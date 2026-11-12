El CIS da la victoria al PSOE y estima que podría alcanzar la mayoría sin depender de Junts

El PSOE ganaría las elecciones generales con el 33,3% de los votos y una horquilla de 134-143 escaños, muy por delante de la que sería la segunda fuerza más votada, el PP, que obtendría el 25,5% de los votos y 98-106 diputados, según la macroencuesta preelectoral del CIS, que sitúa a Vox como tercero (18,4%, 57-65 escaños). De esta manera, la mayoría absoluta estaría fuera del alcance de PP y Vox, aun en el mejor de los escenarios posibles para ambos (sumarían entre 155 y 171 escaños). Y, por el contrario, con el resultado del resto de formaciones, los socialistas estarían en condiciones aritméticas de reeditar el pacto de investidura de 2023, incluso sin depender del apoyo de los independentistas catalanes de Junts.

Porque a continuación vendrían los 7-11 escaños (4,7% del voto) que el CIS atribuye a Frente Amplio, la coalición heredera de Sumar, encabezada por Ada Colau. Candidatura que podría verse superada por ERC, que realiza campaña junto a Podemos en Cataluña (10-14 escaños, 3,1% del voto), o incluso por EH Bildu (7-10 escaños, 1,8%). Por otra parte, el CIS estima 4-6 escaños para Compromís: Front Valencià en la Comunidad Valenciana; 0-2 diputados para UPC, coalición de partidos políticos de izquierdas de Canarias, y 0-1 diputados para Ara Més-Front Ampli, estas tres candidaturas de unidad de la izquierda alternativa, donde coinciden Podemos y formaciones que antes se integraban en Sumar. Además, Podemos obtendría en solitario 0-1 escaños.

Elecciones generales 2026: el reparto de escaños, según el CIS Estimación de escaños para las elecciones del 29N y comparación con el resultado de 2023 InfografíaRTVE Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS)

Por lo demás, la estimación se completa con una horquilla de 3-4 escaños para Adelante Andalucía (1,5%); 2-4 escaños para Junts; 2-4 diputados también en el caso del PNV y 2-3 escaños para el BNG. Se Acabó la Fiesta (SALF) llegaría a nivel nacional al 1,4% del voto, pero no conseguiría representación en el Congreso.

En definitiva, el PSOE de Pedro Sánchez podría aspirar a repetir un pacto de investidura con todas las formaciones diferentes a PP y Vox: un bloque de 169-199 escaños, sin contar con los escaños de Junts, que pondría al alcance de la mano la mayoría absoluta (176 diputados) para toda esta mayoría alternativa al bloque de derecha de ámbito nacional.

Esta es la foto fija que, ante el inicio de la campaña electoral, revela el Centro de Investigaciones Sociológicas, por medio de una encuesta que se realizó entre el 7 y el 30 de octubre, con una muestra de 45.074 personas (supera en más de 15.000 entrevistados a la encuesta preelectoral de 2023), con un margen de error del ±0,5% para el conjunto muestral. La elaboración de la encuesta empezó dos días después del anuncio de elecciones generales anticipadas y terminó dos días después del accidente ferroviario en Urda, Toledo, en el que fallecieron 69 personas, y antes de la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente.

La noche en 24h Tezanos defiende la encuesta del CIS: "Nunca en mi vida he cambiado ni falsificado un dato" Ver ahora

El PSOE, primero en 12 comunidades y al menos 26 provincias

La magnitud de la encuesta permite al CIS ofrecer estimaciones electorales a nivel nacional, por comunidad autónoma y por provincias. El PSOE sería el partido con más escaños en 12 de las 17 comunidades autónomas; empataría con el PP en cuatro (Cantabria, La Rioja, Madrid y Murcia) y con EH Bildu en el País Vasco. El PP solo sería el más votado en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, donde se llevaría el único escaño en juego de ambas circunscripciones.

Estimación de escaños por provincias (CIS) InfografíaRTVE Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas

Por provincias, el PSOE sería el partido con más escaños en 26 provincias, mientras que el PP solo sería primero en dos —A Coruña (3-4 escaños por 2-4 del PSOE) y Málaga (cuatro escaños, por 3-4 de los socialistas)—. Habría un empate en cabeza entre PSOE y PP en 19 provincias: Almería, Cádiz, Córdoba, Jaén, Cantabria, La Rioja, Madrid, Murcia, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Ourense, Palencia, Salamanca, Soria, Valladolid, Zaragoza y Ávila; y un triple empate PSOE-PP-Vox en Cuenca y Guadalajara, con un escaño para cada formación. La única provincia en la que el más votado sería un partido diferente es Gipuzkoa, donde EH Bildu ganaría con tres escaños.

