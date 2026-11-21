La convocatoria de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre ha caído por sorpresa a todos los votantes, pero sobre todo a aquellos que ya pueden acudir a las urnas por primera vez. Este es el caso de Lucía, Álvaro, Pedro, Mikel y Daniel, que se sitúan en la franja de los 18 a los 24 años y proceden de diferentes puntos de España.

RTVE Noticias habla con ellos y con expertos para entender la importancia de este colectivo, su visión de la política y los temas que les interesan o movilizan. La mayoría de estos chicas y chicos reconocen que aún están indecisos sobre su participación o el partido al que elegirán, ya que ven acudir a las urnas como "una oportunidad, pero también una responsabilidad".

Según el barómetro de octubre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el 63,6% de los entrevistados en esa misma franja iría a votar a unas elecciones, el porcentaje más bajo del resto de estratos de edad. Si diferenciamos por sexo, un 80% de las mujeres está dispuesta a ir a las urnas, algo que baja levente al 76% en los varones.

Preocupados por la vivienda, la educación y la sanidad

Entre los que tienen decidido ir a votar se encuentran los madrileños Lucía, Daniel y Álvaro, pero solo este último, procedente de un pueblo al sureste de la capital, tiene pensado el candidato. "Para mí es una responsabilidad, lo tengo claro desde hace tiempo", apunta este joven estudiante de Formación Profesional de 19 años, a quien, en política, le interesan temas como la educación, la sanidad pública y la vivienda.

Tanto Lucía —estudiante de 18 años y residente en el barrio de Vallecas— como Daniel —el mayor del grupo con 21 años, y de Leganés, en el extrarradio—, van a esperar a tener más información en la campaña. La indecisión es un fenómeno que le ocurre a casi un 20% de los jóvenes, según el barómetro del CIS que apunta que, entre los que sí lo tienen claro, optan, principalmente, por PSOE, PP, Vox y Sumar. La encuesta, que es del mes de octubre, no incluye al Frente Amplio y también está rodeada de polémica, ya que algunos partidos defienden que favorece al Gobierno.

"Hay mucha incertidumbre y votar es una oportunidad para cambiar las cosas, pero me falta saber las propuestas", sentencia Daniel que espera que su voto pueda contribuir a conseguir "una España de la que todos nos sintamos orgullosos y en la que se pueda llegar a fin de mes".

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Lucía, por su parte, reconoce que "no le hace especial ilusión ir a votar". "Lo siento más como una obligación ciudadana porque cada voto cuenta. Pero… no hay ningún partido que me llame, siento que muchos solo buscan el bien para ellos mismos", lamenta esta joven, a quien, además, de la mejora de los servicios públicos, le mueve ir a las urnas los avances en igualdad. "Siento que mis padres tenían los servicios más asegurados y menos peligro. Creo que deberíamos mantenerlo", asevera.

El voto joven es "complejo" porque es "muy diverso", pero para los partidos es muy importante, considera la presidenta de la Asociación de Comunicación Política, Ana Salazar. Primero, según explica, porque los nuevos partidos han usado en ocasiones este segmento de edad "para entrar en las instituciones" y, por otro, porque buscan "su fidelización a medio y largo plazo". "Si alguien emite un voto a un partido por primera vez, puede que se cree un vínculo, luego sigas más sus políticas y que te quedes", afirma, por su parte, el profesor de Ciencia Políticas de la Universidad Carlos III de Madrid, Lluis Orriols, aunque también puede haber "trasvases" más adelante si no ven cumplidas sus expectativas.

La abstención, frecuente en el grupo entre 18 y 25 años

Mikel, vecino de una pedanía de Sigüenza, en Guadalajara, lo está viviendo de manera diferente. Al principio pensaba abstenerse, pero ha cambiado de opinión en las últimas semanas debido a la crisis de la vivienda. "Me llamó mucho la atención la acampada en Sol, fui a verlo y a interesarme por lo que estaba ocurriendo. Antes, con la situación en Ceuta, también empecé a comparar lo que decía cada partido y las soluciones que ofrecían cada uno", ha relatado este joven de 18 años, que busca una España que "evolucione a mejor, que sea asequible" y en la que "no se criminalice a todos los migrantes".

