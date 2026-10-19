Dimite toda la lista del PSOE por Palencia al Congreso de los Diputados tras un cambio impuesto desde Ferraz
- Feijóo presenta su "contrato" para un cambio de etapa
- El Consejo de Ministros llevará este martes un nuevo paquete de medidas sociales
Los principales candidatos a las elecciones generales del 29 de noviembre, inmersos ya en la precampaña, se han lanzado este lunes a anunciar diversas iniciativas para ganarse el favor de los electores. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes el Consejo de Ministros aprobará una partida de 45 millones de euros para la construcción de residencias universitarias y ha prometido también que, mientras él gobierne, el SMI subirá todos los años.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su parte, ha presentado el ‘Contrato con España’, una batería de medidas que se ha comprometido a desarrollar si llega a La Moncloa. Destaca la promesa de construir un millón de viviendas y revalorizar las pensiones en función del IPC.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado que está dispuesto a llegar a un acuerdo con el PP para evitar que las izquierdas obtengan mayoría absoluta en el Senado. El movimiento llega después de que el PSOE, el Frente Amplio y otros partidos, como Compromís o la Chunta, hayan acordado presentarse en coalición a la Cámara Alta para conseguir el máximo número de representantes y no desperdiciar ningún voto.
Para contrarrestar el movimiento de la izquierda, Vox tiene dos opciones, o integrar a candidatos suyos en las listas del PP, siempre y cuando acepten los populares, y no presentar candidaturas al Senado o directamente no concurrir por determinadas provincias.
En el terreno judicial, el pleno del Tribunal Constitucional ha confirmado que este martes decidirá si admite el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo para que deje sin efecto la resolución del Tribunal Supremo por la que no podrán votar el 29N los beneficiarios de la ‘ley de nietos’, mientras que, en el ámbito económico, los sindicatos han registrado ante el Ministerio de Trabajo la convocatoria de huelga general para el 11 de noviembre en defensa de mejoras laborales que permitan acceder a los trabajadores a una vivienda digna.
Resumen de la jornada política del 19 de octubre
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7:50
Buenos días. Iniciamos a esta hora el relato minuto a minuto de la actualidad política, marcada por la convocatoria de elecciones generales el 29 de noviembre.
Tras finalizar el plazo de la presentación de coaliciones electorales, los partidos se enfocan ahora en cerrar las listas mientras sigue la precampaña, muy centrada en temas como vivienda y pensiones.
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7:51
Precisamente este lunes, los sindicatos CCOO, UGT, CGT, CNT, Unión de Actores y Actrices, CO.BAS, Intersindical y la Confederación de Sindicatos de Inquilinas presentan en el registro del Ministerio de Trabajo la convocatoria de la huelga general del 11N en defensa del acceso a una vivienda digna.
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7:53
Además, en Ceuta, el presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, analizará la situación tras la entrada masiva de más de 80.000 migrantes ocurrida a finales de julio, de los que más de 10.000 todavía permanecen en distintos lugares de la ciudad.
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8:08
Actos de Sánchez y Feijóo este lunes
El presidente del Gobierno de España y candidato del PSOE protagonizará este lunes un acto político en la Cúpula del Milenio de Valladolid. El acto, según ha informado el PSOE en redes sociales, se celebrará a partir de las 18.00 horas.
Por su parte, el líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará en Madrid el manifiesto del partido que recogerá los principios de su proyecto si ganan las elecciones, y que han llamado "Contrato con España".
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8:23
Rufián publica libro y llama a la izquierda nacionalista a "someter al PSOE"
El cabeza de lista de ERC al Congreso, Gabriel Rufián, publica un libro titulado Cómo ganar a los fachas (editorial Now Books) que llega a las librerías el martes. En el libro hace un llamamiento al nacionalismo catalán, vasco, gallego, valenciano y andaluz a "involucrarse en la gobernabilidad del Estado" y "someter al PSOE" para forzar cambios estructurales. "Sí. Yo aspiro a someter al PSOE en un Gobierno del PSOE", afirma Rufián en el texto, según informa Efe.
Según Rufián, lo que él llama soberanismo lleva "un siglo esperando a una izquierda estatal que le comprenda y ayude. Y no existe". "La izquierda española ha demostrado sobradamente que no quiere y que, además, ni siquiera puede. Pues yo digo que seamos nosotros esa izquierda de izquierdas. Instrumental y electoral. Sin manías", asegura.
Un Gobierno del PSOE "sometido a fuerzas soberanistas", subraya, "avanzaría en derechos" y solucionaría el conflicto territorial, con un referéndum de autodeterminación como propugna el independentismo catalán y también un plebiscito sobre "monarquía o república". (Fuente: Efe).
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8:38
Mapa de los pactos de la izquierda para el 29N: qué siglas se presentan en cada circunscripción
El plazo para presentar coaliciones para las elecciones generales del 29 de noviembre está cerrado. Tras 12 días de intensas negociaciones, desde que Pedro Sánchez anunció la convocatoria anticipada, las fuerzas de la izquierda han logrado una serie de acuerdos para concurrir unidas y mejorar las posibilidades de escaño al evitar la dispersión de los votos, pero no han evitado que haya papeletas separadas en la mayoría de territorios.
El Frente Amplio planteado por Sumar, Izquierda Unida, Más Madrid y Comuns, con Ada Colau como candidata a la Presidencia del Gobierno, solo concurre con Podemos en dos autonomías: Canarias y Comunidad Valenciana. También ha firmado acuerdos otros partidos progresistas y nacionalistas (como el valenciano Compromís o la Chunta Aragonesista) en otros territorios.
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8:41
Mañana martes, el Consejo de Ministros llevará "medidas de carácter social" que afectan a distintos colectivos en forma de decreto ley que tendrá que ser convalidado por la Diputacion Permanente, informan fuentes de Moncloa.
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8:46
Elecciones generales 2026: calendario y fechas clave de los comicios. Por Mª Carmen Cruz
Tras once meses frenéticos en la política nacional, en los que se han celebrado cuatro elecciones autonómicas, pero que se han vivido como si fueran generales, ahora ya sí, los españoles tienen su cita con las urnas el próximo 29 de noviembre. Con el adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 5 de octubre, se puso en marcha un nuevo período electoral que culminará cuando se constituyan finalmente las Cortes el 23 de diciembre.
Hasta el 29 de noviembre, varias son las fechas claves a tener en cuenta en el calendario: proclamación de las candidaturas, solicitud del voto por correo, la elección de las mesas electorales o el arranque de la campaña.
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8:55
Huelga de la educación en Madrid: profesores cortan la A-3
Una manifestación de profesores han cortado la carretera A-3 a la altura del barrio madrileño de Moratalaz. Es una hora de máximo tráfico en las carreteras de la ciudad y su periferia, por lo que el corte puede causar bastantes incidencias. Los docentes han colocado pupitres y sillas en la carretera.
“Los docentes cortan la A-3 a la altura de Moratalaz como señal de protesta https://t.co/gQqRzK0J3U #LaHora19O https://t.co/8dTDd9UgXB“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 19, 2026
Unos 65.000 docentes no universitarios de la Comunidad de Madrid están llamados desde el 14 de octubre a participar en una huelga indefinida en la educación pública en la Comunidad de Madrid, impulsada por CCOO, CGT, CNT, Solidaridad Obrera, STEM y UGT, además de las plataformas Educación Especial Digna, Menos Lectivas y Queremos FP.
Los profesores piden que se les escuche, hablan de "asfixia económica", de una "brutal falta de recursos", de unas "ratios que no permiten garantizar una buena educación". Una de las quejas más repetidas es que los docentes de Madrid cobran los salarios más bajos de España pese a asumir, denuncian, más horas lectivas, más alumnos por aula y más tareas administrativas que en otras comunidades.
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9:15
La organización ultraderechista Manos Limpias denuncia al Defensor del Pueblo por presentar el recurso de amparo por la Ley de Nietos
La organización ultraderechista Manos Limpias ha denunciado al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol, ante el Tribunal Supremo por un presunto delito de prevaricación administrativa recogido en el artículo 404 del Código Penal. El motivo es el recurso de amparo interpuesto por el Defensor ante el Tribunal Constitucional contra el auto del Tribunal Supremo que prohibe votar a los nacionalizados con la Ley de Nietos.
"El Gobierno de España, en el caso que nos ocupa pretende utilizar la figura del Defensor del Pueblo para burlar una resolución judicial y para ello utiliza torticeramente la interposición de un recurso de amparo, con claro abuso del derecho, con claro fraude de ley y además incurriendo en un delito de prevaricación administrativa", dice Manos Limpias.
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9:31
Albares: El Gobierno no teme que la protesta violenta de Francia se extienda a España
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha declarado en la cadena Telecinco que en Francia "hay una violencia que es insoportable y que es totalmente condenable". Albares ha pedido distinguir entre "la violencia sin sentido y descomunal de unos pocos con el legítimo derecho a ejercer el derecho de manifestación y de huelga de la inmensa mayoría de los franceses que están participando en ello".
