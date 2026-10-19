Los efectos de la dana Adam, resumen 19 de octubre: la C. Valenciana levanta el confinamiento en todos los municipios
- Las lluvias se han cobrado cuatro vidas y dejan registros históricos en el sur de Valencia y norte de Alicante
El paso de la dana Adam por España ha dejado cuatro personas muertas, dos el fin de semana en Barcelona y Sagunto, Valencia, y otras dos en la localidad valenciana de Oliva.
Esta fuerte dana ha dejado cientos de incidencias e inundaciones en la zona del Mediterráneo y Baleares, con la peor parte en la Comunidad Valenciana, con áreas en las que se han acumulado hasta 700 litros por metro cuadrado. La Generalitat ha confinado durante buena parte de la mañana 145 municipios en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante, las áreas con mayores problemas, con 800.000 vecinos afectados. Finalmente ha levantado el confinamiento en todos ellos.
- La dana ha desbordado ríos como el Girona y ha colapsado calles.
- Más de 450 personas han sido rescatadas y Emergencias ha gestionado más de 1.500 incidencias.
- La dana ha provocado un fuerte temporal marítimo con olas de más de cuatro metros y fuertes vientos.
- Más de 100.000 alumnos sin clase, 80.913 corresponden a la provincia de Valencia y 21.868 a la de Alicante.
La dana Adam azota la península y Baleares: resumen
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8:02
Buenos días, comenzamos la narración al minuto de la consecuencia de la dana Adam en España, que durante el fin de semana ha dejado dos mujeres fallecidas, una en Sagunto y otra arrastrada por una riera en Cabrera de Mar (Barcelona).
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8:04
Situación 2 de emergencia en Valencia
En Valencia, la Generalitat informa ha activado la situación 2 de emergencia y ha convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOPI). Unidades del Tercer Batallón de Intervención de la Unidad Miliar de Emergencias (UME) se han sumado junto a los servicios de emergencias a los avisos de inundaciones en la localidad de Oliva.
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8:05
La UME se despliga en Baleares
En las Islas Baleares, unidades de la UME se han desplegado para colaborar con los servicios de emergencias y paliar los efectos del temporal en la zona, donde la alerta roja ha sido rebajada a naranja a las 6 de la mañana.
Para esta jornada se ha decretado la suspensión de las clases en los centros educativos de Mallorca, Ibiza y Formentera, así como en 15 municipios de Alicante y 27 de Valencia.
“Dana Adam | la UME se ha movilizado en Baleares y lo hace también en la Comunidad Valenciana ante avisos de inundaciones en Oliva https://t.co/Da6BogsdW5 https://t.co/NOuMbUJ6aB“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
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8:10
Rescates en Oliva, Valencia
La Generalitat Valenciana, a través del Centro de Coordinación de Emergencias, ha enviado un nuevo mensaje Es-Alert pidiendo a la población que no circule, evite desplazamientos y permanezcan en sus viviendas. Además se ha instado a los ciudadanos a alejarse de ríos, barrancos y cauces, subir a plantas superiores si el agua entra en su vivienda y no bajar a sótanos, ni garajes, ni usar ascensores.
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8:11
El aviso rojo se extiende hasta este lunes
“19/10 04:48 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: tormentas, lluvias, costeros y vientos. Nivel máximo de aviso: rojo. Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv https://t.co/KmzfL31X7L“— AEMET (@AEMET_Esp) October 19, 2026
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8:12
En La Safor, Emergencias ha solicitado un helicóptero para operaciones de rescate en Oliva. Sólo en una hora se han registrado 131.9 l/m² en la playa de esa localidad. Los bomberos han realizado rescates a lo largo de la noche en puntos de los municipios de Piles, Miramar y en la localidad de Oliva, en esta última tanto en la zona urbana como en núcleos diseminados.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha advertido en redes sociales en la mañana del lunes de que el peligro es "extraordinario" en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina, así como que se están produciendo "múltiples rescates". Bernabé es una de las autoridades que acude al CECOPI convocado a las 7 de la mañana.
“¿¿Seguimos con atención la evolución de la #danaAdam en la reunión del CCE. Estamos ante un escenario complicado tras una noche adversa y con un día también complicado. ¿¿Hemos activado la @UMEgob y las unidades de rescate de @guardiacivil y @policia. ¿¿El peligro es extraordinario en los ríos y barrancos de la Safor y la Marina Alta. Es imprescindible que sigáis las instrucciones de @GVA112.“— Pilar Bernabé /¿¿ (@pilarbernabe) October 19, 2026
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8:12
Según la Agencia Estatal de Meteorología, la tormenta está siendo de una adversidad potencial muy alta o extrema en la Safor y norte de la Marina Alta; entre Pego, Real de Gandia, Villalonga y Barx se superan los 500 l/m² en las últimas 48 horas y puntualmente se superan los 600 l/m2. En estaciones de Avamet se superan los 600 l/m² en las últimas 36 horas en la zona entre Pego y Forna, en la Marina Alta, con 651.0 en Forna hasta las 06:30 de la madrugada, por lo que Aemet asegura se trataría del episodio de lluvia más importante en la zona desde noviembre de 1987.
El Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia exige la máxima precaución en esas zonas.
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8:12
En Alicante, el domingo fue desalojado el camping de El Naranjal, en Xàbia, y más de un centenar de personas fueron trasladadas al albergue.
Los servicios de Emergencias atendieron desde las 13:52 horas del sábado hasta la medianoche del domingo un total de 396 incidencias, que fundamentalmente han afectado a los municipios de Xàbia y Dénia, en el litoral norte de Alicante.
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8:52
Alcalde de Pego (Alicante) espera la llegada de medios aéreos para el rescate de personas
El alcalde de Pego (Alicante), Enrique Moll, ha informado de que en la parte baja del término municipal, en la zona del parque natural del marjal de Pego-Oliva, hay personas en los tejados esperando su rescate por medios aéreos debido a las inundaciones en la zona.
En declaraciones a À Punt Ràdio, Moll ha señalado que los accesos a la población están cortados y que se ha activado a la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos forestales y de la Diputación de Alicante, "pero incluso los vehículos pesados están quedándose estancados porque el acceso a la población es complicado" y están a la espera de que se activen los medios aéreos.
El alcalde ha indicado asimismo que están recibiendo "infinidad de llamadas" de vecinos con los bajos y garajes inundados y con agua por las escaleras del interior de las viviendas. FUENTE: EFE
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8:58
Sánchez pide precaución y colaborar con los servicios de emergencia
“Situación muy complicada en la Comunitat Valenciana, especialmente en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, ante las intensas lluvias de las últimas horas. La @UMEgob está ya desplegada para colaborar con los servicios de emergencia. Y se está trabajando en el rescate de personas en zonas de difícil acceso. Se pide a la población que evite cualquier desplazamiento y permanezca en plantas altas. Sigamos las informaciones de los canales oficiales en emergencia. Mucha precaución.“— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026
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9:00
Más de 100.000 alumnos de la Comunitat Valenciana, sin clase
Unos 103.000 alumnos de la Comunitat Valenciana están este lunes sin clases debido a la alerta por la dana Adam, que está afectando principalmentea las provincias de Alicante y Valencia, según los datos actualizados de la Conselleria de Educación.
En la dearcación de Alicante, los municipios que han suspendido la actividad lectiva son El Verger, Pego, Callosa d'En Sarrià, Benissa, Pedreguer, Gata de Gorgos, Els Poblets, Dénia, Murla, Benigembla, Altea, Xàbia, Calpe, La Sella, Poble Nou de Benitatxell, Teulada-Moraira, Benidoleig, Orba, Tàrbena, Bolulla, Sagra (CRA LA Rectoría), Ràfol d'Almúnia (CRA LA Rectoría), Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría), Barx y Muro de Alcoy.
Por lo que respecta a la provincia de Valencia, han cerrado los centros València, en zonas inundables y afectadas por la dana, Beneixida (hasta 11.30), l'Alcúdia, Gandia, Fortaleny, Algemesí, Oliva, Alberic, Sueca (clases suspendidas por la mañana), Alzira (clases suspendidas por la mañana), Carcaixent, Carlet, Montroi, Càrcer, Cullera, Sollana, Albalat de la Ribera, Riola, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Piles, Benirredrà, Xeresa, Tous, Beniarjó, Benifairó de la Valldigna y Rafelcofer. FUENTE: EUROPA PRESS
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9:04
Alcalde de Gandía, en TVE: "Pido a la ciudadanía que no salga de casa"
“Hablamos por teléfono con José Manuel Prieto. alcalde de Gandía, Valencia: "La situación es complicada [...] Pido a la ciudadanía que no salga de casa y que no se desplace si no es imprescindible" https://t.co/gQqRzK0bem #LaHora19O https://t.co/UfN7XfPsIJ“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 19, 2026
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9:07
La DGT suspende los exámenes en los centros de El Saler y Alzira, Valencia
“¿AVISO exámenes! Se suspenden todas las pruebas (teóricas y prácticas) previstas para hoy en los Centros de Exámenes de El Saler y Alzira, en #Valencia. No correrá convocatoria. #DanaAdam“— Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) October 19, 2026
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9:09
Illa pide máxima prudencia ante las lluvias previstas en Cataluña
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido a los ciudadanos máxima prudencia ante la previsión meteorológica de fuertes lluvias en Cataluña a partir del mediodía de este lunes.
“Ens llevem amb un nou dia de pluges a Catalunya. Demano màxima prudència davant la previsió meteorològica i que seguiu en tot moment les indicacions d’@emergenciescat. Tot el nostre suport i solidaritat amb la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, també afectades pels aiguats.“— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) October 19, 2026
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9:18
El alcalde de Cullera alerta en RNE de lluvias torrenciales
“¿ ENTREVISTA | Jordi Mayor (@jordi_mayor ), alcalde Cullera (Valencia) ¿¿ "Ha empezado a llover de manera torrencial esta mañana, con daños materiales por el viento y toda la franja litoral cerrada. Pasamos a aviso naranja a las 10h" ¿¿ https://t.co/ESWraxpoDO https://t.co/DHpAsbTZ0s“— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
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9:42
Emergencias pide confinarse a la población de La Marina y La Safor
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha pedido a la población del litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante, especialmente en las comarcas de La Marina Alta y La Safor, que se confinen en sus casas ante las lluvias intensas que han dejado acumulados de más de 500 l/m2 y han provocado inundaciones y el desbordamiento de barrancos y ríos.
Tras la reunión del Cecopi a primera hora de este lunes, Valderrama, que ha comparecido junto a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha asegurado que hay "muchas personas atrapadas" y los camiones no pueden acceder a esas zonas por estar inundadas.
"No se puede circular, deben permanecer en sus casas, se están produciendo lluvias intensas y continuadas que están provocando inundaciones importantes en municipios como Pego, Oliva, Piles o Miramar", ha asegurado Valderrama.
Tras recordar que se ha activado la situación 2 de emergencias ante inundaciones y que esta madrugada se ha enviado un nuevo Es-Alert a los municipios del litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante, el conseller ha insistido en que la ciudadanía debe "seguir todos los consejos que se están transmitiendo".
También la delegada del Gobierno ha destacado la importancia de que la gente cumpla con ese confinamiento en las comarcas de La Safor y La Marina Alta ante una situación "muy complicada" y donde hay zonas donde no se puede acceder y "muchas personas esperan ser rescatadas". "Pedimos la máxima prudencia y respeto a esta norma", ha concluido Pilar Bernabé. FUENTE: EFE
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9:44
Teniente de alcalde de Oliva, en TVE: "Hay gente con el agua en la cintura"
“La dana Adam obliga a la UME ha desplegarse en Oliva por las inundaciones, que también afectan a Gandía y Denia. Hablamos con Salvador Llopis, teniente alcalde de Oliva: "La prioridad es evacuar a esa gente, sobre todo gente mayor, que está en sus viviendas" #LaHora19O https://t.co/xhnmkTcZSB“— La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) October 19, 2026
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9:52
La alcaldesa de Oliva pide en RNE a la gente que suba a las partes altas de las casas
“La alcaldesa de Oliva pide a los vecinos que no se desplacen y que se confinen en casa: "Los coches no pueden circular con normalidad. Que suban a las partes más altas de las casas. Está todo activado para que en breves pueda ser rescatados"“— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
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9:55
La delegada del Gobierno en Valencia: "Los helicópteros están rescatando personas"
“ENTREVISTA | @pilarbernabe, delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana: "La situación ha sido muy complicada durante esta madrugada" "Los helicópteros están trabajando en el rescate de personas en municipios como Oliva, Piles o Pego" https://t.co/uXovHhMDJW https://t.co/GXHJYbbmKg“— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) October 19, 2026
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9:59
Díaz pide a los trabajadores de las zonas afectadas que no corran riesgos
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a los trabajadores de las zonas afectadas por la dana que no corran riesgos: "Que nadie acuda a su puesto de trabajo si no se dan las condiciones. Tenemos los elementos jurídicos laborales para que nadie tenga accidentes y sufra consecuencias en su puesto de trabajo".
Ha querido lanzar este mensaje desde el Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea (EPSCO).
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10:02
Bernabé, en RNE: "La movilidad es inviable en algunos puntos de la Comunidad Valenciana"
La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha explicado en Las Mañanas de RNE que las lluvias torrenciales han provocado una situación "muy complicada" durante la madrugada en la Safor y la Marina Alta, especialmente en Pego y Oliva, donde se han acumulado más de 650 litros por metro cuadrado en algunos puntos.
Las inundaciones han dificultado el acceso a varios municipios y han obligado a evacuar playas y campings. Con la llegada del día, los helicópteros han intensificado los rescates de personas atrapadas, algunas de ellas en los tejados.
Bernabé ha destacado la coordinación entre las administraciones y los avisos a la ciudadanía, así como el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias, la Guardia Civil y la Policía Nacional.
La Generalitat ha decretado el confinamiento del litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia para facilitar las labores de emergencia y evitar desplazamientos.
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10:15
Alcalde de Pego, en RNE: "Tenemos gente en tejados esperando ser rescatada"
“¿ ENTREVISTA | Enrique Moll (@EnriqueMoll ), alcalde de Pego (Alicante) ¿¿ "Tenemos casas inundadas, gente en los tejados esperando a ser rescatada... Ni siquiera la UME puede acceder a la población. Mientras llueva, no se puede usar medios aéreos" ¿¿ https://t.co/HABQgJICKI https://t.co/3w8TqYIkmh“— Las Mañanas de RNE (@LasMananas_rne) October 19, 2026
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10:16
La Comunidad Valenciana prepara orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y norte de Alicante
La Generalitat Valenciana prepara una orden de confinamiento para el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ante la emergencia declarada por las lluvias que deja la dana Adam, según ha anunciado el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama.
El responsable autonómico ha insistido en que, tal y como recoge el mensaje ES-Alert remitido durante la mañana a estas zonas, se ha pedido a la población que permanezca en sus casas. "Las personas no pueden circular, no hay que desplazarse. Tienen que seguir en todo momento las recomendaciones que se están dando desde Emergencias", ha recalcado, en declaraciones a los medios.
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10:30
Dana histórica: en algunos puntos se han acumulado 700 litros por metro cuadrado
La dana Adam está provocando numerosas incidencias y uno de los episodios más extraordinarios vividos en la Comunidad Valenciana, similar a otro episodio de fuertes lluvias en el año 1987, según Marc Santandreu, del equipo de meteorólogos de TVE. En algunos puntos llevan acumulasos 700 litros por metro cuadrado.
