De la Espriella traslada a Rubio su intención de ser el principal socio de EE.UU. en la región en la lucha contra el narco

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, ha trasladado este martes al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y su intención de "consolidarse como el principal socio de Washington" en materia de "seguridad hemisférica" (la relativa a todo el continente americano) en Sudamérica.

Ambos líderes, junto al canciller colombiano, Omar Bula, han firmado dos "memorandos de entendimiento" en la ciudad colombiana de Barranquilla, en el norte del país, la primera parada de una gira iniciada por Rubio por países de América Latina. Tras Colombia, el secretario de Estado viajará a Ecuador y a Perú, cuyos gobiernos son aliados de la Administración Trump y con los que Washington quiere estrechar lazos.

"No solo tenemos la oportunidad de restaurar nuestras relaciones, sino también de iniciar una nueva etapa de cooperación sin precedentes", ha dicho Marco Rubio tras la firma de los documentos. El primero es sobre cooperación para el "aseguramiento de las cadenas de suministro en minería, minerales críticos y tierras raras" y el segundo sobre "cooperación estratégica civil en materia nuclear".

"Una era dorada" De la Espriella ha comenzado su intervención ante los periodistas asegurando que "ningún país ha ayudado a Colombia como EE.UU." y ha agradecido a la Administración Trump los 26,5 millones de dólares en asistencia humanitaria que ha destinado al país para la respuesta al terremoto. Sin embargo, ha subrayado que ahora "el siguiente paso es pasar de la solidaridad de la emergencia a una asociación estratégica" entre ambos países. Ha explicado que durante la reunión ambos líderes han fijado la hoja de ruta de los que ha denominado los 'Acuerdos de Barranquilla', que girarán, dice, alrededor de tres grandes temas: "Reconstruir la patria, recuperar la economía y blindar el hemisferio". Por su parte, Rubio ha vaticinado el comienzo de una "era dorada" en las relaciones entre EE.UU. y Colombia, que hasta la llegada de De la Espriella atravesaban tensiones con el Ejecutivo del izquierdista Gustavo Petro. "Tenemos mucho que hacer porque este Gobierno ha heredado desastres de las malas decisiones tomadas. Nosotros nos sentimos igual hace un año y medio", ha dicho el secretario de Estado, en alusión a su llegada al Despacho Oval tras la presidencia del demócrata Joe Biden. Ambos líderes han mostrado su complicidad ante la prensa y Rubio ha mencionado que ya se conocían antes de que el líder colombiano, antes abogado de renombre, iniciara su carrera hasta la Presidencia. "Nos sentamos en la misma mesa en una boda antes de que fuera presidente [...] Se volvió loco y se metió a político", ha dicho, añadiendo después que estaba convencido de que hará un muy buen trabajo al frente del país. Rubio ha sido recibido con honores a su llegada a la ciudad de Barranquilla, en el norte del país, antes de reunirse con De la Espriella en un encuentro en el que el presidente colombiano ha aprovechado para pedir a Rubio la "reapertura" de un consulado estadounidense en la ciudad caribeña. Esta demanda va en la línea de otras propuestas del líder de 'Juntos por la Patria', que defiende la descentralización de la política de su país. Aunque no suele ser uno de los temas recurrentes en su retórica, De la Espriella también se ha mostrado abierto a cooperar contra la migración ilegal, posicionándose "en contra" de este fenómeno y defendiendo una "migración legal, segura y ordenada". Abelardo de la Espriella, 'el Tigre' que empezó como abogado y soñó con ser presidente

Seguridad y prosperidad Marco Rubio ha insistido en que la seguridad es un aspecto "clave" y la principal "prioridad" para cualquier Gobierno, al tiempo que subrayaba que EE.UU. se enfrenta a las mismas amenazas que presentan los grupos armados que ya operan en Colombia. Sin embargo, ha subrayado que "sin prosperidad no hay seguridad" y ha recalcado que ambos países tienen "la oportunidad de crear prosperidad que ayude al pueblo americano pero también al colombiano". De la Espriella ha insistido en la importancia de construir una "prosperidad compartida" con la ayuda de EE.UU. y a través de proyectos concretos. "Colombia tiene una posición privilegiada, recursos estratégicos y talento humano. Lo tenemos que convertir en inversión [...] en fábricas, en empleos dignos...", ha dicho. Además, ha expresado su compromiso con la lucha contra el narcotráfico y ha mencionado las "nuevas capacidades" de los grupos que operan en su territorio. "Colombia pondrá recursos propios y esperamos construir capacidades para hacer frente a las nuevas amenazas, pero necesitamos la ayuda de Estados Unidos", ha declarado De la Espriella, que ha hecho de la lucha contra la inseguridad en su país su principal seña de identidad. Desplegar al Ejército contra la inseguridad: la receta de la nueva derecha latinoamericana bajo la órbita de Trump Marta Rey Maté