En el Gobierno español no hay "ningún temor" a que lo que está ocurriendo en el país vecino, así como en otros países europeos como Italia, pueda repetirse en España, donde en los últimos años "se han hecho importantísimas reformas incrementando de manera histórica las pensiones, el salario mínimo interprofesional, las partidas de becas, reforzando la educación pública y la sanidad pública".
"Todo se ha hecho siempre con paz social, a través del diálogo como le gusta a este Gobierno progresista", ha dicho Albares, que ha subrayado que "los distintos agentes sociales han participado también activamente de ese mismo espíritu de diálogo, llegando a consensos, encontrando acuerdos". "Por eso España tiene hoy uno de los mayores crecimientos de toda Europa y de todo el mundo más avanzado", ha añadido.
"No tememos en absoluto ver esas imágenes", ha insistido el ministro de Exteriores, que ha recordado que en España ha habido "manifestaciones muy importantes, seguidas por miles y miles de españoles en toda España, en favor de la educación pública, en favor del derecho a la vivienda y se está produciendo de manera totalmente pacífica y los ciudadanos están expresando sus reivindicaciones a través de su legítimo derecho de manifestarse". (Fuente: Europa Press).
Francia atraviesa una oleada de protestas que se ha convertido en una de las crisis sociales más graves del mandato de Emmanuel Macron. Lo que comenzó a principios de octubre como movilizaciones en institutos y universidades ha escalado rápidamente hasta desencadenar un estallido nacional.
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9:43
La evolución de las pensiones en España: ¿cuánto se han revalorizado con cada gobierno? Por María José Artuch y Mario Pérez Galindo (VerificaRTVE)
Las pensiones han irrumpido en la precampaña electoral. Dentro del PP, la portavoz parlamentaria Ester Muñoz, ha dicho que el sistema "no funciona", mientras que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a mantener la revalorización de las prestaciones conforme al IPC. Por su parte, el Gobierno defiende que el modelo actual es sostenible.
Mientras plantean propuestas ante el 29N, el PP y el PSOE se acusan de congelaciones y recortes en el pasado. En VerificaRTVE nos explican cómo han evolucionado las pensiones con los distintos gobiernos. [Sigue leyendo]
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10:02
Mónica Oltra, candidata de Compromís, en La Hora de La 1: "Aquí el voto más útil es este"
La política y candidata de Compromís, exvicepresidenta de las Cortes Valencianas, comenta primero las inundaciones en la comunidad por la dana Adam, y afirma que el PP "al frente de los servicios de emergencia siempre supone un peligro. Quiero pensar que algo hemos aprendido del 2024".
Oltra afirma que el primer problema de la educación pública es "tener un gobierno que apuesta por la privada". "Quebrar la escuela pública, la igualdad de oportunidades, tiene mucho que ver con el ideario de las derechas en este país, para que los hijos de la gente que trabaja no tenga las mismas oportunidades que los hijos de la oligarquía". Afirma que las condiciones empeoran si gobierna PP y Vox, e incluso "aumenta la censura al profesorado". "Eso provocó antes del verano la huelga del profesorado valenciano que puso en pie a toda la ciudadanía", añade.
Sobre el acuerdo de unidad de la izquierda en la Comunidad Valenciana, Oltra destaca que "somos la única comunidad donde todas las fuerzas emancipadoras de izquierdas van en una única candidatura". "Aquí nadie va a tener ninguna duda y el voto más útil es este", asegura.
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10:12
Elma Saiz ve "preocupante" que Albiol desarrolle une ley "antiocupación" si el PP gana elecciones
La ministra española de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha calificado de "preocupante" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya encargado al alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, liderar una ley "antiocupación" si llega al Gobierno.
"A mí me parece de todas maneras preocupante si vemos cuáles han sido las declaraciones del señor Albiol recientemente en lo que tiene que ver con difundir bulos focalizados contra la población migrante, informaciones, incluso publicaciones en redes sociales, que podrían ser calificadas incluso de ser xenófobas", ha dicho Saiz a su llegada a una reunión de ministros del Consejo de Empleo y Política Social en Luxemburgo.
La ministra ha defendido que el Gobierno responde al "clamor social" con "medidas que no enfrenten a propietarios, pequeños propietarios e inquilinos, sino que garanticen una vivienda asequible, digna y estable". "Es imposible llegar a una inclusión plena sin un acceso a una vivienda asequible", ha sostenido Saiz. (Fuente: Efe).
Feijóo prometió el domingo que si llega a la presidencia del Gobierno impulsará una nueva ley antiocupaciones para expulsar a los 'okupas' en 48 horas, y ha encargado a García Albiol, candidato por Barcelona, que encabece su elaboración.
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10:17
El juez Llarena confirma el alzamiento de la orden de detención contra Puigdemont en aplicación de la doctrina del TC sobre la amnistía de la malversación
El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo Pablo Llarena ha acordado en un auto revalidar su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont, y de los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig, al considerar aplicable a los mismos la doctrina constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en la sentencia del TC que concedió el amparo a la exconsellera Dolors Bassa, según ha podido saber TVE.
El instructor de la causa del procés desestima el recurso de reforma presentado por la acusación popular contra su auto de 6 de octubre que dejó sin efecto provisionalmente dichas órdenes de detención.
La resolución dictada hoy indica que el alzamiento comprende las requisitorias y, en su caso, los mandamientos de ingreso en prisión que traigan causa exclusiva de dichas órdenes. Ordena librar con carácter urgente los mandamientos y oficios necesarios para la observación y conocimiento de esta resolución, con inmediata cancelación, en su caso, de la orden de detención en los registros y sistemas informáticos correspondientes, interesando confirmación de la recepción de las comunicaciones y del cumplimiento de lo acordado.
El juez indica que el presente pronunciamiento se limita al alzamiento de las órdenes, y no comporta la conclusión de un sumario pendiente de determinados recursos, ni sustituye a la resolución definitiva sobre la extinción de la responsabilidad y el sobreseimiento que corresponda adoptar por el órgano competente. En ese sentido, recuerda que en el procedimiento ordinario, ese pronunciamiento corresponde a la Sala de Enjuiciamiento.
Sin embargo, subraya que la necesidad de completar esa tramitación no justifica conservar unas órdenes cuya razón de mantenimiento ha quedado privada de eficacia por la doctrina constitucional aplicable, por lo que su alzamiento debe, por ello, ser inmediato.
El magistrado destaca que la doctrina del Tribunal Constitucional debe aplicarse, aunque no se compartan las razones en las que se apoya, sin que la discrepancia condicione o retrase el cumplimiento de lo resuelto por el TC. "La discrepancia de este instructor no se sitúa al margen de los principios constitucionales, sino en el mismo plano en el que cinco magistrados del Tribunal Constitucional han defendido la validez de la interpretación que los otros siete rechazan. No se invoca esa división como prueba del error de la mayoría ni para restar autoridad a la sentencia, sino porque refleja el verdadero alcance de la controversia: no se discutía cuál era la lectura que había de darse a la ley, sino si la interpretación del Tribunal Supremo podía ser descalificada como inadmisible o imprevisible", señala el instructor.
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10:29
Ampliación. Decenas de docentes madrileños cortan la A-3 a la altura de Moratalaz en su segunda semana de huelga indefinida. Por Santiago Riesco
La autovía A-3 (Madrid-Valencia) ha sufrido a primera hora de este lunes importantes retenciones de tráfico tras el corte de carretera llevado a cabo por decenas de profesores en plena hora punta. La acción de protesta se ha producido en el kilómetro 5, en el ramal de salida hacia la M-30 dentro del término municipal de la capital, a la altura del distrito de Moratalaz, como ha podido comprobar RTVE desde el lugar de los hechos.
Los manifestantes, ataviados con camisetas verdes en defensa de la enseñanza pública y prendas amarillas de las escuelas infantiles, han colocado una fila de pupitres escolares frente a pancartas reivindicativas para impedir el paso de los vehículos. La intervención ha provocado notables complicaciones en la circulación de entrada a la capital.
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10:34
Yolanda Díaz: "La fábrica de desigualdad en España se llama vivienda"
La ministra de Trabajo y dirigente de Sumar ha afirmado que "Feijóo enfrenta a los españoles en lugar de centrarse en lo que tiene que hacer. Su programa es claro: bajar el salario mínimo, no revalorizar las pensiones, dar más poder a las mutuas en las bajas (...) atacar y criminalizar a los trabajadores que están enfermos y ahora incorpora un disparate más en la materia de vivienda", en referencia a la ley contras las ocupaciones de viviendas.
"Hago un llamamiento a los trabajadores: que sepan lo que se está defendiendo. El Gobierno de España va a subir el SMI y va a seguir legislando hasta el último minuto protegiendo a los trabajadores. España tiene récord de ocupación. Hemos incrementado la pensión media en más de 500 euros: cuando llegamos al Gobierno la pensión media era de 1.080 y ahora es de 1.578, que sigue siendo muy moderada", ha dicho Díaz en Luxemburgo.
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10:37
Urtasun cree que Puente "no ha estado a la altura" ante las continuadas crisis en Rodalies
El ministro de Cultura y número dos de la candidatura de Comuns-Frente Amplio por la democracia al 29N, Ernest Urtasun, ha acusado al Ministerio de Transportes dirigido por Óscar Puente de no haber "estado a la altura" de las circunstancias ante las continuadas crisis en Rodalies, la red de cercanías de los trenes en Cataluña.
En declaraciones a TV3, Urtasun, que ha reivindicado en líneas generales lo hecho durante la presente legislatura por el Gobierno de coalición, ha afirmado que en el caso del servicio de las cercanías ferroviarias catalanas sí "se podrían haber hecho las cosas mejor", y ha reconocido haber mantenido "diferencias muy importantes" en el seno del Consejo de Ministros con el Ministerio encabezado por Puente.
Ha criticado la apuesta por ampliar el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat en un contexto en el que el área metropolitana de Barcelona, con unos cinco millones de habitantes, no está bien conectada por ferrocarril, y ha asegurado que si se reedita el Gobierno de coalición su espacio político propondrá poner en marcha un "plan de choque" para Rodalies. (Fuente: Efe).
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10:54
Toni Comín anuncia que el jueves irá a Madrid para recoger el acta de eurodiputado
El eurodiputado de Junts, que no había podido recoger aún su acta porque pesaba contra él una orden de detención, ha anunciado en TV3 que la Junta Electoral le ha citado ese día para recogerla. El regreso a Cataluña no la hará hasta el domingo que, como ya había anunciado, cuando entrará en Cataluña pasando la frontera desde Francia a pie. (Fuente: TVE Cataluña).
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10:59
La número 2 de Vox por Madrid será la negociadora de los pactos con el PP, Montse Lluis
El líder de Vox y candidato a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, llevará como número dos por Madrid en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre a la negociadora de los pactos y gobiernos autonómicos con el PP, Montserrat Lluis, actual secretaria general adjunta del partido ultraderechista.
Como número tres acompañará a Abascal y Lluis el portavoz de Vox por Ceuta, Juan Sergio Redondo, mientras que la actual portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ocupará el cuarto puesto y de cinco irá concejal en el Ayuntamiento de Madrid y medallista olímpico, Cristian Toro, han confirmado a EFE fuentes de la formación.
El Comité Ejecutivo Nacional (CNE), máximo órgano del partido entre asambleas, ha dado este lunes el visto bueno a las candidaturas con las que Vox concurrirá a los comicios del 29N, en las que destaca también como número uno por Ávila el portavoz nacional de Seguridad e Inmigración, Samuel Vázquez. (Fuente: Efe).
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11:04
Vaquero sostiene que el PNV es el único que "aprieta" en Madrid por más autogobierno
La candidata del PNV por Gipuzkoa en las próximas elecciones generales, Maribel Vaquero, asegura que su grupo "es el único que aprieta en Madrid" en demanda del autogobierno vasco.
En Radio Euskadi, Vaquero ha valorado que el grupo en el Congreso que ha liderado en esta legislatura ha permito avanzar en 14 competencias estatutarias y ha afirmado que seguirá reclamando las que quedan pendientes aunque "es difícil en este poco espacio de tiempo que queda" de legislatura seguir ahondando en el cumplimiento del Estatuto, ha reconocido.
Vaquero ha considerado que ha habido "oportunismo político" en la convocatoria electoral por parte del presidente Pedro Sánchez. El tema de la vivienda "ha generado el fin de la Legislatura y el inicio de un proceso electoral".
"El PNV nunca ha permitido una involución democrática y ya lo hicimos en el 2023 cuando impedimos que gobernara Vox con el Partido Popular" y "lo vamos a seguir haciendo de aquí en adelante", por lo que "somos una garantía frente a esa ultraderecha", ha dicho al tiempo que ha considerado al partido ultraderechista como "un riesgo para el autogobierno vasco y para el Concierto Económico".
Preguntada por las dos personas detenidas por presuntos delitos de terrorismo, Vaquero ha advertido que "no se puede hablar con nostalgia" de la Euskadi en la que había violencia "ni pensar que quienes mataron fueron héroes o gudaris". (Fuente: Efe).
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11:11
Ampliación. El Gobierno aprobará este martes un paquete de medidas que amplia o mejora las prestaciones sociales
El Gobierno llevará a los próximos Consejos de Ministros varios paquetes de medidas de calado social, empezando por este martes cuando se aprobará un decreto ley con la ampliación de la protección ante la incapacidad por patologías asiciadas a la menopausia o para las víctimas de violencia de género, así como la mejora de las condiciones de otras pensiones como las de viudedad.
Según ha adelantado este lunes El País y han confirmado a RTVE, se trata de medidas que amplían derechos o mejoras de condiciones de pensiones para distintos colectivos, que posteriormente tendrá que ser convalidado antes de un mes por la diputación permanente, según ha confirmado fuentes del Ministerio de Seguridad Social.
En concreto, en el caso de lo que se aprobará este martes, el decreto ampliará la incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia; y para víctimas de violencia de género, que tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social abonará la prestación.
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11:14
Audio RNE | CIS andaluz: la vivienda es el problema que más preocupa
El 77% de los andaluces está preocupado por la crisis migratoria en Ceuta, según el CIS andaluz. La vivienda es el problema que más preocupa en la comunidad y al 30% les afecta personalmente. Informa Carlos Real
“El 77% de los andaluces está preocupado por la crisis migratoria en Ceuta, según el CIS andaluz ¿¿La vivienda es el problema que más preocupa en la comunidad y al 30% les afecta personalmente ¿¿ Carlos Real | @rtveandalucia.bsky.social— Radio 5 RNE (@radio5rne.rtve.es) 19 de octubre de 2026 a las 10:39
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11:15
Pedro Sánchez anuncia 45 millones para residencias universitarias
El presidente del Gobierno anuncia que el Consejo de Ministros aprobará mañana, martes, el Estatuto del Estudiante Universitario y además 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias en siete proyectos concretos que se pondrán en marcha "en un espacio muy breve de tiempo". "En una primera fase se crearán 2.000 plazas en universidades públicas", afirma en un acto en Moncloa para presentar el citado Estatuto.
"Cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades", ha dicho Sánchez.
El nuevo Estatuto del Estudiante actualiza el de 2010 y, según Moncloa, reconoce nuevos derechos: potencia la participación y representación; promueve la movilidad; incide en el apoyo psicológico; combate cualquier tipo de discriminación; garantiza la conciliación; protege los datos y la desconexión digital; mejora los sistemas de tutoría y prácticas y ahonda en la defensa de la integridad académica.
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11:43
El BNG se reivindica como "la alternativa en Galicia"
El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, ha reivindicado a su formación como "la alternativa en Galicia" para concentrar "el voto democrático y antifascista" en estas elecciones generales. Además, ha asegurado que los acuerdos de investidura en esta legislatura están "en buena parte cumplidos".
"Apelamos al pueblo gallego a que le dé más fuerza al BNG para que Galicia tenga también más capacidad como nación, como sujeto político de defender sus intereses", ha instado Rego, en rueda de prensa en A Coruña. "Si en vez de un diputado tuviésemos tres, cuatro o cinco, si tuviésemos capacidad decisiva de manera permanente, es evidente que los resultados serían aún mayores y mejores", ha recalcado. (Fuente: Europa Press).
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11:50
Pablo Fernández, secretario general de Podemos, pide "dejar de hablar de partidos y hablar de la gente"
"Agua pasada no mueve molino", dice sobre la división de la izquierda y la falta de acuerdo entre su formación y Frente Amplio para concurrir unidos el 29N.
"Es evidente que la imagen que se dio la semana pasada no es buena, hemos pedido disculpas. A partir de ahí, lo intentamos hasta el último momento, se ha perdido demasiado tiempo hablando de partidos.l Hay que pasar página y hablar de propuestas, programa y proyectos políticos. La gente está en la calle, en las plazas, acampando y desbordando las calles, y nos tenemos que dirigir a esa gente, a quien reivindica vivienda digna, más derechos, fortalecer los servicios públicos. No vamos a dedicar ni un segundo más a hablar de partidos".
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11:52
El Constitucional deliberará esta semana sobre el voto de los españoles nacionalizados por la ley de nietos, según ha podido saber RTVE
El pleno del Tribunal Constitucional debatirá esta semana si admite o no a trámite el recurso de amparo del Defensor del Pueblo, que el viernes solicitó el restablecimiento del derecho al voto de los españoles nacionalizados bajo la llamada ley de nietos en las próximas elecciones generales.
Así lo ha decidido la Sala Segunda, compuesta por Enrique Arnaldo, Ramón Sáez y María Luisa Balaguer. Tras debatirlo los tres magistrados, han decidido elevar el asunto al plenario, que comienza este martes. El órgano colegiado, compuesto por siete magistrados progresistas y cinco conservadores decidirán si se admite el recurso de Ángel Gabilondo y también respecto a las medidas cautelares que dejaron en suspenso la participación de 163.020 electores el próximo 29 de noviembre.
Antes tendrán que resolver si el recurso es prematuro, puesto que el asunto está en manos de la jurisdicción ordinaria, a la que, según instrucciones del Supremo, aún pueden acudir los afectados por esa suspensión.
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11:56
El alcalde de Algeciras, del PP, anuncia su dimisión tras el escándalo por un presunto delito sexual
El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha anunciado en redes sociales que dimitirá el 25 de octubre. "El próximo 25 de octubre pondré fin a mi etapa como alcalde de Algeciras, tras más de 15 años de servicio a mi ciudad. Una decisión marcada por las circunstancias políticas y la moción de censura ya organizada", ha escrito en redes sociales el todavía alcalde.
"Reitero mi absoluta inocencia frente a unas acusaciones falsas, rotundamente falsas y defenderé mi honor y el de mi familia por las vías legales", ha insistido. "Me despediré entregando el bastón de mando al Cristo de Medinaceli, un gesto de profunda fe, respeto y amor a nuestras tradiciones", añade.
Y concluye: "me marcho con serenidad, la conciencia tranquila y el orgullo de haber servido a Algeciras. La verdad y la justicia van a prevalecer".
El juzgado número 2 de Violencia sobre la Mujer ha citado a declarar el próximo 23 de octubre a Landaluce. La citación se emite en un auto en el que la jueza admite a trámite la denuncia de una joven militante del PP que denunció tocamientos por parte del regidor en su despacho de la alcaldía el pasado mes de julio. PP y Vox habían presentado una moción de censura.
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11:59
Crisis migratroria en Ceuta: Vivas insiste en que los menores migrantes sean devueltos a Marruecos
Juan Jesús vivas, presidenta de la Ciudad Autónoma de Ceuta afirma sobre los menores migrantes que "la ciudad elige que se retornen a Marruecos. Era la opción del ministro Torres, del Gobierno, a la que se comprometió con la Unión Europea, falta que el Gobierno actúe en consecuencia. Si Marruecos no quiere cumplir, que lo diga el Gobierno" 3.300 menores y sólo 160 expedientes tramitados y pide "poner más medios" y que se usen las "buenas relaciones" con Marruecos.
"Ceuta sufre las consecuencias de una invasión y que el Gobierno no ponga la prioridad y el acento en que vuelva la normalidad", ha añadido.
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12:15
Alberto Núñez Feijóo (PP): "Me presento para gobernar el cambio que España necesita"
El líder y candidato del PP, Alberto Núñez Feijóo, presenta en Madrid el manifiesto del partido que recogerá los principios de su proyecto si ganan las elecciones, y que han llamado "Contrato con España".
"El 29N España no elige sólo un gobierno, se enfgrentan dos formas de entender la politica; quienes entienden el poder como un fin en sí mismo y quienes creemos que la política es un servicio al país", ha afirmado al inicio de su intervención. "Si todo sigue igual, o si España cambia. Yo me presento para gobernar el cambio que España necesita".
"En estos años los españoles han escuchado demasiadas promesas, soportado demasiadas mentiras, como se hacía lo que se juró que no se hacía. Cuando la palabra pierde su valor, los programas también. Hace falta un compromiso personal (...) Yo respondo con mi nombre, con mi trayectoria".
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12:17
El líder del PP resume sus "principios" en "verdad, ley, esfuerzo y unidad".
Feijóo afirma que actualmente se incumple la ley y que "no caben más atropellos para imponer la voluntad de una persona y su familia" y afirma que habrá una "reconstrucción" para "levantar lo derruido y construir mejor". "No propongo un cambio de gobierno sino un cambio de etapa", añade.
El líder del PP habla de Francia y acusa a la izquierda de la violencia. "Los españoles tenemos la oportunidad de apartarnos de ese camino" en las urnas.
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12:19
Feijóo afirma que los jueces y órganos judiciales, incluyendo el Constitucional, deben estar "al servicio de los españoles y no de ningún presidente", y un Gobierno que apruebe presupuestos y que "no use la nacionalidad española como una herramienta de ingenieria electoral" y no la "regale" a quien "nunca ha vivido aquí".
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12:21
"Sobran ministerios, altos cargos y asesores, nombramientos indebidos y gastos superfluos, y sobra corrución", asegura.
"Los españoles pagan cada vez más y reciben cada vez menos, que les hablen de una economía que nada tiene que ver con la realidad les enfada, con razón. Vivir al día es malvivir y España no está condenada a ello".
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12:23
"La vivienda es el primer problema en España y hay que construir al menos 1 millón de viviendas nuevas con más suelo y menos burocracia (...) con los jóvenes como prioridad con la mayor ayuda de la historia para emanciparse antes y protección para los más vulnerables. Todo el mundo tiene derecho a ser propietario y la propiedad se respeta".
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12:25
"Las pensiones subirán cada año conforme al IPC, y los jóvenes heredarán un sistema que garantice que también cobrarán las suyas".
Sobre inmigración: "España tiene derecho a decidir quién entra, cómo y para qué. Somos un país abierto y solidario, pero la solidaridad exige responsabilidad y respeto. Quien venga conforme a la ley a trabajar y contribuir será bienvenido, quien venga a delinquir, tendrá que marcharse, quien venga tendrá que respetar nuestras leyes, libertades y valores, el respeto a las mujeres, a los homosexuales y a la forma de vivir de nuestro país".
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12:28
Feijóo afirma que "faltan médicos y los que hay merecen mejores condiciones", que la escuela "debe volver a premiar el esfuerzo con exigencia y con autoridad para el profesor" y "el castellano garantizado en toda España y las lenguas cooficiales en sus respectivos territorios".
"España tiene que comportarse como una nación seria y fiable, recuperar las alianzas rotas en Europa y con los aliados históricos", como "el gran país occidental que es".
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12:30
"Sé que muchos españoles están desanimados", dice Feijóo, y les pide "patriotismo sereno". "No habá reconstruccion sin confianza, mi mayor ambición es que la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor". "A partir de ahora, hoy mismo, cada palabra y compromiso que asuma es mi contrato con los españoles. Yo no les voy a fallar. Aquí comienza la reconstrucción nacional y me comprometo a proteger la soberanía e integridad territorial de España".
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12:33
"Me comprometo a gobernar España desde la verdad y a que se me juzgue por los hechos, no sólo por las palabras". "Pido a los españoles su confianza, la devolveré con honradez, trabajo y respeto a los ciudadanos y la nación. En ello empeño mi firma y mi palabra porque yo sí la tengo", termina Feijóo.
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12:38
Podemos rechaza la posibilidad de que miembros de su partido vayan como independientes en candidaturas en Aragón o Baleares
Podemos rechaza la posibilidad de que miembros de su partido vayan como independientes en candidaturas en Aragón o Baleares, como ofrecen Ara Més o Chunta Aragonesista mientras que sí usará esta fórmula en Cataluña por el acuerdo con ERC.
"Lamentablemente, desde Frente Amplio no se quiso así. Es un tema cerrado y a partir de ahora nosotros vamos a centrarnos en hacer campaña, en trasladar nuestras propuestas a la ciudadanía", ha subrayado el portavoz de la formación morada, Pablo Fernández, al hablar de las negociaciones para concurrir en coalición.
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12:41
Los sindicatos registran en el Ministerio de Trabajo la huelga general del 11 de noviembre por la vivienda y los salarios. Por Sofía Soler
La huelga general del próximo 11 de noviembre, convocada al calor de las protestas por la crisis de la vivienda para reivindicar salarios dignos, ya está registrada en el Ministerio de Trabajo. Representantes de los sindicatos convocantes, los mayoritarios UGT y CCOO, así como CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices y las Comisiones de Base (CO.BAS) han realizado el registro oficial junto al Sindicato de Inquilinas, que ha liderado las protestas en las calles, pero no puede organizar paros laborales como asociación de la sociedad civil.
"Todas las huelgas generales son políticas, pero no quiere decir que sea partidista", ha advertido el secretario general de CCOO, Unai Sordo. "Apela a políticas públicas y al conjunto de las administraciones y, particularmente, a las que se han opuesto radicalmente a cualquier medida que facilite el acceso de la población española a una vivienda digna y a precio asequible", ha añadido, al tiempo que ha subrayado los motivos "laborales" del paro de 24 horas, relacionados con la subida de los salarios: entre el 4% y el 7% de manera general y de al menos el 7% para el salario mínimo interprofesional.
