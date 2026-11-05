Felipe VI y el Gobierno apelan a la unidad frente a las profundas discrepancias políticas en la Cumbre Iberoamericana

La XXX Cumbre Iberoamericana ha concluido este jueves en Madrid con una declaración conjunta y nuevos compromisos de cooperación que permiten recuperar el consenso perdido hace dos años en Ecuador, aunque sin superar las diferencias políticas que separan a sus 22 países.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado la voluntad de entendimiento por encima de las discrepancias ideológicas, mientras que el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, ha defendido que las reservas expresadas por varios gobiernos no desvirtúan los acuerdos alcanzados.

"No existe completa simetría ni unidad desde el punto de vista ideológico, pero fíjese en los resultados", ha señalado Allamand durante la rueda de prensa de clausura, al destacar que los países han dado un paso adelante en materia de cooperación. El secretario general ha considerado "absolutamente normal" que algunos gobiernos expresen posiciones particulares sobre determinados puntos de la declaración cuando existe un consenso sobre sus compromisos fundamentales.

Más allá de las iniciativas aprobadas, la cumbre también ha acordado reforzar la coordinación de los países iberoamericanos en los organismos internacionales. Según ha explicado Allamand, la comunidad aspira a formular planteamientos comunes ante grandes citas multilaterales, como las futuras conferencias sobre el clima (COP), con el propósito de aumentar su capacidad de influencia internacional. Se trata de un compromiso de concertación política que todavía deberá traducirse en posiciones concretas, pero el anuncio supone otra novedad de la jornada.

El resultado adquiere especial importancia después del fracaso de la cumbre de Cuenca, en 2024, cuando las diferencias sobre el embargo estadounidense a Cuba, la igualdad de género, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la agenda ambiental impidieron aprobar una declaración conjunta. Entonces, Argentina rechazó suscribir varios de esos compromisos, mientras que la delegación cubana se opuso a que desapareciera la condena al embargo de Estados Unidos.

En Madrid, los negociadores han conseguido sortear parte de esos obstáculos mediante una fórmula diplomática que evita mencionar expresamente a la isla caribeña. El documento rechaza "la coerción y la aplicación de medidas contrarias al Derecho Internacional y la Carta de las Naciones Unidas" que dificulten el desarrollo de los Estados. Sin embargo, Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se han desvinculado formalmente de ese apartado, dejando constancia de su desacuerdo en las notas finales de la declaración.

La controversia llega apenas una semana después de que la Asamblea General de Naciones Unidas aprobara, el 28 de octubre, una nueva resolución contra el embargo estadounidense a Cuba, con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuraban precisamente Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay, además de Ecuador, mientras que otros socios iberoamericanos, como Chile, Honduras, Perú y República Dominicana, se abstuvieron.

La cuestión también ha aflorado durante el plenario. El ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, ha denunciado el "castigo colectivo" que, a su juicio, sufre la isla por las sanciones estadounidenses y ha reclamado una cooperación regional sin presiones externas. Nicaragua, por su parte, ha pedido el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales y ha defendido el derecho de cada país a decidir su propio modelo político y económico.

https://www.rtve.es/noticias/20261105/sanchez-evita-confrontar-con-milei-insulto-no-forma-parte-manera-hacer-politica/17302102.shtmlAFP

Milei y las discrepancias

Las reservas no se han limitado a esta cuestión. Argentina se ha desvinculado también de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, la Carta de Movilidad Académica y la Carta de Cuidados y Apoyos, mientras que Paraguay ha rechazado igualmente adherirse al acuerdo sobre inteligencia artificial.

Además, ambos países han introducido precisiones sobre el concepto de género. Argentina ha señalado que lo interpreta como referido a los sexos femenino y masculino, mientras que Paraguay ha condicionado su interpretación de la igualdad de género a lo establecido en su Constitución.

Las tensiones políticas también han aflorado durante el plenario, donde Milei ha equiparado socialismo y fascismo al considerar que ambas doctrinas comparten su rechazo al libre mercado y defienden la intervención del Estado en la economía. Sus palabras han provocado el rechazo del Gobierno español, que ha considerado que se califican por sí solas.

Preguntado posteriormente por estas declaraciones, Sánchez ha evitado responder directamente al mandatario argentino y ha defendido que "los presidentes estamos para unir, sobre todo en espacios multilaterales, no para confrontar entre Estados". "El insulto no forma parte de mi manera de hacer política", ha añadido.

Pese a estos desacuerdos, la declaración, de 20 puntos, ha podido salir adelante. Allamand ha insistido en que las posiciones particulares de algunos gobiernos no invalidan el consenso general y ha defendido que la reunión constituye una reafirmación del multilateralismo en un momento de fuertes tensiones internacionales.

El rey de España Felipe VI, el presidente del Gobierno de España Pedro Sánchez y el secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand, junto a los jefes de Estado y de Gobierno iberoamericanosEFE

Cinco iniciativas para reforzar la cooperación

Los resultados de Madrid van más allá de la aprobación de una declaración política. Durante los dos años de presidencia española se han negociado cinco grandes iniciativas con distintos grados de desarrollo y compromisos de aplicación.

1. Una red iberoamericana de protección civil y respuesta ante desastres. Es uno de los proyectos más avanzados. La red pretende coordinar las capacidades de los países frente a catástrofes naturales, mejorar los sistemas de alerta temprana y facilitar las respuestas conjuntas ante emergencias. No dispondrá de una fuerza de intervención propia, sino que funcionará como mecanismo permanente de cooperación. Contará con un fondo fiduciario para el que España ha comprometido una aportación inicial de un millón de euros, a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

2. Una Carta Iberoamericana de Movilidad Académica. Su objetivo es facilitar los intercambios universitarios entre ambas orillas del Atlántico, el reconocimiento de períodos de estudio, el traslado de expedientes, los posgrados y las dobles titulaciones. Aprobada previamente en el ámbito sectorial, establece un marco para avanzar progresivamente hacia un espacio académico compartido. Allamand la ha presentado como el embrión de un sistema semejante al Erasmus europeo, aunque todavía no constituye un programa de becas operativo ni garantiza la homologación automática de títulos.

