El Gobierno aprobará este martes un paquete de medidas que amplía o mejora las prestaciones sociales
- También aprobará un paquete de 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias
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El Gobierno llevará a los próximos Consejos de Ministros de aquí a la celebración de las elecciones generales el próximo 29 de noviembre varios paquetes de medidas de calado social, empezando por este martes cuando se aprobará un decreto ley con la ampliación de la protección ante la incapacidad por patologías asiciadas a la menopausia o para las víctimas de violencia de género, así como la mejora de las condiciones de otras pensiones como las de viudedad.
Según ha adelantado este lunes El País y han confirmado a RTVE, se trata de medidas que amplían derechos o mejoras de condiciones de pensiones para distintos colectivos, y que posteriormente tendrán que ser convalidadas antes de un mes por la diputación permanente, según ha confirmado fuentes del Ministerio de Seguridad Social.
En concreto, en el caso de lo que se aprobará este martes, el decreto ampliará la incapacidad temporal para mujeres que sufren patologías asociadas a la menopausia; y para víctimas de violencia de género, que tendrán una prestación del 60% de la base reguladora hasta el día 20 de la baja y del 75% a partir de entonces. La empresa abonará el salario el día de la baja, pero a partir de entonces, la Seguridad Social abonará la prestación, señala el Gobierno.
Otras prestaciones mejoradas
Según indica Efe, también se mejorará, además, la prestación para padres y madres por cuidado de menores con cáncer o enfermedades graves, de forma que los dos progenitores podrán recibirla de forma alternativa o simultánea. En casos de mayor vulnerabilidad, podrá mantenerse más allá de los 26 años cuando la persona afectada presente una dependencia de grado III o una discapacidad especialmente elevada.
Se ampliará el acceso a las pensiones de viudedad en caso de parejas de hecho y, a partir de ahora, la existencia de hijos en común será suficiente para acreditar la realidad de una pareja de hecho para acceder a esta prestación, algo que en la actualidad estaba generando problemas. Además, el decreto permitirá revisar en los próximos 12 meses las solicitudes que fueron denegadas.
Se mejoran también las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas, de forma que ninguna de estas pensiones podrá situarse por debajo del equivalente a dos salarios mínimos (2.442 euros), una cantidad un 36% mayor al que había ahora, que quedó desfasada.
Además, se amplía la protección de los huérfanos y huérfanas por violencia de género, aumentando tanto las prestaciones contributivas, con un suelo de dos veces el salario mínimo interprofesional (SMI), como las no contributivas, que podrán alcanzar hasta dos veces ese sueldo mínimo. Y por último, se mejora el Fondo de Garantía del Pago de Alimentos, triplicando la cuantía máxima de los anticipos por beneficiario (de 100 a 300 euros) y su duración, para proteger a los menores cuando un progenitor incumple sus responsabilidades.
Fuentes de Moncloa aseguran que no se trata de "martes sociales", sino que lo que hará el Ejecutivo es "gobernar" y llevar al Consejo de Ministros medidas que "ejemplifican" lo que hacen en contraposición a lo que podría hacer el PP. "Nosotros lo que vamos a hacer todos los martes es gobernar y traer esas cosas que ejemplifican lo que nosotros hacemos, que no es lo mismo que gobierne el PP", defienden.
Paquete para impulsar residencias universitarias
En un acto en el Palacio de la Moncloa, donde se ha firmado la 'Declaración sobre el proyecto de Real Decreto del Estatuto del Estudiantado Universitario', el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que este martes también el Consejo de Ministros aprobará un paquete de 45 millones de euros para impulsar residencias universitarias.
Vamos a concretarlo en siete proyectos concretos que se pondrán en marcha en
un muy breve espacio de tiempo y que en una primera fase
crearán cerca de 2.000 nuevas plazas en universidades públicas de todo el país.
Creo que esto es muy
importante porque de alguna manera desde la universidad también estamos
garantizando esa igualdad de oportunidades
El jefe del Ejecutivo ha defendido esta medida alegando que "la universidad no es inmune a a uno de los problemas del país, que es el acceso a la vivienda". "Cuando un estudiante no puede vivir donde le gustaría estudiar, la universidad deja de ser ese motor de prosperidad y de igualdad de oportunidades", ha indicado.
En concreto, en una primera fase se pondrán en marcha siete proyectos, con los que se crearán 2.000 nuevas plazas en las universidades públicas, según ha desvelado Sánchez.
Junto a este paquete de 45 millones para impulsar las residencias, este martes el Consejo de Ministros también aprobará el nuevo estatuto del estudiante universitario, que viene a "actualizar" el estatuto aprobado en 2010, el "primero de la democracia".
"Con este estatuto contribuimos a que las universidades cumplan su función de ascensor social, con un marco de derechos y obligaciones destinado a garantizar seguridad y oportunidades para todos", ha señalado Sánchez. El nuevo reglamento reconoce nuevos derechos, potencia la participación y representación, promueve la movilidad, incide en el apoyo psicológico, combate cualquier tipo de discriminación, garantiza la conciliación, protege los datos y la desconexión digital, mejora los sistemas de tutoría y prácticas, y ahonda en la defensa de la integridad académica.
Además, Sánchez ha hecho hincapié en que se ha llevado a cabo escuchando a "todos". "Siempre hemos defendido que las reformas más importantes son las que nacen del diálogo, las que se construye entre todos. Y hoy damos un ejemplo de eso", ha indicado.