Los efectos de la dana Adam, resumen 19 de octubre: la C. Valenciana levanta el confinamiento en todos los municipios

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Emergencias pide confinarse a la población de La Marina y La Safor



El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población del litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, especialmente en las comarcas de La Marina Alta y La Safor, que se confinen en sus casas ante las lluvias intensas que han dejado acumulados de más de 500 l/m2 y han provocado inundaciones y el desbordamiento de barrancos y ríos.

Tras la reunión del Cecopi a primera hora de este lunes, Valderrama, que ha comparecido junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que hay "muchas personas atrapadas" y los camiones no pueden acceder a esas zonas por estar inundadas.



"No se puede circular, deben permanecer en sus casas, se están produciendo lluvias intensas y continuadas que están provocando inundaciones importantes en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar", ha asegurado Valderrama.



Tras recordar que se ha activado la situación 2 de emergencias ante inundaciones y que esta madrugada se ha enviado un nuevo Es-Alert a los municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, el conseller ha insistido en que la ciudadanía debe "seguir todos los consejos que se están transmitiendo".



También la delegada del Gobierno ha destacado la importancia de que la gente cumpla con ese confinamiento en las comarcas de La Safor y La Marina Alta ante una situación "muy complicada" y donde hay zonas donde no se puede acceder y "muchas personas esperan ser rescatadas". "Pedimos la máxima prudencia y respeto a esta norma", ha concluido Pilar Bernabé. FUENTE: EFE



