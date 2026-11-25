El expresident catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este miércoles que retornará a su país "sin renunciar a nada" este 12 de diciembre y acudirá directamente al Parlament. "España ha fracasado en su propósito y volveré a mi país, Cataluña, sin tener que pedir permiso, ni perdón, sin haber renunciado a nada", 3.315 días después de ser "destituido ilícitamente de la Generalitat por la aplicación del artículo 155 de la Constitución, acordada por el PP y por el PSOE", según ha asegurado en una rueda de prensa en Bruselas, después de que el Tribunal Supremo decidiera dejar archivada la causa del procés en aplicación de la ley de amnistía, dando así el paso definitivo para que pueda regresar a España y presentarse a unas elecciones.

"Me fui como presidente de la Generalitat y regresaré allí donde la democracia catalana elige o destituye a sus presidentes, que es el Parlament de Cataluña, y lo haré el sábado 12 de diciembre, a mediodía, y esa noche ya podré dormir en casa con mi familia", ha señalado nueve años después de su huida a Bélgica, que ha calificado como "exilio", con cuatro de sus entonces consellers, Clara Ponsatí, Toni Comín, Lluís Puig y Meritxell Serret —la primera exconsellera en beneficiarse de la ley de amnistía—.

Su regreso a Cataluña llegará tras la que ha calificado como "represión feroz contra el movimiento democrático y pacífico por la independencia de Cataluña", cuando el Estado español ha renunciado "a su propósito de encarcelar y humillar" a quienes para ellos son "la máxima representación" de la "derrota que sufrieron" en el referéndum del 1 de octubre de 2017, ilegalizado por el Tribunal Constitucional.

Carles Puigdemont: "España ha fracaso en su propuesto y volveré a mi país, a Cataluña, sin tenerles que pedir permiso ni perdón. Sin haber renunciado a nada" https://t.co/YG2YEjG94v https://t.co/qKHHJTDWXr — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 25, 2026

"Decidimos venir al exilio para dar una oportunidad a la resistencia frente a la voracidad represora de todos los poderes españoles que se había desatado y poderlo derrotar", según ha señalado el líder independentista, dando así comienzo a "un recorrido en condiciones muy adversas de lucha contra un Estado" que había hecho de su encarcelamiento "una prioridad nacional".

La decisión del Supremo de aplicar la amnistía a los tres miembros del Ejecutivo catalán que quedaban pendientes —además de Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig— se ha producido, según ha recordado del expresident, pese a la "oposición activa de Vox y del PP", y con este paso la que "la política retorna a la política".

Puigdemont asistirá al pleno y se reunirá con Illa

El expresident ha confirmado que asistirá al pleno de la semana siguiente a su regreso, en el que ha expresado su voluntad de intervenir, y ha avanzado que el jueves 17 de diciembre pronunciará una conferencia abierta al público en la que expondrá su propuesta para adaptar la estrategia del movimiento independentista al nuevo contexto político y jurídico.

Puigdemont se ha mostrado también dispuesto a reunirse con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, si bien ha aclarado que por el momento no ha mantenido ninguna conversación directa con el dirigente socialista ni ambos han intercambiado mensajes, pero ha confirmado, no obstante, que miembros de su equipo están en contacto con el Govern y se ha mostrado convencido de que el encuentro acabará produciéndose, a falta de acordar el día y la hora.

Fuentes de la oficina de la Presidencia de la Generalitat han avanzado que Illa valora la "efectiva aplicación de la ley de amnistía para la normalización institucional, política y social" en Cataluña y que tal como ha reiterado en numerosas ocasiones, mantendrá la corrección institucional y se reunirá con Puigdemont en el Palau de la Generalitat, en una fecha y hora pendiente de acordar por los respectivos equipos de acuerdo con los compromisos institucionales.

Entre otros factores que han contribuido al éxito de su estrategia jurídica, Puigdemont ha mencionado la independencia de los tribunales europeos y ha reivindicado el papel de Junts al hacer de la amnistía una condición "innegociable" para respaldar la investidura de Sánchez en 2023.

Carles Puigdemont señala a Pedro Sánchez por "negociar la amnistía para mantenerse en el poder": "En noviembre de hace 7 años, Pedro Sánchez se comprometió solemnemente a llevarme ante la justicia española. En noviembre de hace 4 años, Salvador illa reiteró que no habría amnistía [...] Cuando pusimos como condición innegociable para la investidura de Sánchez que se aprobara la amnistía [...] El giro no lo hicieron por convicción, sino que ellos han reconocido que era "hacer de la necesidad virtud". Necesitaban mantenerse en el poder y acordaron aquello que se habían comprometido a no hacer" https://t.co/BR0dsJxsfV — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 25, 2026

Por otro lado, ha admitido que, en el balance de "pérdidas y ganancias" de estos nueve años, la pérdida "más importante" ha sido la de la unidad del independentismo. "Lo que me temo, lo que tristemente sospecho, es que ya vinimos aquí con la unidad perdida, y creo que tenemos que reflexionar internamente sobre ello el conjunto del independentismo", ha señalado.

En cuanto al dispositivo de seguridad para su regreso, ha asegurado que la cuestión está resuelta y ha destacado la colaboración de las consejerías de Interior y de Presidencia de la Generalitat desde que se levantaron las órdenes de detención que pesaban sobre él.

Antes de abandonar Bélgica, Puigdemont celebrará el 9 de diciembre un acto abierto a la comunidad catalana y a todas aquellas personas que le han acompañado durante estos años, entre las que ha destacado también a ciudadanos belgas y flamencos, para agradecerles su apoyo.

La organización de su recibimiento la ha dejado en manos de las entidades independentistas, si bien ha destacado la importancia "simbólica" e "histórica" que para él tiene su llegada al Parlament. De momento, Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) han convocado de forma conjunta a través de las redes sociales un acto de bienvenida a Puigdemont el 12 de diciembre a las 11:00 en el Parque de la Ciudadela de Barcelona.

La aplicación definitiva de la amnistía

La causa judicial del procés por un presunto delito de malversación quedó archivada este lunes para Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig al aplicar la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo la ley de amnistía nueve años después de su huida a Bélgica.

Con la decisión del Alto Tribunal ha quedado concluso el procedimiento judicial del 'procés' dos años después de que entrara en vigor la ley de amnistía y extinta la eventual responsabilidad penal del expresident y de los exconsellers después de haber aplicado también la amnistía a Dolors Bassa, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Jordi Turull.

El Tribunal Supremo condenó en octubre de 2019 a penas de entre 9 y 13 años por un delito de sedición a nueve de los 12 acusados en la causa del procés, a cuatro de ellos en concurso con un delito de malversación. La sentencia del 'procés' impuso la pena más alta al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión por sedición y malversación por "su destacado papel" y su "liderazgo" en el plan independentista mediante el "control" de todo el proceso que hizo posible la celebración del referéndum ilegal.

El Gobierno concedió los indultos parciales a los nueve líderes presos del procés en el Consejo de Ministros celebrado el 22 de junio de 2021 por razones de "utilidad pública" para concederlos y ha defendido que es la "mejor decisión" para Cataluña y para el resto de España.

El expresidente de la ANC y entonces secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, son los presos independentistas que más condena llevaban cumplida hasta la medida de gracia: cerca del 41% de los 9 años que les impuso el Supremo. Fueron los primeros en entrar en prisión preventiva, el 16 de octubre de 2017 y hasta la aprobación de los indultos habían cumplido 3 años y unos 8 meses de la pena, por lo que tenían sin cumplir aproximadamente 5 años y 4 meses.