FUENTE: EFE
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10:42
Pérez Llorca pide a los ciudadanos que sigan las indicaciones
El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido a los ciudadanos que sigan las indicaciones de emergencias y, en un mensaje en redes, ha informado de que ha contactado con el alcalde de Els Poblets para preocuparse por la situación del municipio, tras el desbordamiento del río Girona.
“Hace unos minutos he contactado con el alcalde de Els Poblets (Marina Alta) para conocer de primera mano cómo se encuentra la situación en su municipio, tras el desbordamiento del río Girona. ¿¿ Por favor, seguid las indicaciones de emergencias y la información del @GVA112 y los canales oficiales.“— JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) October 19, 2026
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10:47
El río Girona se desborda en Els Poblets (Alicante) y causa daños materiales
El río Girona se ha desbordado a su paso por el municipio de Els Poblets (Alicante), en la comarca de la Marina Alta, provocando numerosos daños materiales en la localidad.
El consistorio ha precisado que el desbordamiento ha provocado "inundaciones en las zonas próximas al cauce" y ha reclamado a toda la ciudadanía "extremar las precauciones, evitar cualquier desplazamiento innecesario y no acercarse al río ni a las zonas inundadas".
“¿ #DanaAdam Imágenes muy impactantes las de esta mañana en Els Poblets, con el río Girona desatado. ------------ ¿ #DanaAdam Imatges molt impactants les d'este matí als Poblets, amb el riu Girona desbordat. https://t.co/m7gS9NK7NS“— Climatología UA (@climatologia_ua) October 19, 2026
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10:52
Camiones y coches atrapados y problemas en la circulación en la C. Valenciana
El paso de la dana Adam en la Comunidad Valenciana está dejando imágenes de vehículos amontonados y camiones parados que no pueden circular debido a las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias.
FUENTE: EFE
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10:54
Los bomberos de Alicante siguen con los rescates en helicóptero en la Marina Alta
El Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante continúa a esta hora rescatando en helicóptero a las personas en las zonas afectadas por las inundaciones de la dana Adam que está afectando a localidades de la Marina Alta.
Según el Consorcio, casi la totalidad de sus efectivos de todos los parques de la provincia han estado trabajando a lo largo de la noche en rescates.
Han destacado la intervención en el desalojo del camping Naranjal, en Xàbia, de donde se evacuaron unas 64 personas a una sala polivalente del municipio.
Por el momento, los rescates se están dando solo en la Marina Alta y no constan heridos.
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11:00
Accesos a pueblos de Valencia y Alicante cortados por las lluvias
“Esta es la situación en el municipio de Pego (Valencia) afectado por la dana Adam https://t.co/Da6BogsdW5 https://t.co/0HILHWnGB1“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
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11:02
Renfe avisa de que el servicio puede verse alterado por lluvias
Renfe ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para sus clientes este lunes ante las fuertes lluvias que ya dejan acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado en zonas del litoral de la Comunitat Valenciana, según ha informado la operadora en sus redes sociales.
La compañía ha explicado que, debido a los avisos emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el servicio ferroviario puede verse alterado por tormentas, fuertes lluvias y viento durante toda la jornada.
Renfe ha explicado que, en caso de que ocurra algún cambio, el propio operador contactará con el cliente mediante SMS o el correo electrónico asociado a la reserva.
Previamente, Renfe había informado de que, con motivo del aviso rojo por fuertes lluvias emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantenía la suspensión de la circulación de las líneas de Cercanías C1 (València Estació del Nord-Gandia) y C2 (València Estació del Nord-Moixent).
Asimismo, Aena ha pedido que aquellos ciudadanos que tengan previsto volar en la zona este de la península Ibérica consulten el estado del vuelo con su aerolínea ante el aviso rojo por lluvias que permanece en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. FUENTE: EFE
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11:10
Sánchez: "La prioridad es proteger vidas"
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha arrancado un acto sobre educación con estas palabras: "Quiero dirigir un mensaje a las personas afectadas por la dana. Mensaje de solidaridad y de total apoyo, y también de alerta, porque la emergencia continúa. La prioridad es proteger vidas, y por eso pido a la ciudadanía q se informe por canales contrastados, eviten desplazamientos y sigan las indicaciones".
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11:12
La Guardia Civil realiza rescates en las zonas más complicadas
“¿ Pego #Alicante | DANA ¿ El Servicio Aéreo y el #GEAS de @guardiacivil realizan reconocimientos en zonas afectadas por el desbordamiento de barrancos. ¿¿ No te arriesgues. Sigue las indicaciones de los servicios de emergencia. https://t.co/95g0Dh4IFo“— Ministerio del Interior (@interiorgob) October 19, 2026
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11:15
Aemet desactiva la alerta roja en la C. Valenciana aunque la situación es muy complicada
“¿ En la Comunidad Valenciana, desactivada la alerta roja por lluvias, pero algunas localidades la lluvia continúa bloqueando el acceso por tierra ¿¿ Decenas de casas siguen con un metro de agua, con muchos vecinos esperando que les rescaten desde los tejados ¿¿ @AmonTu (@RTVEValencia )“— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
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11:22
El presidente de la Generalitat pide paciencia a las personas que esperan su rescate
El presidente de la Generalitat valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, ha señalado que, aunque están empezando a remitir las fuertes lluvias en la comunidad, la situación sigue siendo complicada por las fuertes lluvias caídas y ha pedido paciencia a las personas que esperan en sus casas para ser rescatadas y que serán trasladadas a zonas seguras.
Ha comparecido junto al conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé.
Valderrama ha dicho que "no hay que bajar" la guardia por la situación que han generado las lluvias torrenciales caídas, que han ocasionado un total de 1.249 incidencias, la mayoría en la provincia de Alicante.
Por su parte, Bernabé ha destacado la labor "sin descanso" de los servicios de emergencias en la región tras una noche "muy compleja" ante una situación completamente "extraordinaria". "En este momento se están produciendo aún rescates de personas que están en situación complicada", ha explicado, para recordar que desde las 7:00 trabajan en las zonas más afectadas la Unidad Militar de Emergencia y la Unidad de rescates de la Policía Nacional.
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11:38
Aemet afirma que no hay precedentes de tales lluvias en comarca de la Safor desde 1987
“No es la primera vez que pasa, pero en la climatología de la comarca de la Safor, solo encontramos el precedente del 3 de noviembre de 1987, por lo que hay que considerar que ha sido un temporal extraordinario.“— AEMET Comunitat Valenciana (@AEMET_CValencia) October 19, 2026
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11:41
Sánchez acudirá a las 12:30 al puesto de segumiento en Madrid
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá a las 12:30 al Centro Nacional de Seguimiento y Coordinación de Emergencias (CENEM) en Madrid, dependiente del Ministerio del Interior.
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11:50
145 municipios confinados en la Comunidad Valenciana
La Generalitat valenciana ha decretado el confinamiento de 145 municipios del litoral sur de Valencia y norte de Alicante como consecuencia de la dana Adam.
“¿ AVÍS ESPECIAL | EMERGÈNCIA PER PLUGES Confinament i restricció de la mobilitat en els municipis del litoral sud de València i del litoral nord d'Alacant inclosos en l'orde de la Conselleria d'Emergències i Interior. ¿ En cas d'emergència, 112. https://t.co/OhZ8Eju8Gd“— Generalitat (@generalitat) October 19, 2026
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11:51
La Aemet rebaja el aviso a amarillo en Ibiza y Formentera
“19/10 11:24 AVISOS HOY Y MAÑANA | España: lluvias, costeros, tormentas y vientos. Nivel máximo de aviso: naranja. Actualizaciones en https://t.co/BLdoSsO2Qv https://t.co/bAfSWjZMaa“— AEMET (@AEMET_Esp) October 19, 2026
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11:53
Corte de carreteras y cierre de instalaciones en Ibiza y Formentera por la dana
Ibiza y Formentera registran este lunes cortes de carreteras, cierre de instalaciones y suspensión de servicios como consecuencias con motivo de la alerta roja activada por la Dirección General de Emergencias e Interior del Govern como consecuencia de la dana Adam, que ya se ha rebajado a amarilla.