Por su parte, Frente Amplio podría lograr escaños en seis provincias —Madrid (4-5), Barcelona (2-3), Zaragoza (1), Asturias (0-1), Murcia (0-1) y Sevilla (0-1)—, aunque solo en las tres primeras tendría seguro obtener representación. Y Vox obtendría escaños en 45 de las 52 circunscripciones, aunque solo en 28 la presencia es segura y en 17 tiene su único escaño posible en el aire. Solo se quedaría sin posibilidad de representación en Araba, Gipuzkoa, La Rioja, Ourense, Soria y las dos ciudades autónomas, según la estimación del CIS.

El CIS, a la contra de la gran mayoría de encuestas

El CIS, presidido por el exdirigente socialista José Félix Tezanos, es la única gran encuestadora, junto a SW Demoscopia (que realiza sondeos para la cadena de televisión La Séptima), que estima de manera constante una victoria del PSOE en las próximas elecciones generales. El resto de casas, así como el promedio de sondeos que publica DatosRTVE a partir del conjunto de encuestas publicadas, apuntan a día de hoy que el PP será el partido más votado el próximo 29 de noviembre y que alcanzará la mayoría absoluta de manera holgada junto a Vox.

En las pasadas elecciones generales de 2023, la mayoría de las encuestas fallaron al estimar correctamente el resultado de las urnas. Aunque acertaron con el partido ganador y, en general, con el orden de los partidos más votados, no fueron certeros con los porcentajes ni con la estimación de escaños, ni siquiera los que se publicaron en la propia jornada electoral, una vez cerradas las urnas. El CIS, que durante la campaña publicó otros dos sondeos, se acercó al resultado de los dos principales partidos, pero sobreestimó el voto a la izquierda (a Sumar en particular) e infraestimó a Vox, un sesgo favorable a la izquierda que se ha repetido casi de forma sistemática en los últimos años. Sobre todo, insistió en todas sus estimaciones en ser la única encuestadora que daba al PSOE como ganador, lo que no ocurrió.

En este caso, estima para el PSOE un 33,3% del voto, 1,6 puntos mejor que lo que obtuvo en las urnas en 2023 y un par de decenas de escaños más, mientras que para el Partido Popular calcula un 25,5% de voto, 7,6 puntos menos que el resultado con el que ganó los últimos comicios generales, y le deja rozando el umbral de los 100 escaños.

Una vez más en el CIS, el recuerdo de voto resulta determinante, pues hay más entrevistados que votaron al PSOE (39,6%) o a Sumar (11,7%) en las elecciones de 2023 que los que apoyaron al PP (22,4%) o a Vox (9,9%), pese a que esos comicios los ganó el PP con un 33%.

Un 83% afirma que irá a votar

El CIS ha preguntado a los encuestados si están seguros de que irán a votar el próximo 29 de noviembre, y una gran mayoría del 83,1% afirma "con toda la seguridad" que acudirá a las urnas. La participación en los comicios de julio 2023 fue del 70,4% del censo, y en la encuesta preelectoral del CIS en aquella ocasión, el porcentaje de quienes estaban seguros de ir a votar era del 77,7%.

Respecto a la fidelidad del voto, casi la mitad de los entrevistados (el 49,1%) dice que vota por un partido u otro "según lo que más le convenza en ese momento", frente a un 23,5% que asegura votar siempre a la misma formación y un 22,4% que "por lo general" suele repetir papeleta.

Según la encuesta del CIS, los votantes más fieles son los de Vox. De aquellos que afirman que votaron a este partido en 2023, el 78% repetiría ahora (expresado en intención de voto más simpatía hacia el partido), y un 9,4% votaría al PP. En este partido, el 68% volvería a la papeleta de Núñez Feijóo, pero un 21% optaría ahora por la de Vox.

El PSOE mantiene al 72% de sus votantes, pero perdería algo más del 9% hacia el bloque de derechas, entre los que se irían al PP y a Vox. Y de los antiguos votantes de Sumar, el 24% se iría al PSOE, el 27% votaría a Frente Amplio, el 9% a Compromís-Front Valencià y el 8% a Podemos, además de otras fuerzas sin determinar. Y los socialistas y Vox serían ahora las opciones primeras de aquellos votantes que se abstuvieron en las últimas elecciones generales o que no tenían entonces edad para votar.