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12:43
Ampliación. Landaluce dimitirá como alcalde de Algeciras el 25 de octubre tras las acusaciones por agresión sexual
El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha anunciado este lunes que dimitirá el próximo 25 de octubre tras las denuncias por agresión sexual a dos militantes del PP y en un mensaje difundido en redes sociales ha defendido su inocencia.
Landaluce evitará así pasar por la moción de censura presentada por PP y Vox y que estaba prevista tres días después.
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12:52
Otegi ofrece a EH Bildu para "cerrar el paso a un Gobierno de 'FeiVox'"
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, afirma que la tarea de su formación a partir de las próximas elecciones generales será continuar su labor de defensa de Euskal Herria y de los intereses de sus "mayorías populares" y "cerrar el paso a un Gobierno de 'FeiVox'" si está en su mano.
Otegi ha hecho esta reflexión durante un acto celebrado en el palacio de congresos Kursaal de San Sebastián para presentar las candidaturas de EH Bildu a las elecciones generales del 29 de noviembre, tras ser aprobadas el pasado fin de semana por su militancia con una media del 97 % de los votos emitidos.
Oihana Etxebarrieta por Gipuzkoa, Oskar Matute por Bizkaia y portavoz en el Congreso, y Mikel Otero por Álava, son los cabezas de lista en las planchas de EH Bildu al Congreso, junto a Eneka Maiz que la encabezará en Navarra.
En cuanto al Senado, las candidaturas están lideradas por la secretaria de Organización de la coalición Sonia Jacinto en Gipuzkoa, la exalcaldesa de Bermeo y actual senadora autonómica Idurre Bideguren en Bizkaia -a la que la dirección propone de portavoz en esta cámara-, Josu Estarrona que repite en Álava, y Floren Aoiz en Navarra. (Efe).
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13:00
Audio de RNE. Los convocantes de la huelga del próximo 11 de noviembre presentan en el Ministerio de Trabajo el registro de las movilizaciones
Será el primer parón general en 14 años apoyado por UGT y CCOO, que llaman a la movilización por la vivienda y los salarios
“¿ Los convocantes de la huelga del próximo 11 de noviembre presentan en el Ministerio de Trabajo el registro de las movilizaciones ¿¿ Será el primer parón general en 14 años apoyado por UGT y CCOO, que llaman a la movilización por la vivienda y los salarios ¿¿ Guillermo Hernández— Radio 5 RNE (@radio5rne.rtve.es) 19 de octubre de 2026 a las 12:42
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13:05
Geroa Bai trabaja en una lista propia para las elecciones en Navarra y lamenta la posición de PSOE e IU en las negociaciones
El portavoz de Geroa Bai en el Parlamento de Navarra, Pablo Azcona, afirma que su coalición trabaja para presentar su propia candidatura a las elecciones generales al no cerrar acuerdos con otras fuerzas para concurrir conjuntamente.
Geroa Bai "hizo una propuesta que garantizaba ganar al espacio progresista de esta comunidad, era una propuesta ganadora de la unión de las fuerzas progresistas y plurales, y eso es lo que propusimos, porque sabemos lo que nos jugamos". "El Partido Socialista desde prácticamente el inicio de las negociaciones nos dijo que concurriría en solitario primero en el Congreso y luego nos lo dijo en el Senado. Izquierda Unida dijo que si no estaba el Partido Socialista ellos no veían esta unión de alianzas", ha afirmado. (Fuente: Europa Press).
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13:18
Elecciones 29N: cómo dejar de recibir propaganda electoral en tu domicilio y fecha límite para hacerlo
A poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los partidos engrasan la maquinaria. En todo ese engranaje hay una pieza fundamental para rascar votos: la propaganda electoral. Al igual que la pegada de carteles, los anuncios en campaña o los puestos de información durante los días previos a las elecciones, hay otro acontecimiento que se ha convertido en habitual de estas fechas: el recibir propaganda electoral con las listas y propuestas de cada partido para tratar de convencer a los votantes.
Sin embargo, a no todo el mundo le gusta y hay maneras de evitarlo. En RTVE Noticias te contamos como asegurarte o rechazar el recibir propaganda electoral.
Para evitar que la propaganda electoral llegue al buzón de tu domicilio debes enviar una solicitud al Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera se evita que los datos personales con la dirección del domicilio aparezcan en las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas formalizadas el pasado viernes 16 de octubre.
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13:24
Ampliación. Feijóo presenta su "contrato" para un cambio de etapa y "que la clase media vuelva a ser el motor". Por Noemí San Juan
El presidente de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha sellado su contrato con los españoles, aquél con el que se presenta a la carrera por la presidencia del Gobierno, asentado en cuatro grandes pilares que ha destacado: "decir la verdad", "respetar la ley", que el esfuerzo de los españoles "valga la pena" y "preservar la unidad", porque "España no es propiedad de un partido ni una persona, sino patria de todos". Según Feijóo, la reconstrucción que pretende "no es volver a lo de antes, es levantar lo derruido y construir mejor".
"España necesita sanar", ha dicho Feijóo, que ha planteado como cura "más y mejor democracia". Por eso, se ha dirigido a quienes estén desanimados para prometerles que "vamos a recuperar el orgullo" con un "patriotismo sereno y exigente". Y la ambición de que "la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor".
Por eso ha comprometido "personalmente" a "cumplir, gobernar España desde la verdad, rendir cuentas y que se me juzgue por los hechos, no solo por las palabras".
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13:31
Vídeo. Santiago Abascal (Vox) insiste en pedir al PP acuerdos para el Senado
"Hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí y hay que recuperar las instituciones para el pueblo español (...) La alianza de Sánchez con la extrema izquieda exige sacrificios a los partidos de la oposició, y nosotros mantenemos la voluntad de algún entendimiento que proteja el Senado", dice el líder ultraderechista.
Acusa a Sánchez de utilizar "la coacción y la violencia" con las acampadas y la huelga "de los sindicatos", y también pretende "utilizar" al Tribunal Constitucional. "Sánchez pretende robar estas elecciones, no será la primera vez que manipula un proceso electoral, y la forma de pararlo será con una respuesta masiva de los españoles en las urnas", ha añadido.
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13:38
Ampliación. El juez Llarena confirma la retirada de la orden de detención a Puigdemont y acerca la amnistía con críticas al Constitucional. Por Mª Carmen Cruz Martín
El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor del 'procés', ha ratificado su decisión de dejar sin efecto las órdenes nacionales de busca y captura y detención del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, al considerar aplicable al mismo la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la concesión de la amnistía al delito de malversación fijada en un auto de respuesta al amparo de la exconsellera Dolors Bassa, aunque ha lanzado críticas a la corte de garantías por falta de "mesura en los calificativos" de su sentencia.
De este modo, el instructor de la causa desestima el recurso de reforma presentado por la acusación popular, representada por Vox, contra su decisión del 6 de octubre que dejó sin efecto provisionalmente dichas órdenes de detención.
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13:42
Illa ve "en riesgo" el autogobierno y avisa al PP de que "el catalán no se toca"
El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, advierte de que el "autogobierno" de Cataluña está en riesgo porque hay quien lo quiere "eliminar" y ha avisado al PP de que "el catalán no se toca".
"Uno de los elementos del autogobierno más destacados es la lengua catalana, y aquí quiero ser muy claro: no se toca. Lo digo por comentarios y mensajes que he escuchado esta mañana", ha afirmado Illa.
Para el jefe del ejecutivo catalán, "parece mentira que algunos vean en las lenguas armas de confrontación y división en vez de puentes de comunicación" o "elementos de riqueza y expresión de la pluralidad y la diversidad". "Lo que dicen lo dicen de oídas, y en una dosis alta de ignorancia", ha lamentado.
El presidente catalán ha defendido que Cataluña tenga voz en el mundo para defender su "personalidad política" y, ante el 29N, ha negado que exista un "determinismo histórico" que imponga un determinado resultado. "El futuro está abierto", ha dicho, y ha añadido que el hecho de que en democracia las decisiones estén en última instancia en manos de los ciudadanos le hace tener "esperanza". (Fuente: Efe).
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13:47
Ayuso acusa a Sánchez y la "izquierda antidemocrática" de "mandar escraches" en su contra
"Quiero saber por qué no hay policía y no hay refuerzos allá donde es evidente que estas cosas están sucediendo", ha declarado la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha acusado al presidente del Gobierno y a la "izquierda antidemocrática" de "mandar escraches y acosar" a su Ejecutivo autonómico.
"Si Pedro Sánchez piensa que por acosarme y mandarme a los sindicatos a las huelgas, mientras él va del enamorado de España, nos va a amedrentar en la Comunidad de Madrid, se equivoca pero muy mucho, porque estamos en democracia (...) Y en democracia, si tienes que dejar el poder, te vas a tu casita y lo soportas", ha apostillado.