En la isla de Formentera, durante la noche se ha inundado la calle de Ponent de la Savina, y esta mañana se ha cortado la PM-820 de La Mola a La Savina y un tramo del camino de Can Marroig.
Al igual que en Ibiza, en la pitiusa menor también se mantienen cerrados servicios insulares como el polideportivo Antoni Blanc, las escoletas de Sant Ferran y sa Miranda, el centro de día, la Oficina de Atención Ciudadana (OAC) de la Mola, las inspecciones de ITV y no se aceptarán restos de poda ni residuos de construcción y demolición en el centro de residuos des Cap.
En la isla de Ibiza, el Ayuntamiento de Santa Eulària ha cerrado las carreteras de es Figueral, Cala Llenya, Cala Mestella, Morna y Atzaró, y el Ayuntamiento de Sant Antoni ha cerrado todas las oficinas municipales e instalaciones deportivas.
El Ayuntamiento de Sant Josep mantiene cerrada la carretera del aeropuerto, entre los kilómetros 3 y 5,5, así como las calles es Vedrá y es Vedranell, en es Cubells. También ha suspendido actividades y servicios municipales. FUENTE: EFE
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11:58
Centenares de rescates de personas atrapadas por el agua
Un dispositivo especial de helicópteros de distintas administraciones (Unidad Militar de Emergencias, Guardia Civil, Consorcios Provinciales, Salvamento Marítimo, Generalitat o bomberos forestales) realiza centenares de rescates a personas atrapadas por el agua en la mañana de este lunes en las localidades afectadas por la dana Adam.
FOTO: ANGELS GREGORI
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12:02
La dana afecta a playas de Valencia y Alicante
“La dana Adam ha afectado mucho las playas del litoral sur de Valencia y del norte de Alicante. Algunas instalaciones han quedado destrozadas y la mayoría de accesos, completamente cortados https://t.co/C89hzHyK3o https://t.co/zXIZvVIHae“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
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12:14
Feijóo pide precaución en "horas difíciles"
“Sigo con preocupación las noticias que llegan del temporal que está afectando a distintas partes de España. He hablado a primera hora del día con el President de la Comunitat Valenciana, y he vuelto a hacerlo hace un rato, para ponerme a su disposición y para trasladarle todo el apoyo del Partido Popular. Mi pésame a los familiares de los fallecidos y mi reconocimiento expreso a los trabajadores que están protegiendo a la población. Pido a la ciudadanía que extreme la precaución en estas horas difíciles.“— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) October 19, 2026
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12:21
Resumen de la situación de la dana en la Comunidad Valenciana:
-Lluvias extraordinarias con acumulados superiores a los 700 litros por metro cuadrado.
-La Generalitat Valenciana ordena el confinamiento de 145 municipios afectados en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante.
-La dana provoca importantes inundaciones, deja a personas atrapadas en casas y tejados, desborda ríos como el Girona y colapsa calles con coches amontonados.
-Una quincena de helicópteros trabaja en el rescate de personas afectadas por las inundaciones.
-Emergencias gestiona más de 1.000 incidencias hasta las 11:00.
-La dana provoca un fuerte temporal marítimo con olas de más de cuatro metros y fuertes vientos.
-Más de 100.000 alumnos sin clase, 80.913 corresponden a la provincia de Valencia y 21.868 a la de Alicante.
IMÁGENES DE ELS POBLETS CEDIDAS A RTVE
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12:40
A diez días del segundo aniversario de la dana, Valencia revive la pesadilla
“¿Empieza @MediodiaRNE con @Freecanusa ¿¿"La Comunidad Valenciana está reviviendo una pesadilla, a 10 días del segundo aniversario de la DANA. El temporal de momento deja, de momento, 2 víctimas mortales en toda España" ¿ En DIRECTO https://t.co/cgnoH15zBH https://t.co/WVkKo0sh44“— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
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12:43
La UME encuentra el cadáver de una persona por las inundaciones en Oliva, Valencia
“¿ La UME confirma una nueva víctima mortal en la Comunidad Valenciana por las lluvias, que eleva a tres los fallecidos por el temporal ¿¿ La Generalitat valenciana ha decretado el confinamiento obligatorio en La Safor y en La Marina ¿¿ @AmonTu (@RTVEValencia ) https://t.co/2bNaW1xqrq“— Mediodía en RNE ¿ (@MediodiaRNE) October 19, 2026
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12:58
Virginia, vecina atrapada en Oliva, a RNE: "La prevención hubiese sido muchísimo mejor"
Una quincena de helicópteros trabajan en el rescate de personas afectadas por las inundaciones en la Comunidad Valenciana. Virginia Zapater habla con RNE desde Oliva (Valencia), uno de los municipios más afectados por las lluvias. Se encuentra con su madre y sus perros en el tejado de casa. Su padre se encuentra en la planta baja.
En Mediodía RNE relata los momentos de angustia que han vivido, aunque siguen esperando a ser rescatados: "Sé que se están movilizando y que están haciendo todo lo que pueden. La prevención hubiese sido muchísimo mejor, llevamos dos años quejándonos de ello".
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13:15
El subdelegado del Gobierno recomienda fotografíar los daños para los seguros y ayudas
El subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, ha recomendado este lunes a todos los afectados por los daños materiales de la dana que fotografíen y documenten todos los daños materiales que han sufrido con vistas a los seguros y futuras ayudas de las administraciones.
En declaraciones a EFE tras reunirse con el alcalde de Els Poblets, José Luis Mas, Pineda ha señalado que esta labor de documentación es necesaria tanto para los que puedan beneficiarse de la póliza de un seguro como para recibir las futuras ayudas que otorguen la Generalitat Valenciana y el Gobierno central, ya que de otra manera será complicado resarcirse de las pérdidas económicas.
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13:20
La Guardia Civil comprueba si hay personas atrapadas en vehículos
“#DANA | La Guardia Civil continua garantizando la #seguridad en zonas afectadas por la DANA #ADAM, Reconocimiento de vehículos por parte del #GEAS Y #ServicioAéreo en la localidad de Pego (#Alicante) para verificar que no hay personas en su interior con motivo del desbordamiento de barrancos debido a la #DANAADAM #SeguridadCiudadana ¿062“— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026
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13:24
27 carreteras cortadas en toda España por las lluvias
“ACTUALIZACIÓN |¿¿¿ 27 Carreteras cortadas por inundaciones en: ¿ Córdoba ¿ Sevilla ¿ Alicante ¿ Valencia ¿ https://t.co/325nCFP9h4 https://t.co/0gxWLYm57a“— Ministerio del Interior (@interiorgob) October 19, 2026
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13:25
VÍDEO: Así ha sido el rescate de una madre y sus hijos en Oliva
“Así ha sido el rescate de una madre y sus dos hijos en Oliva. Cuando el helicóptero sobrevolaba la zona, han detectado una vivienda totalmente inundada y desde el tejado la familia solicitaba ayuda. https://t.co/rIboF3TGwf“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
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13:35
Los rescates de los bomberos de Alicante se centran en Pego, Els Poblets y El Verger
Los trabajos de rescate del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante por la dana Adam se han centrado en las localidades alicantinas de Pego, Els Poblets y El Verger, en la comarca de la Marina Alta.
Así lo ha trasladado a EFE el suboficial jefe de bomberos de la zona de la Marina Alta, Óscar Moján, quien ha señalado que la labor del consorcio se ha centrado en realizar rescates, pero también achiques de agua en las zonas donde se ha ido acumulando para poder entrar a las zonas donde se encontraban los ciudadanos.
Aunque todavía no pueden contabilizar el número exacto de servicios, sí que ha indicado que llevan varias horas centrados en los servicios relacionados con las lluvias desde que comenzara la dana Adam.
