Chequia - España: Hora y dónde ver gratis hoy en TV el partido de la Nations League

Hoy, jueves 12 de noviembre, a las 20:45 horas (hora peninsular), las selecciones de Chequia y España se enfrentan en el Epet Arena de Praga, partido al que llegan por caminos contrapuestos. La selección española llega lanzada a la segunda ventana de partidos de la Nations League, situada en el liderato del grupo A3 e invicta después de imponerse en los cuatro partidos que disputó en el arranque de la fase de grupos. El contrapunto lo pone la República Checa de Santi Denia, que ya está eliminada tras perder sus cuatro primeros encuentros.

España no quiere sorpresas en su visita a Praga y prepara el encuentro en busca de su quinta victoria. Más que nada porque al acecho se encuentra Inglaterra, que persigue ese puesto con 9 puntos. En la primera ventana solo perdieron precisamente contra España en Wembley (2-3). A falta de seis puntos por jugar, todo hace indicar que la primera posición del grupo se dilucirá el domingo en el estadio Metropolitano de Madrid.

Y es que con este formato de torneo, no es lo mismo ser primero de grupo que segundo en el acceso a cuartos. Los líderes se enfrentarán a un segundo de otro cuarteto en la ronda que se disputará del 25 al 30 de marzo de 2027 y la Final Four quedará para junio. Visto el recorrido hasta ahora, si España queda primera evitaría a Portugal, que también está ya clasificada, y seguramente a Francia. Además se aseguraría disputar el partido de vuelta en casa.

Importantes bajas de Lamine y Oyarzabal

El seleccionador, Luis de la Fuente, cuenta con bajas de calado para afrontar el choque contra Chequia, ya que se lo perderán el extremo del Barcelona Lamine Yamal, con molestias en la rodilla derecha, y el delantero de la Real Sociedad Mikel Oyarzabal por la espera de su segundo hijo. De la Fuente sí les espera para medirse a los ingleses. A los dos les ha suplido en la convocatoria el extremo del Liverpool, Víctor Muñoz. A esas bajas se unen las previas a la convocatoria de los también barcelonistas Rodri Hernández, Dani Olmo y Eric García, por lo que De la Fuente hará retoques, sobre todo en la medular y en la punta.

Este miércoles, Luis de la Fuente se mostró muy molesto por algunos comentarios en prensa en los que se cuestionaba la ausencia de Lamine Yamal. "Lamine tenía un proceso, se hizo daño en el último partido. Tenía molestias en una rodilla. Se hizo un tratamiento habitual y una resonancia en Barcelona. Vieron que tenía una inflamación y líquido en una rodilla. Invitaba a darle descanso", relató.

Además, aseguró: "Hablar desde el desconocimiento es lo más triste y lamentable en la vida. Para eso vengo yo a dar luz. Los que piensen eso, a ver si se enteran. A mí lo que más me duele es la mentira, la falta de rigor, la falta de veracidad, el invento. Ante eso, yo me rebelo o trato de rebelarme. No aguanto a la gente que trata de engañar y mentir".

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Para el partido de esta noche Luis de la Fuente ha descartado al extremo Nico Williams, al central Aymeric Laporte, del Athletic Club, y al portero del Betis Álvaro Valles. Laporte es baja por un proceso vírico que le impidió ayer, miércoles, participar en el entrenamiento. En el caso de Nico Williams, también se ha visto afectado esta semana por una indisposición, por lo que De la Fuente ha optado por darle descanso.

La ausencia de Rodri será suplida con toda seguridad por Martín Zubimendi en el centro del campo pese a que está teniendo pocos minutos con el Arsenal. La duda radica en el futbolista que le acompañará en esa posición, podrían ser Pedri o Fabián, que regresa después de su paternidad, lo que le hizo perderse el anterior partido ante Croacia.

Parecen fijos como enganches Baena y Fermín, que están en un momento de forma espectacular. Mientras que el sustituto de Lamine Yamal podría ser Yeremy Pino, formando dupla en ataque con Ferran Torres. En defensa, De la Fuente necesita encontrar un recambio a Laporte en el eje junto a Cubarsí. Regresa Pedro Porro al lateral derecho, con Cucurella por la izquierda.

De la Fuente estrenará su galardón de mejor entrenador del año logrado en la gala del Balón de Oro y no quiere confianzas ni pensamientos en el partido del domingo contra Inglaterra. "Lo más inmediato es lo más importante. El partido de Chequia es muy difícil y muy importante para nosotros. Primero hay que hacer los deberes, tener buenas sensaciones. Venimos de un mes sin estar juntos y siempre el primer partido cuesta un poco", afirmó el técnico en los días previos.

Chequia, a por la primera victoria

Chequia llega al encuentro ya sin opciones de clasificación después de no haber sumado ningún punto en los cuatro partidos previos. La situación es delicada para el combinado que dirige el español Santi Denia, por lo que quiere darle una alegría a la afición que acudirá al feudo del Sparta de Praga ante la vigente campeona del mundo.

Los checos se aferran al buen tramo de partido que hicieron en Oviedo contra España y a que necesitan sumar puntos para tratar de superar a Croacia en la clasificación como tercera y mantenerse así en la división A de la Liga de Naciones.

Regresan a la selección después de su ausencia en la anterior ventana los defensas David Jurásek y David Zima, así como los centrocampistas Tomás Soucek, del West Ham y capitán en el Mundial, y Lukas Provod. Pero el técnico español no cuenta por lesión con algunas piezas claves, como el central Hranac, pieza fundamental en el centro de la defensa, el mediopunta Sulc y el extremo Lingr.

Hora, canal y dónde ver gratis en TV el Chequia - España de la Nations League

Jueves 12 de noviembre

20:45 horas: Fútbol. UEFA Nations League 5ª Jornada Chequia - España Desde Praga (Chequia). La 1 y RTVE Play

El encuentro entre Chequia y España de la UEFA Nations League podrá verse en directo hoy, jueves 12 de noviembre, en La 1, así como en streaming a través de la plataforma de RTVE Play. También podrá seguirse todo lo que acontezca durante el encuentro y la información de última hora durante el partido con la retransmisión de RNE y en RTVE.es.

Además, se puede participar en la encuesta propuesta en la plataforma de Participación de RTVE y elegir el resultado que se considere que se va a producir en el encuentro entre Chequia y España: