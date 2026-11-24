La firma del acuerdo para el desarme de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) cumple este martes diez años, en los que el país latinoamericano ha cambiado notablemente y pasa ahora por un momento en que su futuro depende del presidente ultraderechista Abelardo de la Espriella, que prometió en su campaña electoral mano dura contra los grupos armados y ha anunciado el desmantelamiento de la 'paz total'.

Lejos queda el apretón de manos que se dieron tras la firma el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y el líder de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias 'Timochenko', en una ceremonia en el Teatro Colón de Bogotá, donde se rubricó el acuerdo que puso fin a 52 años de conflicto armado, con 300.000 muertos y millones de afectados, entre secuestrados y desplazados. Este fue el resultado de cuatro años de negociaciones entre ambas partes en La Habana y de un primer acuerdo fallido, que fue rechazado en un referéndum popular.

El punto principal del tratado es el 3, donde se establece una hoja de ruta para el fin del conflicto y se proponen medidas para la dejación de las armas e iniciar el proceso de reincorporación de los excombatientes de las FARC a la vida civil. El resto de cláusulas se centran en las víctimas y la creación de mecanismos de reparación; una reforma rural para revertir los efectos del conflicto; cambios en el ámbito político para facilitar el surgimiento de nuevas fuerzas y una salida al problema de las drogas ilícitas. El documento también recoge un plan para la aplicación del acuerdo y un compromiso para el seguimiento, verificación y garantías de su cumplimiento.

Gracias a este pacto, miles de combatientes abandonaron las armas y Santos recibió menos de un mes después el Premio Nobel de la Paz en Oslo. En su discurso de aceptación del galardón, Santos recordó que los colombianos no se atrevían a imaginar el final de una guerra que habían padecido hacía medio siglo: "Para la gran mayoría de nosotros la paz parecía un sueño imposible y así era por razones obvias, pues muy pocos, casi nadie, recordaba cómo era vivir en un país en paz", recordó. "Hoy, tras seis años de difíciles negociaciones puedo anunciar con humildad y gratitud que el pueblo de Colombia está haciendo posible lo imposible. La guerra ha terminado", sentenció.

Según datos de la Comisión de la Verdad, una entidad estatal autónoma de carácter extrajudicial formada con el fin de esclarecer lo sucedido y fomentar el diálogo, con este arreglo se logró la desmovilización de 13.609 exguerrilleros. Además, en los seis meses siguientes a la firma, las FARC entregaron 8.894 armas. En 2017, el país tuvo la tasa más baja de homicidios en más de 30 años, 24,8 por cada 100.000 habitantes, y entre 2012 y 2019 se redujeron los secuestros en un 70%. La Comisión de la Verdad finalizó su trabajo en 2022.

Imagen de archivo del acto de firma del acuerdo de paz con Juan Manuel Santos (i) y 'Timochenko' en Bogotá César Carrión/Presidencia Colombiana/Getty

El experto en seguridad y sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia Hugo Acero rememora que "el propio Ejecutivo de Santos, y en particular miembros de las Fuerzas Militares, hablaron del 'fin del fin de la guerra", pese a que había problemas que no se habían resuelto.

"Creo que ese fue un discurso que se mantuvo durante ese Gobierno, y desde luego cundió la idea de que con la paz y la firma de paz con las FARC simplemente ya entrábamos en un proceso de tranquilidad y no había problemas de violencia que atender, o por lo menos de estas características. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que ahí estaba el ELN (Ejército de Liberación Nacional), que esta guerra continuaba y que desde luego se fortaleció con el correr del tiempo después de la firma de los acuerdos. El ELN copó territorios que dejaron las FARC, también estaba el Clan del Golfo y aparecieron las disidencias", reflexiona Acero, que fue asesor presidencial de las Consejerías de Paz y de Seguridad Nacional entre 1993 y 1995, y subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá entre 1995 y 2003.

Unas fuerzas del orden, en merma

En opinión de este consultor, los últimos tres Gobiernos no han fortalecido, "como correspondía", la seguridad, ya que comenzó a disminuir "el pie de fuerza" de la Policía y el Ejército,. En ese sentido, afirma que a día de hoy Colombia dispone de la misma cantidad de soldados por cada 100.000 habitantes que los que tenía entre 2002 y 2001.