FOTO: VISTA AÉREA DE PEGO GUARDIA CIVIL/ EFE
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13:44
Tabla de surf para evacuar a una mujer de 93 años en Gandía
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“El agua en el interior de esta vivienda de #Gandía superaba el metro y medio de altura y Teresa, de 93 años de edad, se encontraba atrapada Nuestros agentes de @policia consiguieron una tabla de pádel surf con la que pudieron evacuar a tiempo a la mujer #DanaAdam #SomosTuPolicía“— Policía Nacional (@policia) October 19, 2026
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13:54
La Guardia Civil realiza casi 100 rescates
La Guardia Civil ha realizado un total de 95 rescates en la Comunidad Valenciana, 58 en Valencia y 37 en Alicante, y más de 820 agentes trabajan para resolver las múltiples incidencias por la dana en esta región. Se ha evacuado a más de 2.000 personas.
“#GuardiaCivil continua colaborando para garantizar la seguridad de la población. #Dana #Adam | Comunidad Valenciana ¿ 821 agentes ¿ 2100 evacuados (100 en #Jávea y 2000 en #Oliva) ¿ 58 rescates en #Valencia y 37 en #Alicante #Colabora ¿¿062 #SeguridadCiudadana #DanaAdam https://t.co/XgruuprEck“— Guardia Civil (@guardiacivil) October 19, 2026
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13:57
La dana se despide mañana para dar paso a un tiempo más estable en casi toda España
La dana Adam, que ha dejado lluvias extraordinarias, tres fallecidos y 145 localidades confinadas, dará sus últimos coletazos el martes, con chubascos todavía en el norte de Cataluña y en la isla de Menorca, antes de dar paso a una semana con tiempo más estable en buena parte de España.
Mañana se espera que sea el "último día del temporal asociado a la dana Adam", ha avanzado Rubén Del Campo, portavoz de Aemet, quien ha precisado que las lluvias intensas de Cataluña previstas para esta tarde y durante las siguientes horas tendrán continuidad la madrugada del martes, mientras que en las Baleares también podrían prolongarse un poco más.
Por otro lado, en las Canarias aumentará la inestabilidad y mañana lloverá en las islas occidentales, con algún chubasco fuerte en la isla del Hierro, sin descartarlo en la isla de La Palma.
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14:15
¿Cómo trabajan los equipos de rescate durante las inundaciones?
Oliva, en Valencia, amanecía con calles y carreteras anegadas y helicópteros sobrevolando la localidad para rescatar a personas atrapadas por las inundaciones provocadas por la dana Adam. En una situación así, cada intervención puede ser decisiva. Vamos a conocer cómo se organizan y cómo trabajan los equipos de rescate en este tipo de situaciones. Hablamos con Francesc Martínez, Oficial del Grupo de Actuaciones Especiales de la Generalitat de Catalunya. Nos explica qué triaje se realiza para atender a las personas que lo necesitan, qué problemas puede entrañar hacerlo en situaciones meteorológicas adversas y cuáles son los protocolos que siguen en este tipo de rescates.
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14:27
Los caudales de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), con tendencia a estabilizarse tras las lluvias
La CHJ sigue "muy pendiente" de la situación en las zonas más afectadas de las comarcas de la Safor y la Marina Alta. En redes sociales, pide "mucha precaución" porque continúa el peligro de crecidas en ramblas y cauces, e insta a seguir la información y recomendaciones de Emergencias 112.
En concreto, el aforo del río Vernissa en Rótova (Valencia) ha descendido a umbral naranja, con un caudal de 90,62 m3/s. El caudal del Serpis a su paso por el azud de Font d'en Carrós (Valencia) ha bajado a 30 m3/s y continua en umbral amarillo. El resto de puntos de control continúan "en normalidad", apunta la CHJ.
Por su parte, los caudales del río Girona, en zonas como Beniarbeig (Alicante), y del río Vaca siguen en tendencia descendente tras los desbordamientos que se han producido durante este lunes por la mañana en algunos puntos.
“Actualización #DanaAdam | Lunes 19 octubre 13.50h Seguimos muy pendientes de la situación en las zonas más afectadas de las comarcas de la Safor y la Marina Alta. ¿¿La intensidad de las lluvias ha remitido en las últimas horas y los caudales tienden a estabilizarse. Sigue ¿ https://t.co/LK5ns6FzDP“— Confederación Hidrográfica del Júcar (@CHJucar) October 19, 2026
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14:30
Un total de 130 personas están en albergues de Cruz Roja en Oliva
Así lo han informado fuentes de los servicios de emergencia de la localidad valenciana
"Por ser rescatadas quedan muchas personas, pero no con riesgo para la vida", han dicho en declaraciones a la prensa.
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14:37
Joan Mata, concejal de Oliva: "Estamos priorizando a gente que tenga emergencia"
En declaraciones a RNE, ha explicado qué orden se está siguiendo para rescatar a las personas que así lo requieren
“¿¿Hablamos con Joan Mata, concejal del ayuntamiento de Oliva (Valencia) En @MediodiaRNE con @Freecanusa, explica qué orden se está siguiendo para rescatar a las personas que así lo requieren: "Estamos priorizando a gente que tenga emergencia" https://t.co/O0adks2nQq“— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
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14:42
La dana Adam provoca dos cancelaciones, 16 desvíos y retrasos en los aeropuertos de Palma e Ibiza
Las lluvias y tormentas este lunes han provocado dos cancelaciones, 16 desvíos de vuelos y decenas de retrasos en los aeropuertos de Palma y Ibiza. Según los datos facilitados por Aena, en el aeropuerto de Ibiza, hasta las 14.00 horas, el mal tiempo ha obligado a desviar un vuelo, mientras que en el de Palma, han sido 15 los desvíos y también se han cancelado dos vuelos.
En Son Sant Joan hay retrasos generalizados, tanto en la salida de vuelos como en la llegada.
Enaire ha informado en redes sociales que las condiciones de meteorología adversa en todo el litoral mediterráneo y Baleares, provocadas por la dana Adam, están ocasionando regulaciones del tráfico aéreo por seguridad. EP
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14:47
La Policía rescata a una anciana de 93 años en Gandia utilizando una tabla de pádel surf
Agentes de la Policía Nacional han logrado rescatar a una anciana de 93 años que había quedado atrapada en su casa de Gandia (Valencia) en pleno temporal utilizando una tabla de pádel surf.
Según informa este cuerpo de seguridad, el agua en el interior de esta vivienda de la capital de la Safor, una de las comarcas más golpeadas por los efectos de la dana Adam, superaba el metro y medio de altura y Teresa, de 93 años de edad, se encontraba atrapada. Ante esta situación, los policías consiguieron una tabla de pádel surf con la que pudieron evacuar a tiempo a la mujer.
Desde la Policía detallan que el rescate se ha producido durante las labores de patrullaje efectuadas en la zona de Venecia de esta localidad a fin de prestar auxilio a posibles ciudadanos atrapados como consecuencia de las anegaciones. EP
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14:51
Dos muertos en el municipio de Oliva eleva a cuatro los fallecidos por las fuertes lluvias
El paso de la dana Adam por España ha dejado hasta ahora cuatro personas muertas, dos el fin de semana en Barcelona y Sagunto, Valencia, y otras dos en la localidad valenciana de Oliva. Además, en este mismo municipio se investigan las causas del fallecimiento de otra mujer.
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15:32
La Generalitat mantiene el confinamiento en ocho municipios y lo levanta en el resto
El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado que se levanta el confinamiento en los municipios de las provincias de Valencia y Alicante afectados por las intensas precipitaciones excepto en ocho, donde se sigue trabajando en el rescate de personas afectadas.
Se trata de Bellreguard, Oliva, Daimús, Piles y Miramar, en el litoral sur de la provincia de Valencia; y Xàbia, Pego y Els Poblets, en el litoral norte de Alicante, según Valderrama. El conseller ha indicado que se ha decidido que seguían confinados tras hablar con sus alcaldes y alcaldesas para saber de primera mano cuál era la situación y con el objetivo de que se pudiera en ellos trabajar y realizar el trabajo de rescate de personas y de achiques necesarios.
