Keiko Fujimori confirma el ingreso de Perú al Escudo de las Américas y Marco Rubio vuelve a augurar una "era dorada"

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha confirmado este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump, tras el encuentro que ha mantenido en el Palacio de Gobierno con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

En una declaración conjunta, Fujimori ha declarado que el principal tema abordado en el encuentro ha sido "cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana" y, en tal sentido, ha anunciado que su nación formará parte del Escudo de las Américas, en el cual ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump.

"Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países", ha afirmado la mandataria, quien ha aseverado que "la soberanía de Perú está intacta" con la adhesión al Escudo de las Américas. Fujimori ha agregado que integrar esa iniciativa permitirá a su país "obtener información más rápido y actuar con más firmeza".