Por otro lado, ha censurado a los manifestantes de la huelga educativa, lamentando que "la educación de los hijos de todos esté en manos de gente así de violenta, que no respeta ni siquiera el derecho de los niños a ir al colegio". (Fuente: Efe).
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13:51
Vamos con un par de noticias que hacen referencia a la crisis en Ceuta.
El Hospital de Ceuta envía a la Justicia al menos 20 partes de lesiones de migrantes supuestamente cometidas por militares
Médicos del Hospital Universitario de Ceuta han enviado al juzgado al menos 20 partes de lesiones a migrantes que estos atribuyen a agresiones de militares en la ciudad autónoma, según han confirmado a RTVE Noticias fuentes del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA).
"Si eres un paciente que acude a urgencias por un parte de lesiones, ese parte de lesiones tiene que enviarse al juzgado. Y si el médico refiere que esa agresión ha sido por parte de alguien pues tiene que referirlo. Luego, ya se dictaminará por parte de la justicia si eso es verdad o mentira", han agregado las fuentes, que remarcan que en este proceso nada tiene que ver el Ingesa -organismo que gestiona las prestaciones sanitarias en Ceuta y Melilla-, ya que es un "procedimiento habitual" con cualquier paciente que afirme en un hospital haber sido agredido.
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13:53
Y esta la segunda:
La jueza Tardón cita como testigos a tres consejeros de Ceuta y tres policías que presenciaron la avalancha
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, ha citado como testigos para finales de este mes a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres policías nacionales que presenciaron los hechos.
Según un auto, al que ha tenido acceso RTVE, Tardón acuerda las diligencias solicitadas por el Ministerio Fiscal en la causa por un presunto delito contra la paz e independencia del Estado y cita el próximo 27 de octubre a los consejeros Alberto Ramón Gaitán Rodríguez, Nabila Benzina Pavón y Alejandro Ramírez Magaña, en declaraciones consecutivas a las 10.00, 11.00 y 12.00 horas.
La instructora explica que los tres consejeros fueron identificados por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en su declaración como miembros del Gobierno de la Ciudad Autónoma que tuvieron "presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la crisis". Las testificales, añade, aparecen justificadas por "la necesidad de determinar la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional".
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13:57
Vídeo. Sánchez anuncia un paquete de 45 millones de euros para poner en marcha siete residencias universitarias
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que el Consejo de Ministros aprobará este martes un paquete de 45 millones de euros para poner en marcha siete residencias universitarias, que en una primera fase supondrán 2.000 nuevas plazas. Se trata de un decreto que pretende impulsar las residencias para estudiantes y profesorado a precios asequibles, que no necesita convalidación en el Congreso de los Diputados y que estaba pendiente de ser aprobado en esta legislatura.
"Porque la universidad no es inmune al problema de la vivienda. Y cuando un estudiante no puede permitirse vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades", ha señalado Sánchez durante la firma de la declaración del proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario, que también será aprobado este martes.
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14:07
Vivas confirma que volverá a ser candidato del PP a la Presidencia de Ceuta en 2027
El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha confirmado este lunes su intención de volver a ser el candidato del Partido Popular a la Presidencia de la ciudad autónoma en las elecciones autonómicas de mayo de 2027, tras 25 años al frente del Gobierno ceutí. "Tengo intención de echar el resto hasta que consigamos entre todos sacar a Ceuta de donde se encuentra", ha manifestado el Vivas durante una comparecencia ante los medios de comunicación en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, al ser preguntado por su futuro político. Fuente: Europa Press
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14:13
Momentos de tensión en las protestas de los profesores en un acto de Ayuso
Decenas de profesores madrileños protestan a las puertas de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid, en pleno centro de la capital. En el interior del edificio, Isabel Díaz Ayuso participaba en un acto y en las inmediaciones se han vivido algunos momentos de tensión con la Policía, que ha desplegado a efectivos antidisturbios. La concentración no contaba con autorización y la presidenta acaba de abandonar el acto. Los profesores de la Comunidad de Madrid celebran una huelga indefinida para reivindicar mejoras laborales.
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14:23
Más de 10 millones de pensionistas podrán votar en las generales, cerca del 30% de los censados en España
Mas de 10 millones de personas mayores de 65 años tienen derecho a voto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, un colectivo cercano al 30% del censo de los residentes en España. Las pensiones están siendo uno de los temas de precampaña, con voces del PP y Vox cuestionando la viabilidad futura del actual sistema público de prestaciones. Además, este sábado hay convocada en Madrid una manifestación de pensionistas para reclamar una subida del 6% de las pensiones en 2027 para compensar la pérdida de poder adquisitivo ante el aumento del coste de la vida. Fuente: Europa Press
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14:25
Los Mossos avisan al activista ultra Vito Quiles que no le dejarán entrar en la Universidad Autónoma de Barcelona
La unidad de mediación de los Mossos d'Esquadra ha comunicado al agitador de ultraderecha Vito Quiles que la policía catalana desplegará un dispositivo para evitar que acceda la tarde de este lunes a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), que le ha impedido la entrada al recinto. La UAB ha prohibido a Quiles, exreportero de EDA TV y colaborador del eurodiputado ultra Alvise Pérez (Se Acabó la Fiesta), entrar a su recinto para participar en un acto en su gira por varias ciudades españolas, que comenzó la semana pasada en Pamplona, con varios altercados y tres detenidos. Fuente: EFE
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14:28
El exjuez Sáenz de Tejada asegura que no persiguió a la magistrada del caso David Sánchez
El ex juez Luis José Sáenz de Tejada ha aportado un vídeo a la Audiencia Nacional para alegar que él no siguió a la jueza Beatriz Biedma en el aeropuerto de Badajoz después de que esta declarase en la Audiencia Nacional el pasado 8 de octubre. Según la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, el 8 de octubre, al volver a Badajoz el exmagistrado la siguió en "paralelo" por la autovía. Aseguró que ella no pudo ver al exjuez, pero sí su hija. Ahora, Sáenz de Tejada aporta videos geolocalizados para desmentir este testimonio.
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14:33
Archivan una pieza separada del caso ERE contra tres altos excargos de la Junta
Un juzgado de Sevilla ha archivado una pieza separada del caso ERE contra tres excargos de la Junta de Andalucía y otros tres investigados por las ayudas a Grupo TPM al entender, respecto a un exviceconsejero de Empleo y un exdirector de Trabajo, que ya fueron juzgados en el procedimiento específico (pieza política). Esta decisión ha sido adoptada por el juez de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, según ha informado este lunes el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha detallado que este mismo juzgado sí continúa la tramitación de otra causa relacionada con otras ayudas recibidas por el Grupo TPM, relativa a los avales. Fuente: EFE
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14:37
La CEOE impugnará la huelga general del 11 de noviembre
El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha anunciado que impugnarán la huelga general del 11 de noviembre, por considerar que se ha "trufado de temas laborales" y, por tanto, no está justificada. "Es una huelga electoral", ha censurado. Precisamente esta mañana UGT y CCOO, así como CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices y otras tres organizaciones, además del Sindicato de Inquilinas, han registrado la convocatoria en el Ministerio de Trabajo.
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14:44
Cortes de carreteras y tensión con la Policía: los profesores madrileños celebran su cuarta jornada de huelga
La tensión en la educación pública madrileña ha alcanzado su punto más crítico durante el inicio de la segunda semana de huelga indefinida convocada por la comunidad docente. Un multitudinario grupo de profesores en lucha ha irrumpido este lunes en los aledaños del Palacio de Santoña, sede de la Cámara de Comercio de Madrid, donde la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, clausuraba un foro económico. La irrupción de los manifestantes ha derivado en momentos de tensión, con empujones y algún forcejeo con la Policía. Los profesores también han bloqueado con pupitres la autovía A-3.
Lee aquí la información completa
“Arriba, la decencia. Abajo, la vergüenza. https://t.co/5pei1X6s8Z“— Más Madrid (@MasMadrid__) October 19, 2026
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14:49
El Gobierno cree que la dimisión del alcalde de Algeciras llega "tarde y mal"
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este lunes que la dimisión del alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ex del PP, tras las denuncias por presuntas agresiones sexuales, llega "tarde y mal". Así lo ha manifestado en un mensaje publicado en sus redes sociales en el que también ha asegurado que esta decisión "le marca el camino" al alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, quien también recibió una denuncia por acoso sexual. Fuente: Servimedia
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15:02
Vox lleva de número 2 por Madrid a Montserrat Lluis, la encargada de negociar los pactos en CCAA con el PP
El líder de Vox, Santiago Abascal, lleva como número 2 por Madrid en las elecciones del 29 de noviembre a la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluís, que negoció los pactos autonómicos con el PP, según ha anunciado la formación. Como número 3 por la lista de Madrid figura el actual portavoz de Vox en la Asamblea de Ceuta, Juan Sergio Redondo, seguido de la actual portavoz en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán. Fuente: Europa Press.
