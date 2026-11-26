A solo tres días de las elecciones generales del 29 de noviembre y en vísperas del cierre de la campaña electoral, los candidatos a la Presidencia del Gobierno de las cuatro principales formaciones políticas —Pedro Sánchez (PSOE), Alberto Núñez Feijóo (PP), Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio)— se han enfrentado al último debate televisado antes de la cita con las urnas.

A lo largo de dos horas, Sánchez se ha aliado con Colau para atacar a Feijóo y a Vox, mientras el candidato del PP y el de Vox han evitado agredirse. Feijóo ha retado al presidente del Gobierno a dimitir si no puede gobernar tras las elecciones porque así ha dicho que lo hará él. Abascal, por su parte, ha acusado a Sánchez de haber "degenerado" la democracia.

De vuelta en las sedes de los partidos para analizar el debate, todos los candidatos se han declarado satisfechos por su participación y han animado a sus simpatizantes a votar y a movilizarse de cara al final de la campaña y la cita con las urnas del domingo.

Resumen del debate a cuatro | Elecciones 2026