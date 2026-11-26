Radiotelevisión Española tiene la fórmula más completa para despedir el año 2026: la cómica, actriz y presentadora catalana Sílvia Abril; el cantante y compositor andaluz Manuel Carrasco, y el presentador gallego Jesús Vázquez se tomarán las uvas con la audiencia el 31 de diciembre en la Puerta del Sol de Madrid. Humor, música y cercanía se darán la mano para recibir el año 2027 con la mayor ilusión.

RTVE ya cuenta con todos los ingredientes para repetir el éxito de audiencia de sus últimas Nocheviejas: el año pasado, las Campanadas con Chenoa y Estopa lideraron con 5.969.000 espectadores, un 40,6 % de cuota y hasta 10.355.000 contactos. Fue su mejor share desde 2015 y superaron en casi 12 puntos a la segunda opción.

Sílvia Abril ha trabajado en cine, teatro y televisión, muy ligada recientemente a RTVE, a donde regresará próximamente en el especial ‘Reír para vivir’. Inició su carrera sobre los escenarios en la compañía Comediants y sus obras más recientes han sido ‘El Tenoriu’ o ‘El Firmament’. Dio el salto a la televisión nacional con ‘Homo Zapping’ y ha participado en grandes formatos de entretenimiento. En cine ha trabajado a las órdenes de directores como Javier Ruiz Caldera, Cesc Gay, Isabel Coixet, José Skaf, Joaquín Mazón, Juana Macías, Nacho G. Velilla o Beatriz de Silva. También ha protagonizado series como ‘Mamen Mayo’, por la que recibió el premio a Mejor Actriz de Serie en el Festival de Cine Español de Cáceres. Acaba de terminar el rodaje de ‘Ceremonia’, serie de Cristóbal Garrido y Adolfo Valor, y tiene pendiente de estreno la segunda temporada de ‘El otro mundo’, creada por Berto Romero. El 4 de diciembre estrena en cines ‘Burundanga’ de Jose Corbacho y el próximo año volverá a la gran pantalla en ‘María Martínez Ruíz no puede volver’, de Óscar Bernàcer y ‘La Dona invisible’, de Cristina Fernández Pintado. Además, ha sido maestra de ceremonias en los Premios Goya, los Feroz, los Gaudí o la gala solidaria People In Red Barcelona.

Manuel Carrasco dio el salto a la fama en ‘Operación Triunfo 2’, ha participado en diferentes shows televisivos musicales y, en sus casi 25 años de exitosa carrera, cuenta con una docena de álbumes y una de las trayectorias musicales más destacadas en España y Latinoamérica, que le ha llevado a trabajar con artistas como Miguel Poveda, Josemi Carmona, Antonio Orozco, Niña Pastori, Vanesa Martín, Melendi, India Martínez, Antonio José, Pastora Soler o David Bisbal. En 2024 fue el primer artista español en colgar el sold out al llenar el recinto de conciertos del Bernabéu. Cuenta con destacados reconocimientos como la Medalla de Oro de Huelva, la Medalla de Andalucía o un Premio Ondas. Además de presentar las Campanadas, estas navidades formará parte del universo de estrellas musicales de RTVE con el especial ‘Pueblo salvaje’.

Y en esta Nochevieja, Jesús Vázquez sumará un nuevo hito en RTVE a su extensa trayectoria profesional de más de tres décadas, con la que ya ostenta el récord Guinness como el presentador con más formatos televisivos en español. Tras una brillante carrera al frente de grandes formatos de entretenimiento en la televisión privada, su figura ha crecido desde su llegada a RTVE, como presentador del Benidorm Fest 2026, experiencia que repetirá en 2027; anfitrión de ‘La casa de la música’, una iniciativa para mostrar el valor que RTVE ha dado históricamente a la música a través de actuaciones y entrevistas con artistas consagrados y emergentes de distintos estilos; conductor de los III Premios de la Academia de la Moda Española y de los primeros Premios Juventud organizados por Televisa-Univisión en Europa, y presentador del concurso de prime time ‘El Túnel: avanza y gana’, emitido en La 1 este otoño.