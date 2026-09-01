Al menos 20 muertos en una operación contra una disidencia de las FARC en Colombia

Una operación contra un frente del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las antiguas FARC, en el departamento colombiano del Guaviare (centro-sur), ha dejado al menos 20 muertos, ha confirmado este lunes el presidente Abelardo de la Espriella.

"La Operación Militar Azarías deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, cinco capturados y dos menores recuperados", ha expresado el mandatario en la red social X.

De la Espriella ha informado que la operación contra el EMC, al mando de Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país, ha incautado 26 fusiles, cuatro ametralladoras, tres pistolas, diez equipos de campaña y 13 chalecos.

"Este golpe afecta las capacidades militares, logísticas y financieras de la organización y debilita su control sobre corredores del narcotráfico. A Mordisco y a sus estructuras: la ofensiva continúa. Vamos por sus cabecillas, sus hombres, sus armas y sus finanzas criminales. No tendrán territorio seguro para esconderse", ha agregado De la Espriella.