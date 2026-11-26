Hechizo: Bienvenidos a Hexe, quiere reinventar la magia en el mundo de Disney presentándonos un nuevo mundo habitado exclusivamente por brujas. Una mágica y divertida historia que comienza cuando Billie Doe (Hailee Steinfeld), una joven que descubre que tiene poderes mágicos que su madre, Alice (Rashida Jones) le había ocultado. Juntas viajarán a ese mundo mágico dominado por la Reina Celeste (Jodie Foster), la taimada reina de las brujas a la que combatirán con la ayuda de seres mágicos tan divertidos como Beef Roger Crumbchuck (Walton Goggins), un gato verde de tres ojos, Nigel (Henry Winkler), un pájaro potú asustadizo y sabelotodo, Ms. Quill (Tracey Ullman), una pluma de escritura encantada, Elias Quire (Stephen Fry), un diario mágico, o un simpático caldero que se comporta como un perrete. Una película que llegará a los cines españoles este viernes, 27 de noviembre.

Hemos hablado con la diseñadora de producción de la película, la barcelonesa Lorelay Bové (Big Hero 6, Zootrópolis, Encanto) cuyo equipo se ha encargado de crear ese mundo mágico donde todo es posible: "En Hexe no puede haber más magia porque literalmente es el mundo de las brujas. Queríamos que tuviera un aspecto muy especial y por eso, junto al equipo de efectos especiales. revisamos películas antiguas de Disney. Y la que más nos inspiró fue Merlín el encantador (Wolfgang Reitherman, 1963), en la que la magia era fundamental".

"También revisamos otros títulos -añade- para ver cómo podíamos representar de una forma novedosa el Pixie Dust (Polvo de Hadas), ya sabéis, los típicos polvos de Campanilla y de la magia. Queríamos representar esa magia de una forma distinta pero que, a la vez, evocara a esos clásicos. Por eso observamos cosas cuya textura nos recordase a esos polvos mágicos, como los fuegos artificiales, las bengalas... Por eso la magia de Billy tiene parte de esa textura e incluso el sonido nos remite a esos fuegos artificiales".

Fotograma de 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' (Disney)DisneyDisney

"Además -continúa Lorelay-, también nos ha influido mucho la naturaleza, porque desde el principio queríamos que ese mundo de las brujas estuviera relacionado con ella. Por eso en Hexe los árboles y las plantas crecen alrededor de la arquitectura e incluso dentro de los edificios y todos los materiales de construcción salen de esa naturaleza. Mientras en la ciudad natal de Billie todo es muy estéril, en Hexe, hay naturaleza y fantasía por todas partes".

"También -añade la diseñadora de producción, hemos querido crear un lenguaje visual basado en normas geométricas, concretamente en los triángulos porque nos recuerdan a los sombreros de las brujas. Y, por último, hemos añadido numeroso símbolos astrales, como la luna y las estrellas, que podéis ver en los atuendos de las brujas".

Fotograma de 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' (Disney)5

La magia de cada bruja tiene su propio color

Lorelay Bové también nos cuenta que, junto a su equipo de diseño: "Hemos utilizado un color diferente para la magia de cada bruja. Cogíamos a cada personaje y buscábamos la tonalidad qué le representaba mejor. Y la paleta de colores que elegí se basa en la temáticas que tenían los directores para la historia. Por ejemplo, había una temática que era la limitación contra el potencial, representada por esa pulsera que le ponen a Billie de bebé para que no pueda usar sus poderes y que es morada. Además, la mala de la película también tiene una paleta de colores parecida y el mundo real en el que se cría Billie, que es el típico vecindario de una pequeña población estadounidense con esas casas que parecen todas iguales, la paleta de color está formada por azules y grises".

"Pero según avanza la historia y Billie empieza a usar sus poderes -añade-, empujamos esa paleta de colores, sobre todo dependiendo del estado emocional de cada escena. Entonces aparece el rojo, que es un color apasionado, como la propia Billie. Y quería unirla a su madre con magentas y rosas cálidos. Pero si en una escena parecen estar perdiendo o se sienten mal volvemos a esos morados. Lo establecimos así basándonos en esas temáticas que idearon los directores y los guionistas".

Fotograma de 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' (Disney)DisneyDisney

Una historia de madres e hijas

Destacar también que la película gire en torno a las relaciones entre madres e hijas. "Creo que ha sido una gran idea -nos comenta Lorelay-. Cuando hicimos la primera proyección, los espectadores reaccionaron muy bien a esa relación. Al principio Billie cree que su madre está intentando controlarla, pero al final comprenderá que lo único que quiere es protegerla. Por eso acaban entendiéndose tan bien y formando ese gran equipo".

Preguntamos a Lorelay qué ha sentido al trabajar con grandes actrices y actores como Hailee Steinfeld, Rashida Jones, Jodie Foster, Walton Goggins, Henry Winkler, Tracey Ullman o Stephen Fry, que prestan su voz a los personajes. "Nosotros empezamos con los diseños años antes de saber quién va a interpretar a los personajes -nos confiesa Lorelay-. Pero una vez que sabemos quiénes van a ser, añadimos detalles, como ese flequillo que hemos puesto al personaje que interpreta Rashida Jones. Y los animadores son los que de verdad añaden esos detalles de las expresiones basándose más en el casting".

"Pero a veces -continúa-, cuando empezamos a diseñarlos, hablamos con los directores y nos dan una lista de cinco o seis actores que podrían interpretar a los personajes. Eso nos ayuda a la hora de imaginar el físico e incluso el carácter que han pensado para ellos".

Fotograma de 'Hechizo: Bienvenidos a Hexe' (Disney)DisneyDisney

Todos los objetos están vivos

Una de las cosas que hace diferente al mundo de Hexe es que todos los objetos están vivos como por arte de magia, desde un caldero que acompaña a la protagonista hasta un microondas. "Eso lo teníamos claro desde el principio e intentamos dar vida a todos esos objetos caricaturizándolos para que pareciesen vivos. Aunque insisto en que los que realmente hacen que cobren vida son los animadores. Empiezan haciendo muchas pruebas con animación 2D y cuando dan con la clave lo pasan ya a 3D. Por ejemplo, en el caso del Caldero no dieron con el personaje hasta que a alguien se le ocurrió la idea de que se comportara como un perrito. Y a los directores les encantó la idea. También pensaron en ponerle ojos, para que fuera más fácil de animar, pero al final decidieron que no era necesario. Y lo mismo pasó con el tintero, que han conseguido que, a pesar de que tampoco tenga ojos, muestre una gran personalidad".

Hechizo: Bienvenidos a Hexe es la película con más magia de este 2026 y llega a los cines este viernes, 27 de noviembre.