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15:07
El juez da la razón a Begoña Gómez e inadmite la querella que presentó contra ella Vito Quiles
Un juez ha estimado un recurso de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frente a la querella que interpuso contra ella Vito Quiles por un presunto delito de denuncia falsa. El juez ha acordado la inadmisión de la misma, que el comunicador presentó después de que ella se querellase contra él por una supuesta agresión durante un incidente en un establecimiento de Las Rozas (Madrid) en abril. Fuente: Europa Press
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15:18
ERC defiende su estrategia para las elecciones del 29-N ante las críticas de Rufián a la dirección del partido
La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, ha asegurado hoy que la dirección del partido está "muy satisfecha" con la estrategia que ha seguido de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, pese a las críticas recibidas por parte de Gabriel Rufián, quien dijo que la formación no entendió cuál era su idea. Así lo ha indicado Alamany en una rueda de prensa desde la sede de ERC en Barcelona, donde ha señalado que hoy "la izquierda nacional crece en todos lados", en concreto, EH Bildu, el BNG y ERC. A su juicio, era "muy importante fortalecer" su partido con "diferentes colaboraciones", algo que se ha hecho en Cataluña con Podemos y con EH Bildu para el Senado. Fuente: Servimedia
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15:35
García-Page confía en la remontada del PSOE el 29-N y llama a "dar la batalla electoral"
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha llamado este lunes a "dar la batalla" de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. "Las elecciones son como los melones", ha dicho en referencia a que hasta que no los pruebas no sabes cómo saben. "Hasta que no termina de saberse; todo es posible. Que sepan bien o que sepan mal", ha afirmado García-Page, quien sí confía en la remontada del PSOE. "Ese es el espíritu con el que hay que salir a dar la batalla electoral", ha subrayado. Fuente: Europa Press
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15:37
Los letrados del Tribunal Constitucional ven "prematuro" admitir el recurso del Defensor por la ley de nietos
Un informe de los letrados del Tribunal Constitucional (TC) considera "prematuro" que el alto tribunal admita el recurso de amparo presentado por el Defensor del Pueblo contra la suspensión del derecho al voto a personas nacionalizadas por la ley de memoria democrática, conocida como ley de nietos, decidida por el Tribunal Supremo. En el informe, elaborado a petición del magistrado Enrique Arnaldo, adelantado por el diario El Mundo, los letrados subrayan que el recurso presentado "debe considerarse prematuro" ya que éste se interpuso "mientras había aún una puerta abierta para un pronunciamiento de la jurisdicción ordinaria", ya que sigue abierto en el Supremo el plazo para que los afectados presenten alegaciones. Hoy, la sección cuarta del Tribunal Constitucional (TC) ha decidido avocar a Pleno la admisión del recurso de amparo que el Defensor del Pueblo, por lo que será este organismo quien deba pronunciarse al respecto, previsiblemente este miércoles. Fuente: EFE
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15:49
Junts afea a Feijóo y a Abascal que utilicen el catalán como "moneda de cambio"
La cabeza de lista de Junts a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Miriam Nogueras, ha afeado este lunes al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente de Vox, Santiago Abascal, que vuelvan a utilizar el catalán y la inmersión lingüística y Cataluña como "moneda de cambio". Es la respuesta de Junts a 'Contrato España', una propuesta presentada por el PP en la que promete que se garantizará "la enseñanza del castellano en toda España y de las lenguas cooficiales en sus respectivas comunidades autónomas". Fuente: Servimedia
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16:37
Tensión entre la Policía y manifestantes al irrumpir la huelga educativa de Madrid en un acto de Ayuso
Los profesores de Madrid celebran este lunes su cuarta jornada de huelga y el día ha estado marcado por los momentos de tensión vividos entre los manifiestantes que protestaban a las puertas de un edificio en el que estaba Isabel Díaz Ayuso y la Policía. Varias decenas de profesores se han concentrado ante la sede de la Cámara de Comercio de Madrid, donde la presidenta regional clausuraba un foro económico antes de la hora de la comida. Algunos agentes han golpeado a los manifestantes, que impedía la salida de la presidenta.
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16:49
Los partidos entran en la precampaña del 29-N
Los partidos políticos ya están en plena precampaña y volcados en movilizar el voto. Este lunes, Alberto Núñez Feijóo ha presentado su 'Contrato con España', su particular hoja de ruta si llega a ser presidente. En Moncloa ponen el foco en las medidas sociales y anuncian que el Gobierno desplegará un nuevo paquete cada martes. El primero llegará este martes con el Estatuto Universitario. Es una propuesta dotada con 45 millones de euros para impulsar las residencias universitarias.
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17:05
Podemos e IU mantienen su alianza en Extremadura aunque concurrirán por separado el 29N
Unidas por Extremadura, la coalición entre Podemos, IU y Alianza Verde que consiguió entrar en la Asamblea regional en las pasada elecciones autonómicas, mantiene su alianza aunque las formaciones que la conforman concurrirán por separado el 29N. Irene de Miguel ha explicado en un vídeo colgado en redes sociales que ni Podemos ni IU "querían ir por separado", pero finalmente se han impuesto las "estrategias electorales", en referencia a la pugna que ha mentenido el espacio de la izquierda a la hora de negociar una candidatura conjunta. "Hemos peleado por tener una papeleta conjunta", ha remarcado De Miguel para prometer también que Unidas por Extremadura seguirá trabajando en favor de los intereses de los extremeños.
“Queremos explicaros por qué no va a haber papeleta de Unidas por Extremadura estas elecciones y deciros que tenemos muy claro quiénes son nuestros adversarios y son los que ponen en peligro el bienestar del pueblo. https://t.co/HyTRpyKc3t“— Irene de Miguel (@IrenedeMiguelEx) October 19, 2026
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17:20
La jueza cita como testigos a tres consejeros de Ceuta y tres policías que presenciaron la entrada masiva de inmigrantes
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, ha citado como testigos para finales de este mes a tres consejeros del Gobierno de Ceuta y a tres policías nacionales que presenciaron los hechos. También requiere las actas de las reuniones celebradas por las autoridades durante esos días y los informes e imágenes recabados por las distintas fuerzas de seguridad.
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18:03
El Gobierno pone en cuestión las propuestas de Feijóo: "Promete bajar los impuestos, pero el PP es el que más los ha subido"
El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha tachado de "papel mojado" la batería de propuestas que hoy ha presentado el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo, bajo el nombre de 'Contrato con España'. "Hoy promete bajar los impuestos, pero el PP es el partido que más los ha subido en la historia de España", ha indicado el ministro de Hacienda en un post publicado en X. España, que va de número dos'en la lista al Congreso por Valencia, también ha recriminado al PP que, ahora en precampaña, promete que revalorizará las pensiones conforme al IPC, "pero votó en contra de la ley que lo garantizaba" en 2021. Fuente: Europa Press
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18:12
La Comunidad alega ante el Tribunal de Cuentas que la compra del ático se ajusta "plenamente a la legalidad" y pide el archivo
La Comunidad de Madrid ha presentado alegaciones ante el Tribunal de Cuentas sobre la compra del ático que se iba a usar como oficina temporal de Isabel Dáiz Ayuso. El Gobierno regional ha señalado que la operación se ajusta "plenamente a la legalidad" y ha pedido que se archive la causa. El Tribunal de Cuentas había dado un plazo de cinco días al Ministeri Fiscal, a la empresa pública Planifica Madrid y a la Comunidad para que se pronunciasen sobre la procedencia de nombrar un delegado instructor que investigue la presunta adquisición irregular del ático. Fuente: Europa Press
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18:26
El TC decidirá este martes si admite el recurso del Defensor del Pueblo sobre la 'ley de nietos'
El pleno del Tribunal Constitucional debatirá este martes si admite el recurso presentado por el Defensor del Pueblo sobre la resolución del Supremo que deja sin derecho a voto a los beneficiarios de la 'ley de nietos'. El debate llega después de que hoy haya trascendido que un informe de los letrados del TC se inclina por la inadmisición al considerar que cuando el Defensor presentó el recurso todavía había trámites vivos en el TS.
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18:38
Tellado encabezará la lista del PP por A Coruña y Ester Muñoz, la de León
El director de campaña del PP y mano derecha de Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, encabezará la lista del PP por la provincia de A Coruña, mientras que la portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, concurirrá por León, según ha informado el partido. Por su parte, la portavoz en el Senado, Alicia García, encabezará la lista a la Cámara Alta por Ávila; Cuca Gamarra, vicesecretaria de Regeneración Institucional, la de La Rioja al Congreso; Elías Bendodo, vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, la de Málaga; Juan Bravo, vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, la de Sevilla, y Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, la de Ciudad Real.
