El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la convocatoria de 14.373 plazas de empleo público en la Administración General del Estado para los subgrupos A2, C1 y C2. Se han publicado 10 procesos selectivos repartidos entre turno libre (6.508 plazas) mediante oposición y promoción interna (7.865 plazas) mediante concurso-oposición. Del total, se reservan 1.679 plazas para personas con discapacidad.

El ministro de la Función Pública, Óscar López, ha asegurado en su intervención en la Diputación Permanente del Congreso que “es un día histórico en defensa del Estado de Bienestar y también de la Función Pública”, y ha subrayado que "este Gobierno ha convocado casi 300.000 plazas públicas desde 2018 a las que se suman las publicadas este jueves, frente a 64.000 de otros periodos".

Los procesos selectivos, recuerda el Gobierno en una nota enviada por el Ministerio de la Función Pública, se realizarán por oposición para las personas aspirantes que se presenten por el turno de ingreso libre, y mediante el sistema de concurso–oposición para aquellas que lo hagan por promoción interna. La diferencia principal está en cómo se consigue la plaza: en la oposición solo cuenta la nota de los exámenes, mientras que en el concurso-oposición se suma la nota de los exámenes más los méritos previos, como la experiencia laboral o la formación.

Respecto a la titulación exigida, para el Subgrupo C2 se tendrá que estar en posesión o en condiciones de obtener el título de Graduado en Educación Secundaria. Para los procesos selectivos correspondientes al Subgrupo C1, se requerirá el título de Bachiller o Técnico. Por último, para los procesos selectivos correspondientes al Subgrupo A2, se exigirá el título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado.

El Gobierno aprueba la convocatoria de 14.373 plazas para acceder a un empleo públicoDiseño RTVE

Este viernes empieza el plazo para inscribirse en la convocatoria

Las personas interesadas en optar a una de estas plazas dispondrán de un plazo de presentación de solicitudes de 20 días hábiles contados a partir de este viernes por lo que la fecha tope sería el próximo 29 de noviembre. Para participar en estas pruebas selectivas se deberá cumplimentar y presentar electrónicamente la solicitud de admisión en el modelo oficial 790 en el Punto de Acceso General.

El Ministerio explica que en esta convocatoria los exámenes no se van a hacer en un único sitio. Se descentralizan y se acercan "a los lugares de residencia de los aspirantes". Además, los temarios que se deberán estudiar se han actualizado e incluyen contenidos sobre igualdad, transparencia, protección de datos y el uso y riesgos de la inteligencia artificial.

CSIF lamenta el retraso y que falten la mitad de las plazas

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha lamentado el retraso de esta convocatoria, aprobada en mayo por el Consejo de Ministros, y ha denunciado que las 14.373 plazas supongan apenas la mitad de las 27.200 comprometidas, teniendo en cuenta que se incluyen plazas correspondientes a 2024 y 2025, que aún estaban pendientes.

"CSIF considera que esta situación condena a miles de aspirantes a permanecer en una situación de incertidumbre prolongada, sin información clara sobre plazos y sin fecha prevista para su incorporación o promoción", lamentan en una nota de prensa.