos videojuegos tienen la capacidad de influir en el mercado antes de llegar a las tiendas. Se estima que el presupuesto de este GTA ha superado con creces los 1.000 millones de euros; hay quien afirma que pueden ser unos 1.500. Informaciones no oficiales apuntan a que en el proyecto han trabajado 6.000 personas repartidas por varios países. Sin discusión, va a ser el videojuego con uno de los mapas virtuales más extensos hasta la fecha. A falta de confirmación, el doble de la entrega anterior. La acción se desarrolla en el estado de Leónida (una especie de Miami digital) y Vice City, su capital, es solo una región de las seis confirmadas. Por lo visto hasta ahora, hay una gran diversidad de escenarios que van desde entornos urbanos hasta pantanos inspirados en los Everglades de Miami, que tantas veces hemos visto en el cine y la televisión. Imagen protagonistas del videojuego GTA VI (Rockstar Games)

Un acontecimiento en sí mismo Gran parte de la expectación que despierta GTA VI es por la filosofía de Rockstar Games. Se puede afirmar que se toman su tiempo entre un juego y otro. Son amigos de los ciclos largos de desarrollo. Gracias a eso, el listón técnico y creativo suele estar muy alto. En 15 años, han publicado dos grandes producciones, el anterior Grand Theft Auto y Red Dead Redemption 2, otra obra de una envergadura inmensa ambientada en el Salvaje Oeste. Todo apunta a que volverá a suponer un gran salto tecnológico en el mundo del videojuego. Los avances mostrados dejan entrever una ciudad mucho más viva, con cientos de personajes con su propia rutina, tráfico denso y una puesta en escena no vista hasta ahora en temas de iluminación y ambientación. Por primera vez en la saga, uno de los protagonistas es una mujer, Lucía, que comparte protagonismo con Jason. Ambos forman una pareja de delincuentes que recuerda a Bonnie y Clyde. Como es marca de la casa, este GTA VI vuelve a ser una historia de atracos, relaciones intensas, persecuciones, bajos fondos, rivalidad entre bandas y mucha crítica social hacia la sociedad estadounidense. Y todo eso con una libertad de movimiento casi sin límites. Uno de los principales atractivos de estos juegos es que las misiones se pueden afrontar de múltiples formas y hay una libertad de acción casi infinita. Es el típico videojuego que encanta a los creadores de contenido para retransmitir en directo. Otros de sus méritos es que, siendo un videojuego para mayores de 18 años, la restricción de edad no ha sido impedimento para su rotundo éxito. En ningún momento, sus creadores han escondido o justificado las dosis de violencia explícita, drogas y sexo que acompañan a la narración. No es precisamente un videojuego de gestionar una granja o cuidar las plantas de un jardín (aunque todo es posible en GTA). Son elementos que forman parte de su sátira sobre la cultura popular. Y parece que en esta ocasión también habrá una gran crítica hacia el mundo digital y las redes sociales.