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19:09
El IBEX salva los 19.000 puntos pese a caer un 1,49% lastrado por la deuda de Francia
La Bolsa ha caído este lunes un 1,49%, aunque mantiene in extremis la cota de los 19.000 puntos, en una jornada marcada por la crisis fiscal en Francia tras los disturbios del fin de semana y por la inestabilidad política que dificulta la tramitación de sus presupuestos. Al cierre de las negociaciones, el principal índice nacional, el IBEX 35, ha restado 287 puntos, ese 1,49%, hasta situarse en 19.039,3 enteros. En el acumulado del año sus ganancias se reducen al 10%. La sesión comenzó con pérdidas que se han ido agravando a lo largo del día hasta que, hacia las 14:00 horas, el IBEX perdió la cota de los 19.000 puntos. Llegó a marcar un mínimo intradía de 18.925 enteros a quince minutos del cierre de la jornada bursátil, cota desde la que logró reaccionar para aminorar las pérdidas y salvar el nivel por 39 puntos. Fuente: EFE
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19:20
Cuarto día de huelga de docentes: cortes en la A-3 y tensión en un acto de Ayuso
La Policía ha cargado este lunes contra los docentes que se manifestaban frente a un acto de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Se trata del cuarto día de huelga de los profesores madrileños, que reclaman la bajada de ratios en las aulas, aumentos salariales y más recursos para la educación público. Los docentes también han cortado momentáneamente la A-3 a la altura del madrileño barrio de Moratalaz para dar visibilidad a la protesta.
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19:34
Los sindicatos registran en el Ministerio de Trabajo la huelga general del 11N y la CEOE anuncia que la impugnará
Este lunes la jornada también ha estado marcada por la huelga general del próximo 11 de noviembre, convocada al calor de las protestas por la crisis de la vivienda para reivindicar salarios dignos. La protesta ya está registrada en el Ministerio de Trabajo. Representantes de los sindicatos mayoritarios UGT y CCOO, así como CGT, CNT, la Unión de Actores y Actrices y otras tres organizaciones, han realizado el registro oficial de la convocatoria esta mañana, que el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ya ha anunciado que impugnarán.
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19:42
Irene Montero sienta las bases de su campaña con el derecho a la vivienda como principal reivindicación
Irente Montero, cabeza de lista por Podemos a las elecciones del 29N, ha compartido un vídeo en redes sociales en el que esboza los ejes sobre los que girará su campaña. Destaca el derecho de acceso a la vivienda, la lucha contra la inflación y el rechazo a la guerra.
“Frente a quienes nos hacen creer que lo más básico es extraordinario: Paz, casa y trabajo. https://t.co/MO6LWjyyNe“— Podemos (@PODEMOS) October 19, 2026
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19:54
Pedro Sánchez garantiza que el PSOE blindará las pensiones frente al PP y Vox
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Valladolid ha asegurado que el PSOE blindará las pensiones frente al PP y Vox. "Vamos a hacer el ejercicio de pensar en nuestros seres queridos. No hay mayor causa que trabajar en proteger el presente y el futuro de nuestros seres queridos y, por extensión, de la sociedad en la que vivimos. Penemos en nuestros padres y madres, abuelos y abuelas, se merecen una pensión digna. Este es el partido que reconstruyó el Pacto de Toledo, revalorizó las pensiones y ha llenado la hucha de las pensiones", ha reivindicado.
El presidente admeás ha prometido para los más jóvenes una educación pública de calidad y el compromiso de pelear por dejarles un mundo mejor, recuperando otra vez el lema del 'No a la guerra'. "Penemos en nuestros hijos e hijas, en nuestros nietos y nietas, merecen una Universidad pública digna y con beas, un planeta habitable y sin guerras. El 'No a la guerra' seguirá siendo uno de los lemas de este Gobierno", ha añadido.
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19:59
Sánchez carga contra el PP y Vox por votar en contra de los decretos de vivienda
"El 29 de noviembre no solo vamos a ganar, vamos a contar con una mayoría progresista para llegar más lejos", ha advertido esta tarde el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en un mitin en Valladolid para poner en valor el trabajo del PSOE en uno de los asuntos que ha marcado el inicio de la precampaña: el acceso a la vivienda. "La fuerza de la gente hoy lleva el nombre de una mujer de 87 años que murió desahuciada y que nos dijo que lo que ella había sufrido no lo sufriera nadie más. Quiero honrar su memoria", ha añadido para comprometerse en la lucha por el acceso a la vivienda. "Lo haremos como se ganan todas estas batallas, con un gobierno progresista. Fijaos lo que hacen la derecha y la ultraderecha, no solo votaron en contra de los decretos de vivienda. Además, los Gobiernos en Andalucia, Madrid y Castilla y León han anunciado que recurrrán al TC por invasión de competencias. Reconocen que las tienen y no quieren que nadie las ejerza. Pues vamos a refrozar y amplia la regulación pública de la vivienda", ha asegurado.
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20:19
El presidente del Gobierno promete una subida anual del salario mínimo
Sánchez se ha comprometido este lunes en un mitin en la Cúpula del Milenio de Valladolid a subir el "SMI año a año" mientras estén gobernando. Además, el jefe del ejecutivo ha acusado al PP de "no querer tocar el bolsillo de los de arriba" en materia de vivienda. "Por eso es muy importante proteger y acudir el 29 de noviembre a las urnas", ha justificado Sánchez.
"Dicen que queremos enfrentar inquilinos con propietarios.. Queremos poner pie en pared a la de los aticazos y fondos buitre, a esos son los que queremos poner pie en pared con sus abusos y amenazas", ha proclamado.
Durante este mitin de precampaña electoral, en el mismo escenario en el que Sánchez cerró la campaña de las elecciones autonómicas de Castilla y León a principios de 2026, Sánchez se ha rodeado de los mismos que le acompañaron ese día: los ministros Óscar Puente y Ana Redondo; y el líder del PSOE CyL, Carlos Martínez.
"El sistema público de pensiones es solvente, está sano y goza de una extraordinaria salud", ha expresado ante las críticas del PP y Vox. "Y si tanto les preocupan, una manera de mejorar la solvencia es mejorando los salarios de trabajadores y trabajadoras", ha añadido.
Según el presidente del Gobierno, la táctica del PP es jugar a "desmovilizar a la gente hasta el 29 de noviembre para el día después empezasr a recortar. Nosotros vamos a movilizar a la gente, vamos a ganar y vamos a gobernar cuatro años más". ha finalizado.
“Ya les digo al PP y a Vox, y por supuesto a todos los trabajadores y trabajadoras, que este año también vamos a subir el Salario Mínimo Interprofesional, y al siguiente, y al siguiente. ¡Todos los años que estemos en el Gobierno subiremos el SMI! https://t.co/oeafsC8Xmk“— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026
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20:32
Dimite toda la lista del PSOE por Palencia al Congreso de los Diputados tras un cambio impuesto desde Ferraz
Todos los integrantes de la lista propuesta por la militancia del PSOE de Palencia, que encabezaba Álvaro Bilbao, han renunciado a ocupar sus puestos en protesta por la decisión del Comité Federal central de situar como número uno a Mariluz Martínez Seijo.
La dimisión incumbe a los puestos dos y tres, ocupados por Luis Ángel Marín y Alicia García, respectivamente, así como a los suplentes.
Consideran que la elección de Ferraz "choca frontalmente" con la expresada por una mayoría de la militancia, tal como han explicado en un comunicado difundido este lunes por la tarde.
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21:14
Ferraz defiende su capacidad para "proponer cambios" en las listas tras el motín de Palencia
El PSOE reivindica el derecho de los órganos federales para cambiar las listas a raíz de la imposición de Luz Martínez Seijóo como número uno por Palencia en el Congreso de los Diputados. "Ya es diputada, ya había sido número uno, y no había ningún motivo para prescindir de ella", han esgrimido fuentes socialistas.
Con su nombramiento, han explicado estas mismas fuentes, hay más cabezas de lista mujeres que hombres, "una apuesta clara de la dirección federal". Y sobre los huecos que ahora están vacantes han apuntado que "hay tiempo" para cubrirlos.
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21:52
Salario mínimo, pensiones y voto útil: así ha sido el mitin de Sánchez en Valladolid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido este lunes en un mitin en Valladolid a subir el "SMI año a año" mientras esté gobernando.
Además ha apuntado a los 'populares' y a Vox porque, además del salario mínimo quieren "tocar las pensiones, las bajas laborales" y también "el derecho de las mujeres a abortar". El jefe del Ejecutivo ha acusado al PP de "no querer tocar el bolsillo de los de arriba" en otro asunto relevante en la actualidad política: la vivienda.
Puedes leer AQUÍ la crónica completa del acto