Las fuerzas de seguridad colombianas han liberado a veinte personas que han estado retenidas 16 horas por un grupo armado que se había atrincherado en un supermercado de la ciudad de Cartagena de Indias tras un asalto fallido a un vehículo transportador de valores. Previamente, se había conseguido liberar a otras diez personas del interior.

Los rehenes se encuentran en buen estado, mientras que uno de los secuestradores ha muerto tras la irrupción de los agentes, según ha informado el presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella. "A la 1:30 de la madrugada, desde Cartagena, me permito informarle a toda la ciudadanía que en una extraordinaria operación conjunta entre la Policía Nacional y las Fuerzas Militares se logró el rescate de todos los secuestrados aquí en el Éxito (el supermercado)”, ha expresado en un video publicado en X. "Todo aquel que pretenda arrodillar al Estado, al Gobierno y a la ciudadanía trabajadora, encontrará una respuesta letal por parte de este Gobierno”, ha añadido.

Los criminales se atrincheraron a las 8:00 hora local (14:00 hora peninsular española) en una sucursal de la cadena Éxito después de una rápida respuesta policial ante su intento fallido de asaltar un vehículo blindado que transportaba dinero efectivo desde un centro comercial, ha explicado De La Espriella, que ha encabezado las labores de emergencia tras una reunión de coordinación en la Base Naval de la Armada, junto al ministro de Defensa, el general retirado Jorge Mora, y los integrantes de la cúpula militar y de la Policía.

Soldados del Ejército colombiano montan guardia frente al supermercado Éxito en Cartagena de IndiasMANUEL PEDRAZA / AFP

Mujeres mayores, las primeras en ser liberadas

Al verse sorprendidos, "los asaltantes se refugiaron en uno de los establecimientos y tomaron como rehenes a 30 personas", según el mandatario. Rondando el mediodía, los secuestradores dejaron marchar en primer lugar a cinco mujeres mayores y luego a otras cinco personas a lo largo de la tarde.

Mientras, un contingente de militares y policías fuertemente armados permanecía en el exterior del establecimiento, ubicado en el barrio La Castellana. En este sentido, la Policía ha dicho en redes sociales que "nuestros recursos humanos, tecnológicos y especializados" se habían desplegado. se encuentran desplegados.

Integrantes de la Policía de Colombia vigilan la zona donde hombres armados tomaron un supermercado en Cartagena de IndiasEFE / Sergio Jiménez Ciro

La cadena de supermercados Éxito ha dicho, por su parte, que su "prioridad" era "proteger la vida y la seguridad de las personas. "La situación en nuestro establecimiento en Cartagena de Indias está siendo gestionada por las autoridades competentes. Como empresa, seguimos sus directrices y su forma de abordar lo sucedido", ha añadido.

El aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad sufrió una breve suspensión de la actividad por unos 45 minutos, debido a que las fuerzas armadas utilizaron una de sus pistas en relación con el incidente.

Atentado en Villavicencio

De la Espriella se ha desplazado a Cartagena de Indias desde Villavicencio, donde la noche anterior una explosión de un vehículo cerca de oficinas gubernamentales dejó 22 heridos. La mayoría sufrieron lesiones leves, aunque una persona se encuentra estable tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica, informó el alcalde Alexander Baquero Sanabria.

La explosión afectó a cerca de 500 inmuebles, entre ellos viviendas y negocios.

"A los narcoterroristas responsables, les advierto: responderán por cada gota de sangre que han derramado y por cada negocio o propiedad que han destruido", declaró el presidente colombiano desde la capital del departamento central del Meta. "Haremos que paguen. Este ataque no quedará impune", añadió.