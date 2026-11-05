Resumen de la actualidad política del 5 de noviembre: la Guardia Civil deja en libertad a los seis detenidos en la nueva pieza del caso Koldo

Una operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil enmarcada en una nueva pieza separada del caso Koldo ha marcado este jueves la precampaña por las elecciones generales del 29 de noviembre. Los agentes han registrado la vivienda del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, en Valencia, y se han practicado registros en otras ubicaciones de Córdoba, Madrid, Sevilla además de seis detenciones. Todos los detenidos ya han sido puestos en libertad.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha negado categóricamente cualquier vínculo con las seis personas detenidas en el marco de una nueva operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relacionada con el caso Koldo.

Durante la rueda de prensa posterior a la Cumbre Iberoaméricana que se ha celebrado en Madrid, el jefe del Ejecutivo ha asegurado tajante que "ninguna de esas personas tienen que ver conmigo" y ha reiterado su total colaboración con la justicia.

El accidente de trenes en Urda (Toledo), que ha dejado 69 víctimas mortales, ha seguido marcando el pulso de la jornada. Los restos mortales de 66 de las 69 personas fallecidas en el accidente ferroviario del pasado miércoles en Urda (Toledo) ya han sido entregados a sus familias, según ha informado este miércoles el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el siniestro. En un comunicado, difundido por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el CID ha señalado que el balance provisional sigue siendo de 69 personas fallecidas, 40 hombres y 29 mujeres, todas mayores de edad, tal y como han confirmado el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Toledo y Ciudad Real.

El ministro de Transportes, Carlos Cuerpo ha mantenido un encuentro con los sindicatos del sector ferroviario tras la convocatoria de huelgas por parte del sindicato SEMAF para el 10 y 12 de noviembre, y por parte del comité general de empresa de Renfe para el 17 del mismo mes. Los maquinistas, tras reunirse con Cuerpo han subrayado que quieren "restituir la confianza de los usuarios y la de los propios trabajadores" y han exigido "medidas concretas de todo el sector, transversales, que modifiquen el sector ferroviario".

Por cierto que el sindicato de maquinistas y la dirección de Ouigo han alcanzado un acuerdo de última hora que desconvoca oficialmente la huelga prevista para este viernes día 6 y el próximo lunes 9 de noviembre.

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