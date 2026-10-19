El juez Llarena confirma la retirada de la orden de detención a Puigdemont y acerca la amnistía con críticas al Constitucional

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del 'procés', ha ratificado su decisión de levantar las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, así como de los exconsellers Toni Comín y Lluis Puig, al considerar aplicable a los mismos la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en un auto de respuesta al amparo de la exconsellera Dolors Bassa, aunque ha lanzado críticas a la corte de garantías por falta de "mesura en los calificativos" de su sentencia.

De este modo, el instructor de la causa desestima el recurso de reforma presentado por la acusación popular, representada por Vox, contra su decisión del 6 de octubre que dejó sin efecto provisionalmente dichas órdenes de detención.

“🔴 En el Tribunal Supremo, el juez Llarena ratifica el levantamiento de la orden de detención al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ▪️ Aplica la amnistía, pero recuerda que la decisión final de perdonar los delitos depende de la Sala de lo Penal 🎙️ @gema_alfaro https://t.co/ul7leGjA7T“ — Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026

En un auto al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado puntualiza que este pronunciamiento se refiere únicamente al alzamiento de las órdenes de detención, y que no supone la conclusión del sumario de procesamiento, ni el sobreseimiento de la causa, pues, señala, es algo que le corresponde a la Sala de lo Penal del alto tribunal -la que juzgó el proceso independentista catalán-.

En este sentido, recuerda que el Supremo no ha perdonado todavía el delito de malversación por el que está procesado Puigdemont, que no pudo ser juzgado al huir, junto con Comín y Puig, al entender que existió un beneficio personal de carácter patrimonial, algo que el Constitucional ha descartado.

Reconoce que ha de aplicarse la doctrina del TC aunque no la comparta Además, el magistrado admite que la doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo resuelto por la corte de garantías, de la que dice echar en falta "mesura" en su sentencia. "La discrepancia de este instructor no se sitúa al margen de los principios constitucionales, sino en el mismo plano en el que cinco magistrados del Tribunal Constitucional han defendido la validez de la interpretación que los otros siete rechazan. No se invoca esa división como prueba del error de la mayoría ni para restar autoridad a la sentencia, sino porque refleja el verdadero alcance de la controversia: no se discutía cuál era la lectura que había de darse a la ley, sino si la interpretación del Tribunal Supremo podía ser descalificada como inadmisible o imprevisible", señala Llarena. Según el magistrado, "que casi la mitad del Tribunal Constitucional considere constitucionalmente admisible esa interpretación aconsejaba una mesura en los calificativos que no se advierte en la rotundidad de su censura. La mayoría resuelve la controversia y su decisión vincula, pero los adjetivos no convierten en indiscutible lo que ha fracturado al Tribunal". El regreso de Puigdemont a España: claves de cuándo podría volver y qué falta para que lo haga Mª Carmen Cruz Martín