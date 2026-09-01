Al menos 20 muertos en una operación contra una disidencia de las FARC en Colombia
- La operación se dirige contra el EMC de Iván Mordisco, el hombre más buscado del país
- Otros cinco integrantes han sido capturados y dos menores recuperados
Una operación contra un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el departamento colombiano del Guaviare (centro-sur), ha dejado al menos 20 muertos, ha confirmado este lunes el presidente Abelardo de la Espriella.
"La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, cinco capturados y dos menores recuperados", ha expresado el mandatario en la red social X.
De la Espriella ha informado que la operación contra el EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, ha incautado 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y 13 chalecos.
"Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico. A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse", ha agregado De la Espriella.
El cambio de política con los grupos armados
Desde que asumió el poder el 7 de agosto, el presidente colombiano planteó un cambio en la política de seguridad del Estado colombiano en la que sobrepone la contundencia del poderío militar por encima del diálogo con los grupos armados, tal como lo hizo su antecesor Gustavo Petro (2022-2026) mediante la política de 'paz total'.
De la Espriella materializó el cambio el domingo al confirmar que dio por terminadas las conversaciones con tres grupos armados ilegales, iniciadas por Petro, alegando que esas organizaciones no tienen voluntad de paz.
El pasado viernes, el presidente revocó además los nombramientos de representantes del Gobierno y reconocimientos de delegados de la guerrilla en los diálogos con dos disidencias de las FARC: el Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF) y la Coordinadora Nacional Ejército Boliviariano (CNEB), así como con las paramilitares Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN).