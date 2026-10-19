Feijóo presenta su "contrato" para un cambio de etapa y "que la clase media vuelva a ser el motor"

El presidente de Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha rubricado su contrato con los españoles, aquel con el que se presenta a la carrera por la presidencia del Gobierno. Está asentado, ha dicho, en cuatro grandes pilares: "Decir la verdad", "respetar la ley", que el esfuerzo de los españoles "valga la pena" y "preservar la unidad", porque "España no es propiedad de un partido ni una persona, sino patria de todos". Según Feijóo, la reconstrucción que pretende "no es volver a lo de antes, es levantar lo derruido y construir mejor".

"España necesita sanar", ha dicho Feijóo, que ha planteado como cura "más y mejor democracia". Por eso, se ha dirigido a quienes estén desanimados para prometerles que "vamos a recuperar el orgullo" con un "patriotismo sereno y exigente". Y la ambición de que "la palabra de un presidente del Gobierno vuelva a tener valor".

Por eso ha comprometido "personalmente" a "cumplir, gobernar España desde la verdad, rendir cuentas y que se me juzgue por los hechos, no solo por las palabras".

Feijóo quiere "que la clase media vuelva a ser el motor de España" El líder del PP no solo propone un cambio de gobierno, sino un "cambio de etapa", en la que "la clase media vuelva a ser el motor de España". Entre los compromisos asumidos por el presidente del PP "defender la soberanía y la integridad territorial de España", pero también "mejorar la calidad de la democracia y reforzar la separación poderes". Además de "limpiar el estado" quiere "hacerlo más fuerte", construir un millón de viviendas y "ordenar la inmigración". También ha asegurado que garantizará "la revalorización de las pensiones", conseguirá "que nuestro tren vuelva a ser orgullo nacional". El Gobierno aprobará este martes un paquete de medidas que amplía o mejora las prestaciones sociales El presidente del PP se ha comprometido, además, a "invertir en infraestructuras hídricas para hacer frente a inundaciones y sequías", mejorar la sanidad y la educación públicas, o incrementar "el salario medio de los españoles". "Me comprometo con el cambio que España necesita y la reconstrucción de la nación", ha resumido. Feijóo ha asegurado que bajo su mandato "las pensiones subirán cada año conforme al IPC y los jóvenes heredarán un sistema que garantice que también cobrarán la suya".

La ley de nietos y la situación en Francia En un acto de marcado carácter electoral, Feijóo ha dicho que no quiere "un Gobierno que no gobierne mediante decretos ni chantajes", sino uno que "presente presupuestos y que devuelva voz a los españoles si encadena dos prórrogas". En referencia a la llamada ley de nietos, Feijóo ha asegurado que quiere implantar un gobierno "que respete la nacionalidad española y no la trate como una herramienta de ingeniería electoral", y que "no la regale a quien no ha vivido ni sentido nunca este país". El objetivo, ha dicho, es "que no pervierta las leyes con instituciones políticas con su espíritu", porque, ha asegurado, "eso es un fraude" Durante este discurso también ha hablado de las violentas protestas de las últimas horas en Francia, con imágenes que ha dicho, le preocupan, y de las que culpa a la extrema izquierda: "la violencia que está alentando la izquierda radical jamás es el camino para una nación". De las aulas al coste de la vida: las claves de las protestas que sacuden las calles en Francia Diego Álvarez Patilla En España, dice, tenemos "necesidad de apartarnos de ese camino" y "expresar las ansias de cambiar el país como debe hacerse en democracia: en las urnas". Para Feijóo "no hay nada más transformador que la voluntad libre y democrática de un pueblo que pide cambio".