Se espera un tiempo dominado por la circulación atlántica y la entrada de varios frentes por el noroeste. Así, predominarán cielos nubosos o cubiertos en la mitad norte de la Península y los intervalos nubosos en la sur y en Baleares; con una tendencia también cubrirse en el cuadrante suroeste al final. Se prevén abundantes precipitaciones ya desde primeras horas en el cuadrante noroeste, con probabilidad de ser persistentes y localmente fuertes en el oeste de Castilla y León, norte de Extremadura y en Galicia, donde localmente irán con tormenta. A lo largo del día estas precipitaciones se extenderán de oeste a este, terminando por afectar a la mayor parte de la mitad noroeste peninsular. Nevará en montañas del norte por encima de 1700/2000 metros, pudiendo hacerlo en las del centro a partir de 2200 m.

Tiempo estable en Canarias, con cielos poco nubosos en general.

Brumas y nieblas frontales en regiones de la mitad noroeste peninsular, con probables bancos de niebla matinales en Melilla. Calima ligera en altura en Canarias.

Temperaturas

Las temperaturas máximas aumentarán en la mitad sur peninsular, de forma localmente notable en sierras del sureste, así como en el sur de la meseta Norte y en el oeste de Galicia. Descensos en La Rioja, Navarra, País Vasco y norte de Aragón. Las mínimas ascenderán en el Cantábrico, Pirineos y mitad sur peninsular, con descensos en Lanzarote y Fuerteventura. Pocos cambios térmicos en el resto. Heladas débiles en los Pirineos.

Soplará viento de componente sur en la Península y Baleares, moderado en el Cantábrico, cuadrante noroeste y archipiélago, y flojo en el resto si bien arreciando por la tarde. Alcanzará intensidad fuerte en los litorales de Galicia, con rachas muy fuertes que también afectarán a zonas del Cantábrico y de las montañas del norte y del centro peninsular. En el Estrecho y Alborán soplará levante rolando a poniente, con viento flojo de norte en Canarias tendiendo a arreciar.

Domingo 22 de noviembre

El domingo 22 de noviembre llegará un cambio de tendencia tras el paso del frente del día anterior.

Protección Civil de la Generalitat ha activado este viernes en fase de alerta el Plan especial de emergencias por riesgo de viento en Cataluña (Vencat), que hasta ahora se encontraba en prealerta, ante la previsión de fuertes rachas el domingo que podrían alcanzar más de 72 km/h.

Protección Civil ha alertado en un comunicado de que, según el Servicio Meteorológico de Cataluña (SMC), el domingo, desde la madrugada hasta la noche, aumentará la intensidad del viento de componente oeste, con rachas que pueden superar los 72 km/h, y en el Pirineo es posible que el umbral de aviso se supere en las cotas altas.

Durante las primeras horas del domingo, el viento soplará con fuerza en la Selva y el Vallès Oriental y se irá extendiendo hacia el sur, afectando a las comarcas del litoral y prelitoral de Barcelona y del Camp de Tarragona.

A lo largo del día, el episodio también afectará a comarcas de la Cataluña Central, el Penedès y sectores del Pirineo y Prepirineo .

Ante este episodio de fuertes vientos, Protección Civil recomienda cerrar y asegurar puertas, ventanas y toldos, así como retirar las macetas y otros objetos de balcones y terrazas que el viento pueda derribar.

En el exterior, recuerda que deben evitarse los parques, los jardines y las zonas boscosas, y mantenerse lejos de muros, andamios, grúas y otros elementos que puedan caer.

El anticiclón favorecerá una jornada más estable en la mayor parte de la península y Baleares, aunque las temperaturas experimentarán un nuevo descenso. Durante las primeras horas todavía podrían persistir los cielos cubiertos y algunas precipitaciones en zonas del interior, como consecuencia de los restos del frente. Posteriormente, los cielos tenderán a quedar poco nubosos o despejados en general. Las excepciones serán Galicia, el Cantábrico y los Pirineos, donde se mantendrán los cielos nubosos y podrían producirse precipitaciones débiles. En Canarias predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas.

Las temperaturas bajarán de forma generalizada en la península, mientras que en los archipiélagos apenas experimentarán cambios. El ambiente será más frío y se esperan heladas débiles en las montañas de la mitad norte, así como de forma puntual en la meseta de Castilla y León.

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