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15:39
1.513 incidentes
Respecto al número de incidentes producidos hasta el momento relacionados con el episodio de lluvias, el conseller Juan Carlos ha concretado que la cifra se eleva ya hasta los 1.513: 1.031 en la provincia de Valencia, 468 en Alicante y 14 en la provincia de Castellón.
Asimismo, ha apuntado que se ha habilitado un pabellón polivalente en la localidad de Oliva con capacidad para 150 personas y que durante la pasada noche 48 personas han dormido en los distintos albergues abiertos para prestar asistencia a quienes no podían permanecer en sus domicilios.
Respecto a las condiciones meteorológicas, Valderrama ha indicado que a primera hora de la tarde ya "están mejorando", según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con lo cual la evolución de la situación es "favorable". No obstante, ha insistido en que no hay que "bajar la guardia" y hay que "colaborar todos para que los servicios esenciales de emergencias puedan realizar su trabajo y seguir rescatando personas que todavía están atrapadas".
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15:41
Ibiza registra su récord de precipitaciones
“¿¿ RECORD ABSOLUTO | Precipitación en 24 horas. ¿¿ La estación meteorológica del aeropuerto de Ibiza acumuló 173,8 mm el 18 de octubre. ¿ Es la cifra más alta registrada en 24 horas en esta ubicación desde, al menos, 1944, año en el que empezaron las mediciones. https://t.co/sJc32fY149“— AEMET (@AEMET_Esp) October 19, 2026
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16:02
Rescatadas más de 450 personas hasta el momento entre Guardia Civil, UME y Policía Nacional
La delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ha informado de que 450 personas han sido rescatadas hasta el momento. La Guardia Civil ha llevado a cabo 226 rescates tanto por vía aérea como por tierra; la UME, por su parte, ha rescatado a más de 200 personas y la Policía Nacional a 25. "Los rescates siguen en marcha", ha informado Bernabé al término de la reunión del Cecopi, y ha pedido a la población que se mantenga confinada en los ocho municipios donde sigue vigente la orden para facilitar las labores de rescate.
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16:11
Cataluña no descarta elevar la alerta a nivel rojo la alerta por la tarde
Las lluvias se desplazan en este momento hacia Cataluña y pueden ser intensos en puntos del litoral y el prelitoral. Las autoridades de Protección Civil no descartan elevar a rojo -nivel máximo- la alerta y enviar Es-Alert en los que se recomiende suspender la movilidad.
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16:24
Así se ha vivido la dura jornada de lluvias en Oliva, uno de los municipios más afectados
“Los equipos trabajan contrarreloj para intentar rescatar a todas las personas que se han quedado aisladas por el agua en Valencia y Alicante después de una noche muy complicada. La Dana Adam deja ya, al menos, cuatro fallecidos. ¿¿@toni_casanova y @mireiab12 https://t.co/LfFMK8mBp5“— Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026
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16:46
Una mujer con movilidad reducida que vivía sola y un hombre en un cámping, las dos víctimas de Oliva
Los servicios de emergencia que trabajaban en el rescate de personas incomunicadas han hallado este lunes el cadáver de una mujer con movilidad reducida en el bajo de su casa en Oliva, donde vivía sola. Su sobrina alertó de estas circunstancias a los servicios de emergencias, que encontraron el cadáver posteriormente. Poco después, la Delegación del Gobierno ha confirmado la muerte de un hombre de 64 años a causa de un infarto en un cámping de la misma localidad.
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16:55
[VÍDEO] La dana Adam azota Baleares con inundaciones en Ibiza y lluvias en Mallorca
La dana Adam mantiene en alerta a Baleares, aunque la situación comienza a mejorar. El punto más crítico ha sido Ibiza, donde esta madrugada volvió a activarse el aviso rojo por lluvias torrenciales e inundaciones. En estos momentos, las precipitaciones más intensas se desplazan hacia Mallorca.
Tras un fin de semana marcado por el riesgo extremo y las incidencias provocadas por el temporal, la lluvia ha dado una tregua en algunas zonas. Aun así, la UME continúa desplegada sobre el terreno para colaborar en las tareas de achique de agua, limpieza y recuperación de la normalidad.
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17:10
Valencia, la provincia con más incidencias por la dana
De las 1.572 incidencias registradas por emergencias en la Comunidad Valenciana debido a la dana Adam, la mayor parte de ellas, 1.083, han sido en Valencia. Otras 475 se han localizado en Alicante y 14 en Castellón. Todo ello desde el sábado hasta este lunes.
Los municipios más afectados han sido Oliva (con 664 incidencias), Xàbia (139), Gandia (100), Dénica (82), Pego (74), Miramar (65), Valencia (56) y Alicante (46). Entre los problemas más habituales están la acumulación de agua, el rescate de personas o vehículos bloqueados.
“¿¿¿¿(16:00 h) Seguiment de l'episodi de pluges i tempestes ¿ El Centre de Coordinació d'Emergències ha gestionat, des de les 13:57 h del 17/10 fins a les 16:00 h de hui, 19/10, un total de 1.572 incidències a la Comunitat Valenciana: ¿¿ Per província (incidències): ¿ València: 1.083 ¿ Alacant: 475 ¿ Castelló: 14 ¿¿ Municipis amb més incidències ¿ Oliva: 664 ¿ Xàbia: 139 ¿ Gandia: 100 ¿ Dénia: 82 ¿ Pego: 74 ¿ Miramar: 65 ¿ València: 56 ¿ Alacant: 46 ¿¿ Incidències més habituals: ¿¿ Acumulacions d'aigua ¿¿ Rescats de persones ¿¿ Persones incomunicades ¿¿ Vehicles bloquejats ¿¿ Danys materials en immobles i via pública ¿¿ Incidències en la xarxa viària“— Emergències 112CV (@GVA112) October 19, 2026
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17:18
Vídeo: Cuatro muertos por la dana Adam, que deja lluvias históricas y cientos de rescates
El paso de la dana Adam por España ha dejado hasta ahora cuatro personas muertas, dos el fin de semana en Barcelona y Sagunto, Valencia, y otras dos en la localidad valenciana de Oliva. Además, en este mismo municipio se investigan las causas del fallecimiento de otra mujer.
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17:23
Trece vuelos desviados y doce cancelados en Baleares como consecuencia de la dana
Un total de trece vuelos han sido desviados y otros doce cancelados debido a los efectos de la dana Adam. Según datos de Aena, hasta las 16:00 horas, el aeropuerto de Son Sant Joan de Mallorca ha sido el más afectado por la climatología adversa, puesto que se han registrado 12 vuelos desviados y otros diez han tenido que ser cancelados. En cuanto al de Ibiza, ha registrado un desvío y cinco cancelaciones (tres son conexiones con Palma suspendidas por mala climatología, también contabilizadas en el cómputo de Son Sant Joan, y dos con el de Elche-Alicante). También se ha visto afectado el de Menorca, puesto que uno de los vuelos con conexión con Palma cancelados hacía la ruta con la isla.
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17:25
Pérez Llorca confirma tres fallecidos en la Comunidad Valenciana
El president de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha confirmado que son tres los fallecidos a causa de la dana Adam: una mujer de 79 años, que ha muerto ahogada, un hombre que ha padecido un infarto y otra mujer en Sagunto, que falleció en el mar. A ello, habría que sumarle otra fallecida en Barcelona, haciendo un total de cuatro muertos en toda España a causa de las lluvias e inundaciones.
“Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalitat Valenciana: "Hablamos de tres personas fallecidas, una ayer en Sagunto y dos esta mañana. Aunque es cierto que hay zonas en las que aún no se ha podido entrar, hay que ser prudentes" #Canal24horas https://t.co/ul3cLtcDQH“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
Desde Oliva, uno de los municipios más afectados por el temporal, Pérez Llorca ha dicho que "la prioridad" en estos momentos son las personas y los rescates, aunque algunos de los más complicados ya han sido llevados a cabo con éxito. Más tarde, ha continuado, será el momento de hacer balance de daños y cuestiones políticas. "Lo que quiere la sociedad es ver una buena coordinación" entre administraciones, ha sentenciado.
