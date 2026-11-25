Desde Andalucía al mundo y, esta semana, desde Canarias para toda España. ‘El perro andaluz by Manu Sánchez’ cruza el Atlántico y sitúa su plató en el emblemático Teatro Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria. Desde allí, y en riguroso directo, Manu Sánchez volverá a tomar el pulso al país con la particular combinación de actualidad, humor y reflexión que define al programa. El espacio regresa a La 1 después de coliderar su franja el pasado miércoles con un 15,4% de cuota de pantalla y un millón de espectadores de media.

Las Campanadas de RTVE, en exclusiva

¿Quiénes despedirán el año con los espectadores de RTVE? ‘El perro andaluz’ será el encargado de desvelar en exclusiva los nombres de los presentadores de las Campanadas, poniendo fin a una de las incógnitas que cada año despiertan mayor expectación en el panorama televisivo.

¿Dónde pondrá el foco Manu Sánchez?

En plena recta final de la campaña electoral, el monólogo de Manu Sánchez despierta una especial expectación. En su última cita con los espectadores antes de las elecciones, todas las miradas estarán puestas en cómo abordará el presentador una semana de intensa actualidad. ¿Qué dirá? ¿Dónde pondrá el foco? La incógnita está servida. La sátira, el ingenio y la libertad creativa volverán a marcar el arranque de un programa que ha hecho de la actualidad su materia prima.

Antonia San Juan, en casa y con voz propia

En su tierra natal, la actriz, directora y guionista Antonia San Juan será la gran invitada de la noche. Una artista cuya trayectoria, dentro y fuera de los escenarios, está marcada por la independencia de criterio, el compromiso social y la defensa de las libertades individuales. En conversación con Manu Sánchez, la intérprete canaria compartirá su mirada sobre la profesión, la libertad sexual y los grandes debates de la sociedad contemporánea. Habrá también espacio para su experiencia personal con el cáncer, una realidad que conoce de cerca el propio presentador, y para abordar, desde esa vivencia compartida, el valor de la sanidad pública. Una conversación con una mujer que ha hecho de la libertad una forma de estar en el mundo y que, esta semana, tomará la palabra desde casa.

Canarias, en el centro de la actualidad

La realidad migratoria ocupará un lugar destacado en esta edición de la mano de Loueila, cuya mirada experta permitirá profundizar en la situación que vive el archipiélago, con especial atención a El Hierro. Una aproximación a la dimensión humana, social e institucional de una cuestión que trasciende las fronteras de las Islas Canarias y ocupa un lugar central en el debate nacional y europeo.

Kike Pérez y Petite Lorena acompañarán a Manu Sánchez como colaboradores de excepción. Dos personalidades con universos creativos propios que incorporarán sus particulares miradas a la conversación sobre la actualidad, haciendo del humor una herramienta para interpretar la realidad.

Una televisión con sello propio

El Confesionario, las emblemáticas preguntas de Jesús Quintero, la imprevisible Doña Carmen y las conexiones en directo completarán una noche en la que convivirán la actualidad, la irreverencia, la intimidad y la reflexión. Fiel a su identidad y a su vocación descentralizadora, ‘El perro andaluz’ vuelve a trasladar su plató fuera de Andalucía, como ya hiciera en Bilbao. Una apuesta por una televisión pública que escucha y cuenta el país desde sus diferentes territorios. Descentralizar la televisión es ampliar la mirada y reconocer que no hay un único lugar desde el que contar España.