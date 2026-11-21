Una caída de Marc Márquez a falta de vuelta y media de finalizar la carrera al sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP 2026 aplaza la resolución del Mundial de MotoGP en una carrera que ha ganado Marco Bezzechi con Jorge Martín, quinto, lo que mantiene viva la lucha por el título.

Tras Marco Bezzecchi, en el podio, acabaron Raúl Fernández (Aprilia) y Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26).

En una carrera marcada por la lluvia tras comenzar media hora antes del horario previsto debido a las previsiones meteoeorológicas, las gotas caídas en el asfalto en una carrera flag to flag donde algunos pilotos pudieron cambiar de moto, lastaron a un Márquez que se fue al suelo en la curva 7 cuando acariciaba el título rodando desde la tercera plaza, en su tercera caída de la temporada en la carrera corta.

Decepción entre los seguidores de Marc Márquez tras su caídaAFP

Decepción en el box del piloto de Cervera, que tendrá este domingo otra oportunidad de sumar su décimo Mundial en la carrera larga, a la que llega con 55 puntos de ventaja sobre el madrileño Jorge Martín, y 62 con respecto a Marco Bezzechi, lo que le permite afrontar su tercera bola de Mundial, para lo que necesita quedar entre los 9 primeros y sumar los 7 puntos que le faltan para lograr la corona.

Error de Márquez bajo la lluvia

En la tercera vuelta Bezzecchi y Fernández ya contaban con un segundo y medio de ventaja sobre un Marc Márquez que se lo tomó con calma para no cometer errores, cuando las primeras gotas comenzaban a caer sobre el trazado del Algarve y Fermín Aldeguer (Ducati Desmosedici GP25) se veía obligado a abandonar con problemas mecánicos.

Marc Márquez rodó en solitario desde ese tercer giro, con su hermano Alex Márquez (Ducati Desmosedici GP26), cuarto, cerrando todos los huecos a Pedro Acosta (KTM RC 16) y Fabio di Giannantonio, que se fueron intercambiando las posiciones en casi todas las vueltas, y un Jorge Martín que, por detrás de ambos, no conseguía 'engancharse' a ellos.

Ese resultado, con Marc Márquez tercero y Jorge Martín séptimo, le daba el título matemáticamente al nueve veces campeón del mundo, que mantuvo el control de la situación en todo momento para intentar no cometer errores que retrasasen al domingo el 'alirón' de campeón, pero con nueve vueltas por delante todo podía pasar.

En el octavo giro Jorge Martín consiguió alcanzar al trío de delante y Fabio di Giannantonio fue su primera víctima, lo que colocaba al madrileño en la sexta posición, que matemáticamente todavía le daba el título a Marc Márquez, a falta de tres vueltas para el final.

Pero a dos vueltas del final, en la curva siete, llegó el error del líder del Mundial, Marc Márquez, quien se fue por los suelos y no pudo sumar ni un solo punto, lo que deja abierta la pelea por el título hasta la carrera del domingo en Portimao.

Marc Márquez, irónico tras la caída: "Me gusta la épica"

Nada más finalizar la carrera, Marc Márquez ha explicado a las cámaras de Dazn su error debido "a la lluvia, que unas veces nos ha ayudado y hoy nos ha perjudicado", tras reconocer su fallo al creer que el asfalto estaba "más seco de lo que creía" en el circuito de Portimao.

"Cuando me he visto en el suelo lo primero que he pensado es si estaba bien, así que hay que ver la parte positiva", ha continuado tras enfocarse en la carrera de mañana, dando como favorito a Marco Bezzechi, al que no ha podido descartar hoy para el título, por lo que necesita controlar una carrera en la que le vale quedar entre los nueve primeros.

Resumen de la carrera al sprint del Gran Premio de Portugal de MotoGP