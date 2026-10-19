Dimite toda la lista del PSOE por Palencia al Congreso de los Diputados tras un cambio impuesto desde Ferraz

Los principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, inmersos ya en la precampaña, se han lanzado este lunes a anunciar diversas iniciativas para ganarse el favor de los electores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará una partida de 45 millones de euros para la construcción de residencias universitarias y ha prometido también que, mientras él gobierne, el SMI subirá todos los años.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha presentado el ‘Contrato con España’, una batería de medidas que se ha comprometido a desarrollar si llega a La Moncloa. Destaca la promesa de construir un millón de viviendas y revalorizar las pensiones en función del IPC.

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el PP para evitar que las izquierdas obtengan mayoría absoluta en el Senado. El movimiento llega después de que el PSOE, el Frente Amplio y otros partidos, como Compromís o la Chunta, hayan acordado presentarse en coalición a la Cámara Alta para conseguir el máximo número de representantes y no desperdiciar ningún voto.

Para contrarrestar el movimiento de la izquierda, Vox tiene dos opciones, o integrar a candidatos suyos en las listas del PP, siempre y cuando acepten los populares, y no presentar candidaturas al Senado o directamente no concurrir por determinadas provincias.

En el terreno judicial, el pleno del Tribunal Constitucional ha confirmado que este martes decidirá si admite el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo para que deje sin efecto la resolución del Tribunal Supremo por la que no podrán votar el 29N los beneficiarios de la ‘ley de nietos’, mientras que, en el ámbito económico, los sindicatos han registrado ante el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre en defensa de mejoras laborales que permitan acceder a los trabajadores a una vivienda digna.