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17:43
El Ejido, Almería, cifra en más de cinco millones de euros los daños de la dana
El Ayuntamiento de El Ejido, en Almería, ha cifrado en más de cinco millones de euros la primera valoración de los daños materiales causados por el paso de la dana Adam. El temporal dejó el sábado 70 litros por metro cuadrado en unas dos horas y hay unas 100 hectáreas de invernaderos afectadas en el municipios, según el cáculo del consistorio al que ha accesido EFE. El coste de los daños en suelo rústico asciende a 4,34 millones de euros, de los cuales 3,9 millones corresponden directamente a explotaciones agrícolas. Los invernaderos han sufrido graves inundaciones por la entrada de escorrentías de agua y lodo, así como el derrumbe de muros y el colapso estructural de algunas instalaciones.
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17:55
Organizaciones ecologistas piden la prohibición de construir en zonas inundables
Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han pedido prohibir la construcción en zonas inundables y reubicar las viviendas situadas en ellas tras los daños de la dana Adam, que ya ha dejado carreteras cortadas, ríos y torrentes desbordados y poblaciones confinadas en Baleares y la Comunidad Valenciana.
"Evidentemente no es una cosa que se hace de un día para otro, pero sí que empezar a quitar población e infraestructuras críticas de zonas que sabemos que están en alto riesgo y por supuesto pues no seguir construyendo ahí", ha dicho a responsable de Adaptación de Greenpeace, Elvira Jiménez, quien ha planteado aumentar la permeabilidad de los suelos y mitigar el cambio climático.
WWF, por su parte, ha instado a llevar a cabo la reforestación en zonas de pendiente, mientras que SEO Birdlife ha pedido "acciones coordinadas" entre las administraciones.
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18:07
Tarde complicada en Arcos de la Frontera, Cádiz
Un fuerte episodio de lluvias se ha concentrado esta tarde en Arcos de la Frontera, Cádiz, inundando algunos puntos de la ciudad. Ríos de barro han recorrido algunas de las calles, ha arrastrado mobiliario urbano y ha dañado bajos comerciales y viviendas.
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18:19
Sánchez traslada su apoyo a Pérez Llorca y Prohens por la dana
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha contactado con los presidentes de la Comunitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, e Illes Balears, Marga Prohens, "para trasladarles todo el apoyo del Gobierno de España ante las consecuencias de la dana Adam".
Así lo ha indicado el jefe del ejecutivo en un mensaje en redes sociales, en el que también destaca que los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están colaborando en las labores de salvamento y evacuación de personas. "Y ponemos a su disposición todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios", ha anunciado Sánchez.
“Hoy he conversado con el presidente de la Comunitat Valenciana, @JFPerezLlorca, y la presidenta de Illes Balears, @MargaProhens, para trasladarles todo el apoyo del Gobierno de España ante las consecuencias de la DANA Adam. Los efectivos de la @UMEgob están colaborando en las labores de salvamento y evacuación de personas y ponemos a su disposición todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios.“— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 19, 2026
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18:25
Mejora la situación en Oliva y Gandía
La situación va mejorando poco a poco en Oliva por la bajada del agua acumulada, mientras el centro polivalente del municipio sigue recibiendo "un goteo constante de gente que está siendo rescatada", de acuerdo con fuentes consistoriales. Hasta una quincena de helicópteros sigue trabajando en la zona, participando en el rescate de decenas de personas, por lo que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha pedido "mucha paciencia".
La previsión también es levemente mejor en la ciudad de Gandía, donde no llueve desde hace varias horas, aunque "se necesitarán unos días para la vuelta a la normalidad", como ha manifestado el alcalde del municipio, José Manuel Prieto. Pese a que aún hay zonas con acumulados de agua y algunas vías siguen cortadas, la mayoría de las vías públicas ya han restituido la normalidad y se trabaja en los daños materiales en propiedades.
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18:28
Rescates en helicóptero en Oliva
Los helicóptero de la Guardia Civil han realizado rescates de personas aisladas en el entorno de Oliva, debido a las fuertes lluvias y desbordamientos generados por la dana Adam.
“Helicópteros de la Guardia Civil, junto con equipos del GREIM, están rescatando a personas aisladas por la dana Adam, mientras otros agentes auxilian a la población usando balsas Sigue el minuto a minuto con la última hora: https://t.co/Da6BogsLLD“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
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18:40
Bernabé dice que ha habido "anticipación" con la dana Adam
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha señalado este lunes que en la actual dana ha habido "anticipación", se ha avisado a la población y ha existido coordinación institucional, a diferencia de la del 29 de octubre de 2024, que causó la muerte de 233 personas en la provincia de Valencia.
Lo ha indicado en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva, donde preguntada por la comparación con la dana de hace dos años ha afirmado que en este episodio se han puesto las medidas "de avisos y prevenciones necesarias" para que la gente se quedara en sus domicilios en una situación "tan adversa y tan complicada" como la de anoche
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19:05
Un hombre muere al caer una roca sobre su vehículo en Málaga
Investigan la muerte de un hombre de 41 años en Málaga al caerle una roca sobre su coche, que podría haber sido por un desprendimiento por la dana Adam que azota la zona. El alcalde de Benaoján, Guillermo Montes, ha dicho a RNE que ha llovido "bastante" y que algunos vecinos han visto rayos y escuchado truenos. Los hechos han ocurrido en la M-400 y han dejado tres heridos: dos hombres de 21 años y otra mujer de 19. La provincia tiene activada una alerta naranja.
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19:16
Cuatro detenidos en Oliva, Valencia, por robar en casas aprovechando la dana
Cuatro personas han sido detenidas por robar este lunes en viviendas de Oliva, Valencia, uno de los municipios más afectados por la dana Adam, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a RNE.
Casi 400 personas en Oliva han tenido que ser realojadas en un polideportivo tras ser evacuadas en la zona de la playa durante el temporal. Además, tres municipios siguen intransitables en este momento en la Comunidad Valenciana y ocho pueblos están confinados.
“4 detenidos en Oliva (Valencia) por aprovechar los efectos de la dana para robar en casas ¿¿El municipio es uno de los más castigados por las lluvias con 400 evacuados ¿¿Lorena Mayordomo | @RTVEValencia https://t.co/u4s6D2RykD“— Radio 5 (@radio5_rne) October 19, 2026
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19:47
Actualización: Trece vuelos desviados y 17 cancelados en Baleares
El paso de la dana Adam por Baleares ha provocado este lunes hasta la fecha un total de trece vuelos desviados y otros 17 cancelados, la mayoría en Palma, si bien los aeropuertos se mantienen operativos. Según datos de Aena, hasta las 19:00 horas, el aeropuerto de Son Sant Joan ha sido el más afectado por la climatología adversa, puesto que se han registrado 12 vuelos desviados y otros 15 han tenido que ser cancelados. En cuanto al de Ibiza, ha registrado un desvío y cinco cancelaciones (tres son conexiones con Palma suspendidas por mala climatología, también contabilizadas en el cómputo de Son Sant Joan, y dos con el de Elche-Alicante). También se ha visto afectado el de Menorca, puesto que uno de los vuelos con conexión con Palma cancelados hacía la ruta con la isla. (EFE)
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20:00
El Verger suspende las clases este martes ante posibles daños
El Ayuntamiento de El Verger, en Alicante, ha informado de que este martes "quedan suspendidas las clases en el CEIP Segària y en la Escuela Infantil Municipal, así como todas las actividades culturales y deportivas" de esta localidad de la comarca de la Marina Alta. Esta decisión, ha señalado en una publicación en redes sociales, "se adopta como medida preventiva ante los posibles daños ocasionados por la dana Adam". Los servicios técnicos municipales revisarán las instalaciones para comprobar su estado y garantizar la seguridad antes de retomar la actividad habitual.
