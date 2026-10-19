Cuatro muertos por la dana Adam, que deja lluvias históricas y cientos de rescates en la Comunidad Valenciana

El paso de la dana Adam ha desencadenado este lunes una situación de extrema emergencia en el Levante peninsular y Baleares, dejando inundaciones históricas, atrapamientos masivos y la parálisis de la vida cotidiana. Tras un fin de semana trágico que se cobró la vida de dos mujeres en Barcelona y Sagunto (Valencia), la tormenta se ha desplazado hacia el sur y ha descargado precipitaciones extraordinarias que superan los 600 y 700 litros por metro cuadrado en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante.

Este lunes se han hallado otras dos víctimas mortales en Oliva, Valencia, uno de los municipios más afectados. Se trata de un hombre que ha fallecido en un cámping y de una mujer con movilidad reducida que vivía sola en una planta baja. En total, son cuatro los fallecidos confirmados hasta el momento por el temporal. Las fuerzas de rescate y los servicios de emergencia continúan desplegados en las zonas más afectadas, donde las precipitaciones extremas han provocado graves inundaciones y considerables daños materiales.

Ante la gravedad de las inundaciones, la Generalitat Valenciana ha declarado el confinamiento durante buena parte de la mañana en 145 municipios de la costa norte de Alicante y la costa sur de Valencia, que han afectado a cientos de miles de personas, aunque a lo largo de la tarde la orden se ha levantado en todas ellas.

La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha informado de que 450 personas han sido rescatadas hasta el momento. La Guardia Civil ha llevado a cabo 226 rescates tanto por vía aérea como por tierra; la UME, por su parte, ha rescatado a más de 200 personas y la Policía Nacional a 25.

Despliegue de la UME y su retirada Los salvamentos se han desarrollado en condiciones sumamente complejas debido al colapso de vías y a la acumulación de agua. En Oliva, la gravedad de la situación ha obligado a movilizar al Tercer Batallón de Intervención de la UME para evacuar a personas mayores y vulnerables atrapadas en sus hogares. En Pego, el alcalde Enrique Moll ha alertado de que vecinos han estado sobre los tejados en la zona de la marjal Pego-Oliva a la espera de rescate aéreo, ya que los vehículos pesados de bomberos se habían estancado en los accesos anegados. ““ Los servicios de emergencia han atendido cerca de 800 incidentes en la Comunitat Valenciana, donde los ríos Girona y Vernisa y el barranco de Beniopa se han desbordado. La capacidad de drenaje se encuentra además entorpecida por el fuerte temporal marítimo, que impide el desagüe regular hacia el mar. Tras levantarse el confinamiento, también se ha procedido a la desmovilización de la UME en algunos puntos.

Sin precedentes desde 1987 Aemet ha calificado este temporal como un episodio de adversidad extrema en La Safor y la Marina Alta. El único precedente comparable en la climatología comarcal se remonta al 3 de noviembre de 1987, cuando Oliva registró 817 l/m², el récord histórico de precipitación en 24 horas en España. El actual es el tercer episodio de lluvias más intenso desde que comenzaron los registros en España, solo por detrás del récord de 1987 y del de la dana de 2024, cuando se registraron 772 litros en Turís. Hasta el momento se han acumulado 713 litros en L'Atzúvia, Alicante. En Pego han caído 632 l/m² en 36 horas, y más allá del dato llama la atención que se ha concentrado en poco tiempo: 430 l/m² se han acumulado en tan solo seis horas. ““

Albergues de Cruz Roja Frente al desalojo preventivo de viviendas amenazadas por la crecida del barranco de Beniopa, los dispositivos de socorro han actuado con celeridad. Cruz Roja ha preparado un albergue de emergencia provisional con 40 plazas en el Centro Deportivo Raval de Gandia, activado a petición de la Generalitat y en coordinación con el ayuntamiento. También se ha habilitado el centro polivalente de Oliva para acoger a las personas evacuadas y rescatadas en la localidad. Alerta meteorológica: derechos de los trabajadores y obligaciones de las empresas RTVE Noticias Asimismo, sus equipos de avituallamiento han prestado asistencia básica a los conductores atrapados en las carreteras, derivados por la Guardia Civil hacia el área de servicio de La Safor. En Xàbia, más de un centenar de desalojados del camping El Naranjal continúan alojados en dependencias municipales.

Sánchez visitará Oliva este martes El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes el Puesto de Mando Avanzado en Oliva, Valencia, y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación y con los alcaldes de los municipios afectados por la dana. Junto a él, asistirán la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé. La dana Adam ha causado una parálisis profunda de la actividad cotidiana. Más de 102.000 alumnos están sin clase este lunes en la Comunitat Valenciana debido al cierre de centros en 25 municipios de Alicante y 42 de Valencia, además de áreas de la capital. En Baleares, la actividad lectiva se ha suspendido en Mallorca, Ibiza y Formentera, pero se prevé que se reanude el martes. La carretera de acceso al aeropuerto de Ibiza, inundada por el paso de la dana Adam. POLICÍA LOCAL DE SANT JOSEP POLICÍA LOCAL SANT JOSEP Las infraestructuras y transportes sufren serias afecciones. En Gandía se ha cancelado el autobús urbano y más de veinte carreteras permanecen cortadas. Además, la DGT ha suspendido los exámenes de conducir en El Saler y Alzira, mientras que en Baleares se han cancelado servicios de centros de día y consultas sanitarias no urgentes.