Doce días hacen del último partido que se jugó en La Liga. Un Atlético de Madrid-FC Barcelona que se saldó con victoria de los culés antes de irnos al parón internacional. Por su parte, el Real Madrid es el que, sin duda, más lamentó tener que parar más de diez días. Ahora tras este reseteo, los tres aspirantes al título de liga tendrán que volverle a tomarle el pulso a la competición, a la vez que compaginan sus aventuras europeas con las diversos trofeos domésticos que están por llegar.

El líder, a seguir con la dinámica en la que terminó

El Barça sabe que es el rival a batir esta temporada. Son los actuales campeones de La Liga, son líderes, nadie a metido más goles (48) que ellos y, por supuesto, cuentan con Lamine Yamal.

Los de Hansi Flick se marcharon al parón una victoria ante el Atleti en el Metropolitano que les subía la moral tras los dolorosos tropiezos ante el PSG y Real Madrid. De esta forma, el Barça despejaba esas dos nubes negras que empañaron su brillante inicio de campaña y demostraron que en los días grandes también saben sacar el mono de trabajo y llevarse la victoria.

Ahora le llega un pequeño 'Tourmalet' con cuatro partidos en ocho días. Empezarán este próximo domingo recibiendo al Villareal, le seguirán las visitas a Azerbaiyán en Champions y Coruña en competición doméstica y cerraran este apretón de partidos recibiendo al Atleti en casa en el partido adelantado de Liga por la Supercopa de España.

El Atleti quiere olvidar sus últimos tropiezos

Los colchoneros se iban a la ventana internacional con un regustillo amargo tras encadenar dos derrotas seguidas si también contamos la que sufrió en Champions ante el Bayern. Es cierto que, antes de perder ante el Barça, el Atlético de Madrid venía de encadenar siete victorias en Liga consecutivas desplegando un muy buen juego. Sin embargo, los del Cholo se fueron con esa espinita clavada de haber cedido la segunda plaza de la Liga Santander.

La tarea del técnico argentino en esta vuelta será la de reconducir a sus jugadores a la senda de las victorias y la de sumar a la causa, si todavía es posible, a Julián Álvarez, que viene de anotar tres goles con la selección Argentina.

El Real Madrid, a seguir por dónde lo dejó

El equipo de Chamartín se encontraba en trance tras ocho victorias seguidas y la conquista del Camp Nou incluida. El propio Marc Cucurella reconoció que este parón les venía mal pues el nivel que venían mostrando era uno de los mejores en Europa.

Mourinho parece haber dado con la tecla y no es osado pensar que su equipo está desplegando su mejor fútbol de los últimos tres años. Todas las piezas de su puzle encajan y da la sensación de haber encontrado un equilibrio perfecto en todas sus líneas.

El quid de la cuestión radica en qué hará el entrenador portugués con Vinicius Jr. El brasileño vuelve tras su sanción liguera y después de haber anotado cinco goles en los dos partidos internacionales con Brasil. En Champions, Mourinho apostó por el carioca como titular como muestra de su confianza, pero en ambos partidos fue sustituido.

La batalla por la permanencia

En la parte baja de la tabla las cosas están muy apretadas con siete equipos en tres puntos. Uno de esos equipos es el Celta, que esta jornada visita el Bernabéu, estadio del que se llevó los tres puntos la temporada pasada. También se encuentra el Getafe, que recibe al Atlético de Madrid. El Espanyol ha cogido aire en este inicio de jornada al vencer al Athletic en San Mamés en el partido disputado el viernes.

Situación muy delicada para el Valencia, que no está carburando con Javier Aguirre, y crítica para el Málaga, que con cinco puntos cierra la clasificación y todavía desconoce lo que es ganar esta temporada en liga.