En paralelo, aquellos territorios que las FARC dejaron fueron ocupados por otros grupos armados.

"Juan Manuel Santos y su política de seguridad no coparon los territorios -agrega Acero-. No lo hizo tampoco (Iván) Duque. Eso hizo también que aumentaran los grupos armados. El Gobierno de Gustavo Petro, que no tuvo ninguna política de seguridad, facilitó que estas organizaciones criminales crecieran como realmente lo hicieron, aunque no fue solo durante los últimos cuatro años, sino durante los últimos tres Gobiernos, aunque el Ejecutivo que más contribuyó a aumentar el número de organizaciones criminales fue el de Gustavo Petro".

Acero considera que nunca se tuvo en cuenta que "las economías criminales, los cultivos ilícitos y la producción de cocaína estaban ahí, la minería ilegal seguía creciendo", independientemente de la desmovilización de las FARC. A ello contribuyó el crecimiento del Clan del Golfo, el ELN y las disidencias, asociadas a dichas economías que "desde luego" no disminuyeron. "Pasamos de cerca de 44.000 hectáreas de hoja de coca sembrada en Colombia en el año 2014 a 262.000 en el año 2024, y es posible que estemos hoy por encima de las 300.000 hectáreas. Igual sucede con la minería si uno mira ese proceso: ha venido creciendo sin que en los últimos tres Gobiernos haya habido una acción importante para disminuir los cultivos y la producción en términos de minería ilegal", reflexiona.

Por todas estas razones, Acero ve que el logro más importante del acuerdo de hace diez años fue "la desmovilización del mayor grupo guerrillero que ha tenido Colombia en los últimos 50 años. Y desde luego, esto fue un logro no solamente para la paz, sino también por un periodo muy corto, para la seguridad y tranquilidad de algunos de los territorios donde esta guerrilla venía operando", mientras que el principal error por parte del Gobierno de Santos fue no comenzar a "copar los territorios" dejados por la guerrilla con una presencia de las fuerzas del orden y la Justicia, al tiempo que se trabajaba con alcaldes y gobernadores para plantear no solo el retorno de la paz a esos territorios, sino también su desarrollo.

"Y creo que eso no se hizo, no hubo una estrategia de seguridad coordinada por parte del Gobierno de Juan Manuel Santos para copar esos territorios donde permanecieron las rentas criminales: El narcotráfico, la minería ilegal y otras rentas criminales siguieron ahí en el territorio y desde luego fueron copados esos territorios por organizaciones disidentes de las propias FARC, en algunos casos, el Clan del Golfo también y, desde luego, el ELN. Y hoy tenemos un escenario que es, desde luego, completamente lamentable de mayor violencia y delincuencia en esos mismos territorios", lamenta.

Las condiciones de seguridad siguen siendo preocupantes

En su último informe, la Misión de Verificación de la ONU en Colombia destaca que el proceso de reincorporación de 11.000 excombatientes de las FARC-EP a la vida civil es "uno de los logros más significativos del camino hacia la paz, pero alerta de que "el deterioro de las condiciones de seguridad en varias regiones afectadas por el conflicto sigue siendo muy preocupante". Menciona como causas la competencia entre grupos armados por el control de zonas con "limitada" presencia del Estado, las economías ilícitas y el acceso restringido a los servicios públicos. También llama la atención sobre la expansión de organizaciones armadas tanto en lo que respecta a su presencia territorial como en número de miembros, según evaluaciones oficiales e independientes.

En un discurso hace unos días en Medellín, De la Espriella, que en su investidura anticipó su intención de revisar algunos aspectos del acuerdo, reiteró sus críticas al considerar que la reparación material a las víctimas ha sido insuficiente y denunció "graves deficiencias en su recuperación y administración".

"Colombia, queridos compatriotas, ha escuchado demasiados discursos sobre la paz y la reconciliación, pero hay una pregunta que hoy nos debemos hacer: ¿Cuánto han aportado realmente quienes cometieron esos crímenes para reparar a sus víctimas? Los victimarios tienen que responder ante la justicia y contribuir con sus bienes a la reparación. Haber firmado acuerdos o haberse desmovilizado no libera a los victimarios de sus obligaciones. Tampoco pueden pretender que el pueblo colombiano asuma toda la carga económica de sus crímenes", dijo De la Espriella, que cree que los resultados del acuerdo "siguen muy lejos de la magnitud de los daños que causaron".