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20:07
Restablecidas la líneas C1 y C2 de Cercanías Valencia
Renfe ha restablecido a las 18.30 horas de este lunes la circulación de los trenes de Cercanías de las líneas C1 (València-Gandia) y C2 (València-Xàtiva- Moixent), tras la interrupción del servicio el domingo por la dana Adam. La reanudación de los servicios se ha producido una vez finalizada la inspección de las infraestructuras ferroviarias, ha apuntado Adif en un comunicado.
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20:11
Este martes se reanudan las clases en Baleares
El Govern balear ha anunciado que se reanudan con normalidad las clases en Mallorca, Ibiza y Formentera, tras la suspensión de la actividad lectiva de este lunes por la situación meteorológica y el riesgo de inundaciones. No obstante, la Conselleria de Educación ha pedido a la comunidad educativa y a las familias que estén pendientes de las comunicaciones de sus centros y de la información en los canales oficiales del Govern.
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20:14
La dana Adam mantendrá el martes en aviso a nueve provincias
La dana Adam mantendrá este martes en aviso a nueve provincias en un día en el que Barcelona y Gerona alcanzarán el nivel naranja por lluvias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Además, habrá avisos por lluvias y tormentas en Mallorca, Ibiza y Formentera; Lleida y Tarragona; el Campo de Cartagena y Mazarrón; y Alicante. Asimismo, habrá avisos amarillos por lluvias en Jaén y El Hierro, así como por tormentas en Barcelona y Girona. Girona también tendrá aviso por fenómenos costeros.
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20:15
Ocho municipios en Valencia siguen confinados
Continúan confinados ocho municipios valencianos por las intensas tormentas de las últimas 24 horas Las autoridades piden que no se baje la guardia, porque hay zonas con mucha agua acumulada. Informa nuestra compañera de TVE María José Rochina.
“Continúan confinados ocho municipios valencianos por las intensas tormentas de las últimas 24 horas Las autoridades piden que no se baje la guardia, porque hay zonas con mucha agua acumulada ¿¿María José Rochina #Canal24horas https://t.co/FZMOZ3VD8M“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 19, 2026
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20:29
La Generalitat Valenciana levanta el confinamiento en los ocho municipios restantes
La Generalitat ha levantado el confinamiento en los ocho municipios de la Comunitat Valenciana donde estaba aún vigente esta medida por la dana Adam. Las localidades son: Daimús, Bellreguard, Miramar, Piles, Oliva, Els Poblets, Xàbia y Pego.
“¿ S'alça el confinament i la restricció de la mobilitat en els municipis del litoral sud de València i del litoral nord d'Alacant. https://t.co/8bc2dv90dm“— Generalitat (@generalitat) October 19, 2026
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20:41
Sanidad se pone a disposición de la Generalitat para la dana
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha traslado sus condolencias a las víctimas de la dana Adam y ha mandado su apoyo a las personas afectadas. "Desde el Ministerio de Sanidad estamos a disposición de la Generalitat para colaborar en todo lo necesario. Todo mi reconocimiento a los equipos sanitarios y de emergencias", ha indicado García en un publicación en redes sociales.
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20:46
La Generalitat levanta el confinamiento debido a la disminución de las lluvias
El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, Juan Carlos Valderrama, ha confirmado en una entrevista a RNE el levantamiento del confinamiento de los ocho municipios que mantenían esta medida. La razón, ha comentado, es que "han disminuido las lluvias en todo el litoral sur de Valencia y norte de Alicante".
"Hemos mantenido una reunión del CECOPI en la que viendo las condiciones meteorológicas, la disminución del temporal marítimo en el que olas de tres o cuatro metros han bajado a 50 o 60 centímetros y que han disminuido las lluvias en todo el litoral sur de Valencia y norte de Alicante, se ha tomado la decisión de desconfinar", ha dicho sobre la medida que afecta a Oliva, Bellreguard, Daimús, Miramar, Piles, Xàbia, Pego y Els Poblets y que asegura que ha consultado previamente con los alcaldes.También se va a desmovilizar la Unidad Militar de Emergencias (UME).
“¿Juan Carlos Valderrama, conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, confirma el levantamiento del confinamiento de los ocho municipios restantes ¿¿Los municipios son Oliva, Bellreguard, Daimús, Miramar, Piles, Xàbia, Pego y Els Poblets ¿¿ https://t.co/zUKyWyaiQ3 https://t.co/JbkKSLadwe“— 24 horas de RNE (@24horas_rne) October 19, 2026
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21:02
Las lluvias evolucionan en Cataluña sin incidencias relevantes Barcelona
El episodio de lluvias intensas que afecta este lunes a Cataluña evoluciona "sin incidencias relevantes", aunque se mantiene el grado de peligro naranja ante la posibilidad de que puedan acumularse entre 50 y 100 litros por metro cuadrado en algunas comarcas, principalmente del litoral y prelitoral. El Subdirector de Programas de Protección Civil de la Generalitat, Sergio Delgado, ha destacado en una comparecencia ha pedido a la población que mantenga las precauciones, no baje la guardia y evite las zonas de riesgo por acumulación de agua.
Las mayores precipitaciones se han registrado hasta ahora en las localidades tarraconenses de Falset (67 litros por metro cuadrado), Tivisa (64,4 litros) y Torroja de Priorat (55,4).
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21:10
Los efectos de la dana Adam dejan cuatro muertos, cientos de personas rescatadas y numerosos daños aún por cuantificar. La peor parte se la está llevando la Comunidad Valenciana, especialmente el norte de Alicante y el sur de Valencia.
“La peor parte de la dana Adam se la está llevando la Comunidad Valenciana, especialmente el norte de Alicante y el sur de Valencia ¿¿María José Rochina / @annalladoferrer https://t.co/zLm6eX3VW4“— Telediarios de TVE (@telediario_tve) October 19, 2026
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21:19
Seis municipios de Valencia y Alicante mantendrán clases suspendidas este martes
Un total de seis localidades de Valencia y Alicante mantendrán las clases suspendidas este martes por la dana Adam, ha indicado la Conselleria de Educación. En la provincia de Valencia, se trata de los municipios de Miramar, Oliva, Bellreguard y Piles. Por su parte, en la provincia de Alicante no tendrán clase los alumnos de El Verger y Els Poblets.
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21:45
Sánchez visitará el Puesto de Mando Avanzado en Oliva
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitará este martes sobre las 12:30 el Puesto de Mando Avanzado en Oliva, Valencia, y mantendrá un encuentro con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación y con los alcaldes de los municipios afectados por la dana. Junto a él, asistirán la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el president de la Generalitat Valenciana, Juan Francisco Pérez Llorca, y la delegada del Gobierno en la C. Valenciana, Pilar Bernabé.
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22:39
Actualización | Cuatro muertos por la dana Adam, que deja lluvias históricas y cientos de rescates en la Comunidad Valenciana
El paso de la dana Adam ha desencadenado este lunes una situación de extrema emergencia en el Levante peninsular y Baleares, dejando inundaciones históricas, atrapamientos masivos y la parálisis de la vida cotidiana.
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23:45
Oliva, zona cero de la dana Adam, por Paloma Castillo y Mariló Tarancón
Calles totalmente anegadas. Vecinos subidos a la parte más alta de sus viviendas y otros atrapados en sus pisos, cercadas por el agua. Oliva, Valencia, se ha convertido en la zona cero de Adam tras acumularse más de 450 litros en 24 horas. Con al menos 664 incidencias, esta dana se ha cobrado la vida de dos personas en este municipio, que se suman a las otras dos víctimas mortales que ha habido, una de ellas en Sagunto, Valencia, y otra en Barcelona.
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23:55
Finalizamos aquí la narración minuto a minuto de lo ocurrido hoy en las localidades afectadas por la dana Adam. Puedes seguir informado en RTVE.es, en el Canal 24 Horas, RNE y nuestras redes sociales. ¡Muchas gracias!