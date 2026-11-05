Trabajo plantea subir el salario mínimo un 5,3% en 2027, hasta 1.286 euros al mes

El Ministerio de Trabajo plantea subir el salario mínimo interprofesional (SMI) un 5,3% en 2027, hasta 1.286 euros brutos al mes en 14 pagas. Esto supone un aumento de 65 euros en cada nómina, cinco más que lo propuesto por la comisión de expertos.

El grupo asesor recomendó en la víspera una mejora del 4,9% para el próximo año, mientras que los sindicatos UGT y CCOO pedían un 7%. Tras reunirse con el diálogo social, incluida la patronal, el departamento que dirige la vicepresidenta segunda y ministra Yolanda Díaz ha publicado en audiencia pública el proyecto de real decreto que llevará al Consejo de Ministros tras valorar las aportaciones de la ciudadanía y las organizaciones que quieran participar.

De aprobarse, el salario mínimo sería de 1.286 euros brutos en 14 pagas, frente a los 1.221 actuales. O lo que es lo mismo: 18.004 euros anuales y 42,87 euros diarios. Además, para las personas con contrato temporal, se establece una remuneración de 60,88 euros por jornada legal y, para las empleadas de hogar, se fija la hora en 10,06 euros.

Mantiene la compensación y absorción

El texto propuesto por Trabajo mantiene las reglas de compensación y absorción de los pluses, que las organizaciones sindicales pedían modificar para que los complementos no puedan utilizarse para cubrir el incremento.

Esto significa que, contando también con los pluses, la remuneración de los trabajadores en cómputo anual debe ser al menos igual al salario mínimo, que actualmente está en 17.094 euros y, con la subida planteada ahora por Trabajo, quedaría en 18.004 euros.

La patronal cree que obedece a intereses políticos

Las patronales CEOE y CEPYME consideran que esta subida supone una "utilización política" de la capacidad legislativa del Gobierno con la vista puesta en las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Lo adecuado sería reservar esta decisión para el Ejecutivo que resulte elegido y adoptarla antes de que finalice 2026, respetando los plazos legales", han señalado en un comunicado. "Emplazamos al Gobierno a que salga de las elecciones a negociar la actualización del SMI a partir del mes de diciembre".

Las dos organizaciones de empresarios reprochan al Ejecutivo de Pedro Sánchez que impulse estos incrementos cuando "mantiene desde hace casi una década sin resolver la actualización de los contratos públicos" y le piden "lealtad institucional". "Reiteramos nuestro compromiso con la mejora de los salarios, pero rechazamos su utilización política y reclamamos que cualquier decisión se adopte mediante un diálogo social leal, con criterios económicos objetivos y teniendo en cuenta su impacto sobre el empleo, las empresas y las familias", han concluido.

Los expertos propusieron un 4,9% sin tributar el IRPF

La comisión asesora del salario mínimo recomendó este miércoles una subida del 4,9%, teniendo en cuenta un escenario en el que los perceptores no tengan que pagar el impuesto sobre la renta (IRPF), igual que ha ocurrido en años anteriores.

Su informe argumenta la conveniencia de un nuevo incremento apoyándose en la "literatura científica reciente", que concluye que "las subidas del SMI desde 2019 han tenido un impacto negativo muy limitado o marginal en la destrucción de empleo", y sostiene que incluso "frena la rotación laboral y aumenta la permanencia en el puesto".

Las subidas permiten que un solo SMI "sitúe a una familia monoparental por encima del umbral de riesgo de pobreza", según los expertos, que también reconocen algunas limitaciones. En concreto, señalan que los rápidos aumentos han provocado que un porcentaje alto de trabajadores, especialmente con cualificación media o experiencia, se concentre en una banda salarial muy estrecha pegada al salario mínimo. Además, "alrededor del 40% de los convenios colectivos analizados se han quedado con salarios base por debajo del SMI legal", apuntan.

Por encima de la inflación

Díaz encargó a los expertos que elaboraran una propuesta para actualizar la cuantía, que ahora se sitúa en 1.221 euros brutos al mes (en 14 pagas) o 17.094 euros brutos al año. Es el procedimiento que se ha seguido en cada subida anual en los últimos años y, en esta ocasión, Díaz pidió que cubriera al menos la pérdida de poder adquisitivo por la inflación y que alcanzara el 60% del salario medio en España, como establece la Carta Social Europea.

El 5,3% queda por encima de la subida acumulada del índice de precios de consumo (IPC), en el 3,6% hasta septiembre, aunque se espera que la inflación sea algo superior a final de año, sin perspectivas de un fin del conflicto en Oriente Medio, que está disparando los precios de los combustibles y la energía.

El Gobierno tiene la potestad de fijar el SMI, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, tras consultar a la patronal y los sindicatos. Esto significa que puede escuchar sus posiciones, pero no necesita su visto bueno para aprobar los cambios. De hecho, en las últimas ocasiones la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) ha rechazado el acuerdo, que sí firmaron las organizaciones de trabajadores.

En las conversaciones previas para una nueva subida en 2027, la CEOE se ha manifestado en contra, porque el último incremento se aplicó hace menos de un año, a finales de febrero de 2026, y su presidente, Antonio Garamendi, ha juzgado que la determinación de Díaz de aprobarlo antes de las elecciones generales del 29 de noviembre responde "exclusivamente a una estrategia de campaña política".