La abstención suele ir bajando a medida que aumenta la edad y que el ciudadano "participa más en la sociedad", señala Orriols. "A veces la participación está muy relacionada con los recursos. A medida que una persona se va poniendo en una posición más central en la sociedad (es independiente, trabaja o vive ciertas situaciones) participan más", resalta. En esta misma línea se expresa Salazar: "La identidad política se va desarrollando a lo largo del tiempo", aunque le es difícil generalizar porque "también depende de la persona y su concienciación política".

Desde Cartagena, Pedro lo tiene claro, pero en el otro sentido: "No voy a ir a votar. No creo que ninguna alternativa actual vaya a cambiar las cosas", sentencia por lo que prefiere quedarse en casa estudiando. Aunque sí añade un matiz: "Si hubiera alguna propuesta creíble en vivienda y los servicios públicos, sí que me movilizaría".

A nivel general, los cinco jóvenes consideran que la política cada vez tiene más en cuenta a su colectivo y que se han dado "algunos pasos" como el Bono Cultural o el Verano Joven. "Tienen claro que somos el futuro y por eso cada vez más apelan a nosotros", opina Mikel. No obstante, para Pedro la manera de evitar el desencanto político, más allá de estas medidas, es "cumpliendo sus promesas". "Hacen exactamente lo mismo unos que otros, pero luego dicen que son completamente opuestos. Necesitamos que haya un cambio de verdad", sentencia el cartagenero.

La desafección política, indica el politólogo Orriols, no es exclusivo de los jóvenes, pero puede que en ellos se junten varios factores. "Esta generación es distinta de la mía. Nosotros teníamos un sistema de partidos mucho más estable, unos códigos de oferta política más clara Ahora la oferta es cambiante y tienen un escenario más imprevisible y menos conocido para ellos. Estos votantes jóvenes tienen menos vínculos y eso les hace que sea más difícil para ellos tomar una decisión", afirma.

Mayor seguimiento en redes y del entorno para informarse

Preguntados por su interés en política, la mayor parte de estos jóvenes reconoce que "no la sigue mucho" y que cuando lo hace es a través de las redes sociales o por su entorno familiar o de amistades. En menor medida, se mantienen informado por los medios de comunicación tradicionales (radio, televisión o escrito) o en actos políticos o movimientos sociales. "Hablo de política, principalmente, con mi abuelo. A mis compañeros los veo un poco cerrados, es difícil", expone Álvaro, al igual que Mikel, que asegura que tiene "muy en cuenta" las opiniones de sus padres.

En cambio, para Lucía es lo contrario: habla más con sus amigas que con su familia sobre estos temas. Y Daniel, que ya sigue la política diaria en su trabajo como productor de radio, evita las conversaciones al llegar a casa o con su entorno: "Siempre se suelen dar discusiones si hay una parte que no piensa igual que tú, pero a veces también creo que es necesario ver otras impresiones".

Pedro sigue las redes por sus mensajes humorísticos de política, pero reconoce que este tipo de canales "no son fiables" si te quieres informar. En cuanto a las conversaciones políticas, considera que hay mucha "politización" de los temas, algo que le gustaría que cambiara a futuro: "Que no todo sea rojo o facha, que no todo sea polarización, que se abran espacios para hablar sin que te acusen de un lado u otro".

Sobre las redes sociales, la politóloga Ana Salazar apunta que, aunque siguen ‘teniendo tirón’ también cada vez más personas que están abandonando estas herramientas, por lo que la política debe ir adaptándose. Respecto al contenido, ya sea político o de otros ámbitos sociales, ve que en redes cada vez prima más "una fórmula de movilización a través de la alteración emocional", que apela más a los sentimientos, muchas veces negativos, que al debate. De esta forma, continúa, se provoca la acción y que el contenido se comparta más rápido para llegar a más usuarios.

Para Salazar hay algo "más sencillo" que estas estrategias, pero que cree que es "difícil de meter en las agendas políticas". "Hay que sentarse a escuchar a los jóvenes. Preguntarles qué les pasa, qué necesitan, empezar a crear comunidades y entender que, si son adultos para votar, también lo son para proponer y para tener voz".

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