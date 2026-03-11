El político tiktoker, una manera de "reconfigurar su identidad pública" y adaptarla al "nuevo ecosistema comunicativo"

Algo está cambiando en la comunicación política. Cualquier persona con redes sociales es difícil que no se haya topado con uno de los videos cortos para redes sociales del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hablando sobre la música que escucha o lee, el ministro Félix Bolaños explicando una nueva ley en un minuto, o el PP criticando con IA al gobierno en esta red social.

"Estas redes sociales son importantes a la hora de influir en la decisión de voto del público", explica la politóloga Cristina Monge, sobre TikTok "Está especialmente orientado a jóvenes, pero no solamente influye en ellos, aunque es verdad que dirigirse a este público les obliga a abrir esos nuevos canales para comunicar de una forma distinta, más cercana y personal. En definitiva, de una forma más joven y más desenfadada con un lenguaje mucho más personal y un tono más directo, lejos de lo que se puede encontrar en otros canales mucho más institucionales o formales ", resumen Monge.

En los últimos tiempos en este tipo de contenidos virales se encuentran desde críticas al adversario político a contenidos más distendidos como el nombre de los perros del presidente del Gobierno. O comunicaciones más importantes, como cuando la semana pasada Pedro Sánchez desmintió en un reel los rumores sobre su estado de salud. Un desmentido que hizo en la red social de contenidos virales china y no a través de un comunicado, como en la comunicación política tradicional. "TikTok permite generar contenidos virales que puedes exportar a otras plataformas, por ejemplo a X. Había un nicho que no tenían cubierto suficientemente", argumenta el politólogo Pablo Simón al ser preguntado en RTVE Noticias por el cambio en la manera de relacionarse con la ciudadanía que están impulsando los políticos recientemente.

Lo cierto es que el mensaje político ya no solo se manda en las comparecencias en el Congreso de los Diputados que sale luego en televisión o en los mítines de campaña electoral como ahora en Castilla y León, dependiendo de la edad, el mensaje tiene mucha más penetración en la población en función del algoritmo de las redes sociales.

Un segmento del mercado en el que la izquierda va a rebufo El propio portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, ha avisado en varias ocasiones que están "perdiendo" el discurso mediático en redes sociales en detrimento de la extremaderecha. "Han entrado más tarde y le cuesta más, eso es evidente. Digamos que la izquierda y los partidos tradicionales van con retraso y les cuesta más tener un impacto similar al que tiene la extremaderecha. Pero yo no diría que está perdido ni muchísimo menos, sino que duele en lo que está y van un poco a remolque porque llevan menos tiempo", complementa Monge. Por poner en contexto, la cuenta de Vox en TikTok tiene más de 863.000 seguidores y 21 millones de 'me gustas', mientras que PSOE y PP a penas superan los 186.000 y 77.000 seguidores y 3,2 y 2,7 millones de 'me gustas', respectivamente. Según el último barómetro del CIS sobre política que desglosó datos por edad en diciembre de 2024, el 79,5% de los jóvenes entre 18 y 24 años se informaron de la dana y sus consecuencias políticas por redes sociales. Esta generación de jóvenes es la menos interesada por la política de todas las franjas de edad.