3. Una Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial. Concebida para reforzar la soberanía tecnológica de la región, busca impulsar la investigación, "los dos idiomas de Iberoamérica", como ha señalado el secretario de la Cumbre, y la colaboración en capacidades digitales. Sánchez ha defendido que la revolución tecnológica debe reflejar también las lenguas y los principios de la comunidad. Su adhesión será voluntaria y su puesta en marcha, coordinada por la SEGIB, gradual. La iniciativa había recibido el respaldo de 20 países durante la reunión ministerial previa, con la oposición de Argentina y Paraguay.

4. Una Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos. Reconoce la importancia de construir sistemas de cuidados integrales, inclusivos y sostenibles, una cuestión especialmente relevante en una región donde estas tareas recaen mayoritariamente en las mujeres. El documento tiene carácter orientador y voluntario, por lo que no impone obligaciones homogéneas a los Estados ni supone la creación inmediata de un sistema regional de prestaciones.

5. Una nueva Estrategia de Cooperación Iberoamericana. El acuerdo actualiza las prioridades que guiaban la cooperación desde 2014 y pretende dotarla de una orientación más estratégica para el período 2027-2030. Además de educación, cultura, conocimiento e innovación, incorpora objetivos relacionados con la cohesión social, la sostenibilidad ambiental, la transformación productiva, el fortalecimiento institucional y el Estado de derecho.

Allamand ha destacado que la seguridad, entendida en un sentido amplio, ha ocupado un lugar central en las intervenciones de numerosos dirigentes como el de Chile, José Antonio Kast, o la representante de Costa Rica, Laura Fernández, quien ha llegado a decir que "el narcoterrorismo ha metido sus garras en casi todas las naciones de Iberoamérica y en casi todo el mundo entero".

Un reflejo de la creciente preocupación regional por la delincuencia organizada transnacional. Los países han aprobado además un comunicado específico en el que reconocen la necesidad de reforzar la cooperación policial y judicial frente a unas redes criminales que amenazan la estabilidad institucional y el desarrollo económico.

El Rey Felipe VI y la presidenta de la República de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante un encuentro, en el Palacio Real de Madrid, a 3 de noviembre, en Madrid (España)Carlos LujanEP

Una comunidad que busca mayor peso internacional

La voluntad de reforzar la presencia iberoamericana en los foros globales ha atravesado buena parte de las intervenciones de la jornada. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha destacado el valor de Iberoamérica como "superpotencia cultural" y ha reivindicado sus vínculos históricos y lingüísticos.

Sánchez ha recordado el papel de los países latinoamericanos en la fundación de Naciones Unidas, "aportó 20 de los 51 Estados fundadores", ha señalado Sánchez y ha defendido que sea una mujer latinoamericana la que suceda finalmente a Guterres al frente de la organización.

Poco antes de terminar la sesión plenaria, y tras la intervención de los representantes iberoamericanos, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha subrayado la importancia de estrechar los vínculos entre Europa y América Latina, una relación que considera una necesidad estratégica ante el aumento de las rivalidades internacionales. En el mismo sentido, la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, ha reclamado una "cooperación basada en reglas frente a la imposición de la fuerza".

Asimismo, la Declaración de Madrid recoge esa aspiración de reforzar las relaciones exteriores con otras zonas del mundo, incorporando a Angola, India o Turquía como observadores asociados de la comunidad, mientras que la Asociación de Estados del Caribe adquiere la condición de observador consultivo.

El presidente del Consejo Europeo, António Costa, durante la sesión plenaria de la XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada este jueves en la Galería de las Colecciones Reales en MadridEFE

Honduras toma el relevo para 2028

La reunión ha cerrado dos años de presidencia española, durante los cuales se han celebrado 25 reuniones ministeriales y foros de altas autoridades, además de otros encuentros preparatorios. Durante la rueda de prensa que ha dado cierre al evento, Sánchez ha agradecido especialmente el trabajo del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y ha considerado que España ha vuelto a demostrar su compromiso con el multilateralismo. "España siempre da lo mejor de sí en este tipo de eventos internacionales", ha señalado, convencido de que el país está a la altura "no solo por su capacidad organizativa, sino porque creemos en el valor del multilateralismo".

Honduras asume ahora la Secretaría Pro Tempore para el bienio 2026-2028 y organizará la próxima cumbre en 2028, la primera que se celebrará en el país centroamericano. Su presidente, Nasry Asfura, ha expresado su satisfacción por el relevo y se ha comprometido a trabajar con la SEGIB durante los próximos dos años para impulsar una comunidad más fuerte, unida y con mayores oportunidades. "En Honduras vamos a hacer un trabajo muy fuerte para que estos dos años sean un gran éxito de trabajo y de unidad", remarcaba el mandatario del único país que nunca ha sido anfitrión de la Cumbre Iberoamericana en sus 35 años de historia, tal y como ha señalado su secretario, Andrés Allamand.

Portugal también ha expresado su disposición a asumir posteriormente la presidencia temporal y acoger la cumbre de 2030.

El desafío será ahora convertir los compromisos alcanzados en Madrid en resultados concretos, como ha reclamado Felipe VI durante la clausura. La reunión ha demostrado que los 22 países todavía pueden alcanzar acuerdos, pero también ha puesto de manifiesto los límites de una comunidad que aspira a proyectar una voz propia en el mundo mientras mantiene profundas diferencias políticas en su seno.