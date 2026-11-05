'El perro andaluz' propicia el encuentro de Gomaespuma, con Juan Luis Cano en plató y Guillermo Fesser en Washington

Tras la edición especial del pasado lunes, en una noche llena de sensibilidad y respeto por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Urda, ‘El perro andaluz’ regresa a su cita habitual de los jueves en La 1. Esta noche, Manu Sánchez recibe a Juan Luis Cano y conecta con Guillermo Fesser desde Washington. También estará en plató José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía. Humor, actualidad y complicidad en una propuesta que vuelve a demostrar que no hay fronteras para una buena conversación.

Hay reencuentros que no entienden de distancias. Juan Luis Cano volverá a compartir televisión con Manu Sánchez y recuperará la complicidad de Gomaespuma en una conversación a la que se sumará Guillermo Fesser desde Washington. Juntos repasarán recuerdos, humor y actualidad, con la mirada puesta en EE.UU.: la nueva situación en el Senado y lo que puede suponer para Donald Trump. Una cita especial con dos voces inseparables de la historia de la radio en España.

José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía, hablará de política, sociedad y del papel que ocupa Andalucía en el debate público. Una conversación que abordará las demandas sociales, la representación política y el peso de los territorios en el mapa político y electoral, con especial atención a la realidad andaluza y su protagonismo en los grandes debates de actualidad.

El perro andaluz by Manu Sánchez "Sin trucos ni tratos": una reflexión sobre el dolor, la responsabilidad política y la tragedia ferroviaria de Urda por Manu Sánchez Ver ahora

La genialidad de Manu Sánchez, siempre al filo de la actualidad

Tras la gran acogida de su monólogo del pasado lunes, Manu Sánchez vuelve dispuesto a demostrar que su brillantez no tiene límites. Del monólogo a la música, de la parodia a la reflexión más afilada, ha hecho de lo inesperado una de las señas de identidad de ‘El perro andaluz’.

No faltarán los sellos inconfundibles del programa: Sobria y Serena, que desafían el centralismo con su particular desparpajo; el Confesionario, las preguntas de Quintero y las siempre imprevisibles carteras ministeriales.

Ingredientes que pondrán el toque final a una noche en la que el humor, la actualidad y el ingenio volverán a tener acento propio.