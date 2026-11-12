La UCO acude al Tribunal de Cuentas a por información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha acudido este jueves al Tribunal de Cuentas en busca de información sobre presuntas irregularidades en donaciones al PSOE que analiza el órgano fiscalizador.

Lo ha hecho en cumplimiento de una orden del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que abrió una pieza separada del caso Koldo para investigar los pagos en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García. Moreno seguía a su vez instrucciones del juez del Tribunal Supremo Leopoldo Puente, que estuvo a cargo de la investigación contra Ábalos y García.

El magistrado tomó esta decisión ante la sospecha de que el extitular de Transportes y su exasesor Koldo García pudieron aprovechar la falta de controles en el PSOE a la hora de devolver gastos anticipados para blanquear el dinero obtenido de sus presuntas actividades ilegales.

Además, la Fiscalía Anticorrupción apuntó a un posible delito de desfalco cometido contra la formación política, entre "otras irregularidades".

El PSOE aportó los justificantes de los pagos en metálico entre 2017 y 2024

A petición del Supremo, el PSOE entregó los justificantes de los pagos realizados en metálico entre 2017 y 2024 su sede de Ferraz. En concreto, se aportaron 39 justificantes bancarios y una tabla explicativa para acreditar que los movimientos de efectivo estaban incorporados en su contabilidad. El pendrive aportado por los socialistas, incluiría el listado y los justificantes de todos los pagos en metálico efectuados esos años a dirigentes, trabajadores y simpatizantes.

Posteriormente entregó esta información sobre los pagos en efectivo del periodo señalado a la Audiencia Nacional.

Dado que los datos aportados por el partido afectan a cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios del PSOE, el instructor estima "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente adoptar la medida de decretar el secreto mientras se practican las diligencias de investigación pendientes".

El PP exige explicaciones a PSOE sobre su financiación

La intervención de la UCO, que ha acudido al Tribunal de Cuentas para recabar información sobre las finanzas de los socialistas, se ha producido a escasas horas del inicio de la campaña electoral de los comicios del 29N y mientras en el Congreso de los Diputados se celebraba la Diputación Permanente.

Tras esa reunión parlamentaria, la portavoz del PP en la Cámara Baja ha exigido al PSOE que dé explicaciones: "La UCO está en el Tribunal de Cuentas porque no cuadran las donaciones del PSOE. Por tanto, la corrupción sistémica a la que ha sometido el PSOE a España sigue dando sus frutos", ha señalado.

Además, Muñoz se ha referido a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Europea sobre la posible "malversación" de fondos comunitarios destinados a la compra de pulseras telemáticas para controlar a maltratadores, y se ha preguntado "qué más les queda por trincar" a los socialistas.