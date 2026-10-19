Elecciones generales del 29N: cómo dejar de recibir propaganda electoral en tu domicilio y fecha límite

A poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los partidos engrasan la maquinaria. En todo ese engranaje hay una pieza fundamental para rascar votos: la propaganda electoral.

Al igual que la pegada de carteles, los anuncios en campaña o los puestos de información durante los días previos a las elecciones, hay otro acontecimiento que se ha convertido en habitual de estas fechas: el recibir propaganda electoral con las listas y propuestas de cada partido para tratar de convencer a los votantes. Sin embargo, a no todo el mundo le gusta y hay maneras de evitarlo. En RTVE Noticias te contamos como asegurarte o rechazar el recibir propaganda electoral.

Para evitar que la propaganda electoral llegue al buzón de tu domicilio debes enviar una solicitud al Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera se evita que los datos personales con la dirección del domicilio aparezcan en las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas formalizadas el pasado viernes 16 de octubre.