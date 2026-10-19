Abascal confirma la "voluntad" de Vox de pactar con el PP para "proteger al Senado" de los acuerdos de la izquierda

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado la "voluntad" de su partido para llegar "a algún entendimiento" con el PP que "proteja" al Senado del pacto entre PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos.

"La alianza de la extrema izquierda exige sacrificios", ha dicho en una declaración grabada en vídeo remitida a los medios. Y por ello ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con el PP "que proteja al Senado de los acuerdos de (Pedro) Sánchez con la extrema izquierda".

Este fin de semana, Abascal prometió "altura de miras" y hacer "lo necesario" para que España "sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces" tras el acuerdo de PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos al Senado este 29N.

Algunos medios publicaron, citando fuentes de la formación, que Vox estaría dispuesto a no concurrir en algunas circunscripciones y dejar vía libre al Partido Popularpara evitar que la división de votos a la derecha se tradujera en menos senadores.