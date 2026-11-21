El lunes 23 de noviembre a las 22:00 horas RTVE emitirá en directo el debate a ocho entre los portavoces parlamentarios Ester Muñoz (PP), Patxi López (PSOE), Pepa Millán (VOX), Emilio Delgado (Frente Amplio), Gabriel Rufián (ERC), Míriam Nogueras (Junts), Oskar Matute (Bildu) y Maribel Vaquero (EAJ-PNV) que organiza la cadena pública.

Un debate que servirá para abrir la recta final de la campaña electoral y la semana de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Además se produce justo entre medias del cara a cara que se produjo este jueves entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo y el debate a cuatro que tendrán estos dos últimos políticos y los candidatos de Vox, Santiago Abascal, y Frente Amplio, Ada Colau, el próximo jueves. Todos ellos se han podido o se podrán seguir en RTVE a través de sus diferentes plataformas.

Con una hora y media de duración, el debate de este lunes se estructurará en tres bloques temáticos (vivienda y estado del bienestar; economía, empleo e infaestructuras; y clima sociopolítico y pactos), a los que seguirá un minuto de oro con el que cada participantes cerrará su intervención y pedirá el voto a la ciudadanía. Los puestos de apertura y cierre de los tres bloques temáticos y del minuto de oro se establecerán por sorteo en un debate que estará moderado por el presentador de La Noche en 24 Horas de TVE, Xabier Fortes.

En TVE, Pepa Bueno conducirá el programa previo que se emitirá en directo desde las 20.45 horas en La 1, Canal 24 horas, TVE Internacional y RTVE Play. Contará con analistas, expertos y politólogos como Iván Redondo, Carlos Cué, Marta Nebot, Lola García, José Antonio Vera y Pablo Montesinos. En RNE, Lara Hermoso estará al frente del despliegue informativo desde el programa ‘24 horas’. También ofrecerá todas las claves al término del debate y contará con el análisis de Fernando Berlín, Marisa Cruz y Ana Salazar.

Hora, canal y dónde ver en TV el debate de RTVE de las elecciones generales 2026

El debate a ocho entre los portavoces parlamentarios podrá verse en TV este lunes 23 de noviembre a partir de las 22:00 horas en La 1 y el Canal 24 horas, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse minuto a minuto en RTVE.es y a través de RNE.

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