El presidente ultra ha recortado el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un órgano creado a partir del acuerdo de paz para administrar Justicia transicional, e investigar, juzgar y sancionar los delitos más graves cometidos en el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016. Además, ha puesto fin a los procesos de diálogo desarrollados durante el Gobierno anterior del izquierdista Gustavo Petro y ha intensificado las operaciones contra grupos armados: tan solo el pasado fin de semana cinco personas murieron en un bombardeo de las Fuerzas Armadas contra el ELN en una zona rural del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste colombiano, anunció el propio De la Espriella en su cuenta de X.

En total, el Gobierno del ultraderechista ha llevado a cabo 11 bombardeos contra grupos armados ilegales desde que el mandatario asumió el poder el pasado 7 de agosto.

Dentro de su estrategia de aproximación a la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, De la Espriella ha autorizado "operaciones militares conjuntas" en Colombia para combatir el "narcoterrorismo" en el marco de la llamada Coalición contra los Carteles de las Américas (A3C), que es la principal herramienta del 'Escudo de las Américas', una iniciativa lanzada por Washington para reforzar la seguridad fronteriza, desarticular la financiación de las organizaciones criminales y luchar contra el narcotráfico.

De la Espriella ha dado por zanjada la política de paz total, buque insignia del Gobierno de Petro, que naufragó por el fracaso de los diálogos con los distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN, y el Estado Mayor Central (EMC) - integrado por facciones disidentes de FARC que se no acogieron al acuerdo de 2016. Esa ambiciosa propuesta también incluía negociaciones con las disidencias de las FARC y el sometimiento a la justicia de bandas como el Clan del Golfo, la mayor organización criminal del país, pero los resultados fueron pocos. Ya lo dijo De la Espriella en su discurso de investidura, "la opción del diálogo está completamente agotada".

De la Espriella revisa la política de seguridad anterior

El centro de pensamiento Fundación Ideas para la Paz resalta en un informe sobre los 100 primeros días de De la Espriella en el poder que es "legítimo" que el Ejecutivo actual revise los procesos heredados, pero advierte contra los riesgos de una salida sin transición para los grupos que estaban en zonas temporales de ubicación y cuestiona aspectos del proyecto de estatuto antiterrorista por la amplitud en su definición de terrorismo y los riesgos de incluir organizaciones en registros administrativos sin garantías suficientes de debido proceso.

"El balance de la Fundación no es, por tanto, una defensa de la política de seguridad anterior ni una negación de la necesidad de una ofensiva contra los grupos armados. Es una advertencia sobre sus límites. La iniciativa militar puede abrir espacio para que el Estado recupere territorios, pero no sustituye la justicia, la política criminal ni la transformación de las economías que financian a las organizaciones. El desafío de De la Espriella no consiste solamente en demostrar que está dispuesto a combatirlas, sino en construir una estrategia capaz de sostener los resultados cuando terminen los operativos y las cámaras se retiren".

Acero destaca que a De La Espriella le ha tocado una situación "bien difícil", con menos efectivos de la Policía y del Ejército, una inteligencia desarticulada y con recursos diezmados. En estas condiciones, ha iniciado una serie de operativos desde su llegada al Gobierno que él dirige casi directamente en ciudades y territorios. Aun así, advierte de que estos golpes importantes contra las organizaciones ilícitas no van a acabar con la violencia. "Es más, parte de estos operativos casi que están condicionados a que él esté presente y pueda comandar estos operativos; y así, con ese ritmo de acciones, no va a haber posibilidades de disminuir la violencia y la delincuencia en el país como realmente se debiera".

A su juicio, el presidente debería involucrar a gobernadores y alcaldes, demás de conseguir recursos para fortalecer la fuerza pública, la fiscalía y la Justicia en general. "Hay que conseguir la plata para las nuevas cárceles que ha anunciado, y hasta el día de hoy no hay una estrategia de seguridad integral, como uno esperaría de seguridad ciudadana, y una estrategia de seguridad nacional", avisa Acero.

"Por ahora, los resultados importantes no se pueden negar -subraya el consultor--, el liderazgo del presidente y, desde luego, algunas acciones, pero con ese tipo de acciones, si continúan, va a ser muy difícil realmente recuperar la seguridad de los municipios, los departamentos y el territorio en general".