Elecciones generales del 29N: cómo dejar de recibir propaganda electoral en tu domicilio y fecha límite
- Al igual que los anuncios electorales o la pegada de carteles, la propaganda electoral es un clásico de cada comicio
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A poco más de un mes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los partidos engrasan la maquinaria. En todo ese engranaje hay una pieza fundamental para rascar votos: la propaganda electoral.
Al igual que la pegada de carteles, los anuncios en campaña o los puestos de información durante los días previos a las elecciones, hay otro acontecimiento que se ha convertido en habitual de estas fechas: el recibir propaganda electoral con las listas y propuestas de cada partido para tratar de convencer a los votantes. Sin embargo, a no todo el mundo le gusta y hay maneras de evitarlo. En RTVE Noticias te contamos como asegurarte o rechazar el recibir propaganda electoral.
Para evitar que la propaganda electoral llegue al buzón de tu domicilio debes enviar una solicitud al Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta manera se evita que los datos personales con la dirección del domicilio aparezcan en las copias del censo electoral que se entregan a las candidaturas formalizadas el pasado viernes 16 de octubre.
Dónde hay que ir para no recibir propaganda electoral
¿Y cómo realizar el trámite? Se puede hacer de dos maneras. O bien a través de la sede electrónica del INE y para ello tendrás que disponer del sistema Cl@ve o certificado digital. O presencialmente en ayuntamientos, consulados o delegaciones provinciales de la oficina del censo electoral.
Sin embargo, hay unas fechas límites para ejercer tu rechazo a la propaganda, 13 días naturales desde la publicación en el BOE con la convocatoria electoral. Y es que aunque el plazo para hacer eso se puede hacer en cualquier momento durante la legislatura por cualquier ciudadano que esté inscrito en el censo electoral, el trámite para limitar el recibir propaganda del 29N tiene una fecha límite. Como se publico el adelanto electoral el 6 de octubre, el 19 de octubre será el último día para poder rechazar recibir los programas y listas de los partidos en el buzón de tu domicilio.