Keiko Fujimori confirma el ingreso de Perú al Escudo de las Américas y Marco Rubio vuelve a augurar una "era dorada"
- La coalición contra el crimen organizado ya integra 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Donald Trump
- Rubio ha asegurado que EE.UU. tiene "la capacidad de actuar unilateralmente", pero que prefiere tener socios
La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, ha confirmado este jueves que su país formará parte del Escudo de las Américas, la coalición contra el crimen organizado transnacional impulsada por Donald Trump, tras el encuentro que ha mantenido en el Palacio de Gobierno con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
En una declaración conjunta, Fujimori ha declarado que el principal tema abordado en el encuentro ha sido "cómo enfrentar a la criminalidad organizada transnacional y la inseguridad ciudadana" y, en tal sentido, ha anunciado que su nación formará parte del Escudo de las Américas, en el cual ya participan 15 países con gobiernos de derecha cercanos a Trump.
"Nosotros, que hemos tenido que enfrentar el terrorismo, sabemos la necesidad de unir esfuerzos con otros países", ha afirmado la mandataria, quien ha aseverado que "la soberanía de Perú está intacta" con la adhesión al Escudo de las Américas. Fujimori ha agregado que integrar esa iniciativa permitirá a su país "obtener información más rápido y actuar con más firmeza".
El 'patio trasero' de EE.UU.
Por su parte, Rubio ha justificado la coalición señalando que actualmente los grupos criminales son redes terroristas transnacionales, con enlaces económicos, que "se están tratando de apoderar del hemisferio".
"Nos alegra que haya sido elegida presidenta, usted prometió enfrentar esto, y vamos a ayudarle todo lo posible", ha afirmado el secretario de Estado al dirigirse a Fujimori. Como ya hiciera ante Abelardo de la Espriella en Colombia, Rubio ha señalado que Perú y Estados Unidos "están entrando" en una "era dorada" en sus relaciones porque la nueva administración del país "cuenta con las ideas adecuadas".
Cada país latinoamericano donde gana la derecha inicia nuevas relaciones cercanas con la Administración Trump, siendo los últimos ejemplos Perú, Colombia, Chile o Bolivia. Rubio ha enfocado esta tendencia indicando que tener bandas criminales en la región es también "una amenaza directa a Estados Unidos" porque amenazan a la soberanía y son grupos organizados que tienen "más dinero y equipos" que las fuerzas armadas en varios países de la región.
El secretario de Estado ha aclarado que Estados Unidos tiene "la capacidad de actuar unilateralmente, pero queremos tener socios". "No podemos entrar en naciones soberanas", ha apostillado, una acción que sí hicieron en Venezuela al capturar a Nicolás Maduro.
Ambos representantes han abordado también en la reunión la cooperación bilateral en casos de desastres naturales, como el fenómeno climático El Niño, y la promoción de las inversiones y el comercio. La audiencia de Rubio con Fujimori en el Palacio de Gobierno, ubicado en el centro histórico de Lima, ha sido el último punto en su gira por Sudamérica, que incluyó también a Ecuador y Colombia.