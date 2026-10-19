Abascal confirma la "voluntad" de Vox de pactar con el PP para "proteger al Senado" de los acuerdos de la izquierda
- PSOE y Frente Amplio concurrirán juntos al Senado para evitar una nueva mayoría absoluta del PP
- Insiste en que Sánchez quiere "robar" las elecciones y pide "una respuesta masiva en las urnas"
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado la "voluntad" de su partido para llegar "a algún entendimiento" con el PP que "proteja" al Senado del pacto entre PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos.
"La alianza de la extrema izquierda exige sacrificios", ha dicho en una declaración grabada en vídeo remitida a los medios. Y por ello ha expresado su voluntad de llegar a un acuerdo con el PP "que proteja al Senado de los acuerdos de (Pedro) Sánchez con la extrema izquierda".
Este fin de semana, Abascal prometió "altura de miras" y hacer "lo necesario" para que España "sea libre y no dependa ni de Sánchez ni de ninguno de sus secuaces" tras el acuerdo de PSOE y Frente Amplio para concurrir juntos al Senado este 29N.
Algunos medios publicaron, citando fuentes de la formación, que Vox estaría dispuesto a no concurrir en algunas circunscripciones y dejar vía libre al Partido Popularpara evitar que la división de votos a la derecha se tradujera en menos senadores.
Insiste en que Sánchez quiere "robar" las elecciones
"Hay que sacrificar las políticas que nos han traído hasta aquí y recuperar las instituciones para el pueblo español", ha afirmado Abascal, que ha advertido de que el presidente del Gobierno está dispuesto a "robar" estas elecciones.
"Dijo que va a seguir gobernando de una manera u otra. Ha disfrutado emitiendo esa amenaza", ha apostillado. Ha criticado que con la acampada pacífica en la madrileña Puerta del Sol por la vivienda o la huelga general del 11 de noviembre convocada por los sindicatos, Sánchez "siembra la coacción y la violencia para influir en las próximas elecciones generales".
"Igual pretende usar el Tribunal Constitucional para alterar el censo electoral", ha dicho en referencia al recurso del Defensor del Pueblo contra la suspensión cautelar del derecho a voto de los nacionalizados por la ‘ley de nietos’.
Y ha insistido en estar "atentos" hasta el 29 de noviembre porque "Sánchez pretende robar estas las elecciones". "No será la primera vez que manipula un proceso electoral", ha proseguido, y ha asegurado que "la única forma de evitarlo es con una respuesta masiva en las urnas por parte de los españoles".