A ritmo de la canción 'Superestrella' de Aitana, el candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez ha llegado al espacio Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela, inundado de banderas gallegas. De nuevo, le ha costado llegar hasta su asiento en el mitin después de que centenares de asistentes le hayan pedido fotos o tan solo quererlo saludar. En total, según el partido, 10.000 personas han asistido a este mitin, el más multitudinario hasta la fecha.

Cuando ya ha estado delante de todo el mundo, se ha vestido una camiseta con el lema 'A forza das mulleres' (la fuerza de las mujeres, en gallego), siguiendo la estela de todos los mítins que ha realizado hasta ahora. Una de las estrategias del PSOE es que Sánchez vista una camiseta distinta en todos los idiomas oficiales del Estado.

En su intervención, Sánchez se ha referido rápidamente al cara a cara celebrado este jueves contra el candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo. "La gran ventaja de dejar hablar a una persona que no tiene nada que ofrecer más que los insultos es que acaba retratándose", ha dicho. "El resumen del debate ayer fue ese, mala política o buena educación", ha planteado Sánchez.

"Después del debate queda claro: hay dos papeletas para quien quiera votar insultos y bulos, la de Feijóo y Abascal. Y hay una sola papeleta para que gane la buena política, que es la del PSOE", ha defendido, cosechando un gran aplauso de los asistentes. "Ese es el dilema: la buena política es avanzar y la mala educación es involucionar".

Galicia es una plaza difícil para el PSOE, teniendo en cuenta que en esta región gobierna el PP con mayoría absoluta desde hace varias legislaturas y también teniendo en cuenta que es la tierra de su principal contrincante, de Alberto Núñez Feijóo. Sin embargo, los socialistas quieren pelear por un buen resultado y que Galicia también sea clave para evitar una hipotética mayoría absoluta de PP y de Vox.

Pedro Sánchez, con el acto de este viernes en Santiago de Compostela, arranca el último fin de semana de campaña electoral. Este sábado volará a Tenerife y a Gran Canaria para celebrar los actos centrales en las islas Canarias. El domingo se desplazará hasta Murcia para celebrar allí también un mitin.

Sánchez reivindica la ley de eutanasia frente a "la amenaza" de PP y Vox

Sánchez también ha reivindicado la muerte digna con un emotivo abrazo a Ramona Maneiro, la mujer que ayudó a morir a Ramón Sampedro. En el mitin de Santiago, Maneiro ha subido al escenario, ha entregado a Sánchez el libro 'Querido Ramón. Un testimonio de amor’ y ambos se han abrazado.

Tras leer un fragmento ante todo el auditorio, Sánchez ha dicho que "este libro no es un regalo, es un encargo". "Vamos a impedir que se derogue la ley de eutanasia en nuestro país", ha sentenciado.

"La amenaza de Feijóo y de Abascal nos demuestran cuán difícil es lograr los derechos y cómo de fácil es arrebatarlos", ha lamentado. Por ello, ha pedido una gran movilización el próximo 29 de noviembre que permita "avanzar" a España y que no caiga en la "involución" de PP y de Vox.

Gómez Besteiro: "Lo mejor que hizo Feijóo por Galicia es marcharse"

El secretario general del PSOE de Galicia, José Ramón Gómez Besteiro, también ha hablado y ha realizado su intervención íntegramente en gallego. En ella, ha insistido en que Sánchez "ganó" el debate cara a cara de este jueves "frente a la mentira de Feijóo". "Perdió el debate, perdió la mentira frente a la verdad, perdió el insulto frente a la educación", ha dicho.

Gómez Besteiro ha aprovechado para criticar la gestión de Feijóo al frente de la Xunta de Galicia para criticar que "triplicó la deuda pública" en sus trece años de Gobierno. "Ese es el Feijóo gestor, que durante 12 años en el Gobierno los remató con déficit", ha denunciado. Asimismo, ha dicho que el candidato del PP es un "vago" por no haber aprendido inglés desde que llegó a la dirección nacional del partido.

El presidente del Gobierno y candidato a la reelección por el PSOE, Pedro Sánchez, y el secretario general del Partido de los Socialistas de Galicia-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro.EFE/ Lavandeira Jr

En su intervención también ha criticado que el candidato popular "pedalea ya por la derecha de la Alianza Popular de Fraga" y ha bromeado diciendo que lo mejor que ha hecho Feijóo por Galicia es "marcharse" de la política autonómica.

El PSOE se juega seguir siendo fuerza en Galicia

Galicia no es una comunidad autónoma en la que el PSOE aspire a ser primera fuerza. En 2023, por ejemplo, los socialistas quedaron segundos, por detrás del PP, con siete diputados. Los populares ganaron con un total de 13 representantes. Tampoco hay que olvidar que en esta región el PP gobierna con mayoría absoluta.

Sin embargo, sí que se juegan mantener una buena representación y mostrar fortaleza en provincias más urbanas como A Coruña, Vigo, Santiago de Compostela y Ferrol. En este sentido, perder votos en estos núcleos podría traducirse en menos escaños en A Coruña o Pontevedra, las provincias que más diputados reparten.

El recinto Multiusos Fontes do Sar de Santiago de Compostela ha acogido a centenares de personas para este mitin del PSOE.RTVE

Su objetivo en Galicia es el de conservar escaños y también el de evitar que el BNG siga creciendo a su costa, como se vio en las últimas elecciones gallegas.